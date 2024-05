Les poules capables de « rougir » : une étude fait des révélations

Les oiseaux, mais plus largement les autres animaux que les humains, sont doués d’intelligence. Une intelligence différente de celle de l’humanité. Nous avons toujours tendance à anthropomorphiser les animaux, à faire le lien entre intelligence animale et humaine, sauf que toutes les intelligences s’expriment différemment selon les espèces. Et justement, une nouvelle étude met en avant l’intelligence chez les poules, ces animaux que nous pensons bêtes, à tort.

Les animaux et les plantes doués d’une intelligence propre

Les oiseaux sont majoritairement très intelligents. Présents sur la surface de la Terre depuis des millénaires, ces animaux ont tellement évolué qu’ils ont tous développé une intelligence propre, que ce soit dans leur manière de fonctionner en groupe ou encore que ce soit dans leur stratégie de reproduction et leur stratégie de survie.

Par exemple, les corbeaux sont réputés pour faire partie des animaux les plus intelligents. Ils sont notamment capables de trouver des solutions à des problèmes très rapidement. Mais, pas seulement en parlant des oiseaux, les animaux sont généralement doués d’émotions et ont tous une stratégie de survie propre, une intelligence propre. Prenons l’exemple des chiens, alors capables d’associer un mot avec une action, ou encore les chats capables d’être jaloux.

D’un autre côté, nous avons aussi déjà évoqué le cas des plantes, les plantes aussi être étonnantes. Dans un dossier sur le sujet de la conscience des plantes, disponible sur Numedia, nous expliquions qu’au travers de plusieurs études, la science avait pu prouver que les plantes avaient une intelligence sous-estimée, mais incroyable.

VOIR AUSSI : Qui est arrivé en premier entre l’œuf et la poule ? Fin de débat !

Les poules seraient capables de rougir d’émotion

Et, dans une étude récente, nous apprenons aussi que les poules sont douées d’une certaine intelligence, mais aussi et surtout d’émotions. Habituellement désignées comme étant bêtes, les poules sont loin d’être stupides et tous les éleveurs de poulets vous le diront aisément.

Dans certaines vidéos sur la toile, nous pouvons par exemple voir des poules qui semblent contentes de retrouver leur propriétaire, qui comprennent l’interdiction également. Et dans le même sens, nous avons déjà vu un manchot faire un câlin à son soigneur, par exemple.

Dans cette étude menée par l’Institut national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, les poules seraient même capables de rougir d’émotions. Un logiciel d’imagerie a travaillé sur plus de 18 000 images de poules observées durant plusieurs semaines. Et selon les résultats, la couleur rouge des poules variait effectivement en fonction de leur état émotionnel. Cette étude pourrait changer notre manière de voir ces animaux.

« Plusieurs perspectives s’ouvrent à la suite de ces recherches, à commencer par la description de toutes les expressions potentielles des poules, notamment en étudiant le mouvement des plumes de la tête en plus de la couleur de la peau lors de situations positives comme le jeu ou négatives comme la frustration ou le stress chronique« , lit-on dans le communiqué.

Notez cet article