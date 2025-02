10 objets pour améliorer la vie d’un chat d’intérieur

Avoir un chat d’intérieur, cela implique aussi que votre chat puisse s’ennuyer en raison du manque d’activités à faire à l’intérieur (il ne peut pas chasser le pauvre loulou !). Du coup, laissez-nous vous présenter 8 objets utiles à acheter pour occuper vote chat d’intérieur et donc améliorer sa vie.

1. L’arbre à chat, évidemment !

C’est l’équipement incontournable pour un chat d’intérieur. Un bon arbre à chat permet à votre félin de grimper, de se percher en hauteur (un vrai trône pour surveiller son territoire) et de faire ses griffes sans abîmer vos meubles.

Optez pour un modèle stable avec plusieurs plateformes et cachettes, surtout si vous avez plusieurs chats. Il y a plein de modèles, mais gardez à l’esprit que plus il est grand mieux c’est car les chats adorent la hauteur.

2. Un grattoir supplémentaire pour votre chat d’intérieur

En plus de l’arbre à chat, qui possède souvent déjà un grattoir / griffoir, un grattoir horizontal ou en forme de vague est un incontournable. Certains chats préfèrent griffer à plat plutôt que verticalement. Pensez aussi aux tapis en sisal ou aux poteaux recouverts de corde naturelle pour varier les plaisirs.

3. Des jouets d’interaction pour jouer avec lui

Les chats ont besoin de stimulation physique et mentale. Optez pour des cannes à pêche avec des plumes, des lasers (toujours avec modération et en finissant sur une vraie proie à attraper), ou des balles rebondissantes. Le but est d’interagir avec votre chat et de renforcer votre complicité tout en lui permettant de se dépenser.

4. Des jouets d’occupation pour chats

Si vous êtes absent en journée, les jouets interactifs sont parfaits pour éviter que votre chat ne s’ennuie. Les balles distributrices de croquettes, les jeux de type puzzle et les circuits à billes sont animés pour stimuler son intelligence et occuper son temps.

Vous pouvez utiliser un tapis de léchage comme pour les chiens, un kong comme pour les chiens, ou encore des balles car les chats adorent jouer à la balle en solo.

5. L’herbe à chat, c’est essentiel !

L’herbe à chat (cataire) est une excellente source de plaisir et de stimulation pour de nombreux chats. Elle peut les aider à se détendre, à réduire le stress et même à les encourager à jouer davantage.

Vous pouvez l’acheter sous forme séchée à saupoudrer sur leurs jouets ou en pot à faire pousser chez vous. Ils en ont besoin dans la nature donc il en faut dedans aussi. Cela apporte des fibres aussi et ça aide à éliminer les parasites également.

6. Les cartons, ils adorent ça !

Si vous commandez un colis, pensez à garder le carton ! Simple, gratuit et terriblement efficace ! Une boîte en carton, c’est un petit paradis pour un chat. Il peut s’y cacher, y dormir, ou la griffer joyeusement. N’hésitez pas à lui créer un labyrinthe avec plusieurs boîtes pour encore plus de plaisir. Bon sinon, il y en a sur Amazon aussi :

7. Lui faire un parcours avec des plateformes sur les murs

Les chats sont de véritables acrobates et raffolent des hauteurs. Dans la nature, ils grimpent aux arbres pour observer leur territoire, fuir un danger ou tout simplement se reposer en hauteur. En intérieur, offrir un parcours mural à votre chat permet de stimuler cet instinct tout en lui offrant un espace de jeu et de repos optimisé.

Pour cela, vous pouvez installer des étagères spécialement conçues pour les chats, des passerelles murales, des hamacs suspendus ou encore des ponts en bois. L’astuce est de créer un véritable circuit dans votre logement, dépendant de différentes plateformes pour qu’il puisse se déplacer facilement en même temps d’un point à un autre.

Certaines marques proposent des structures modulables que vous pouvez adapter à votre espace et aux préférences de votre chat. Si vous avez plusieurs félins, un parcours bien pensé peut aussi aider à limiter les tensions en leur offrant des zones d’évitement et des espaces où chacun peut se poser tranquillement. Ajoutez quelques coussins confortables sur les plateformes les plus hautes pour lui permettre de faire la sieste en toute sérénité.

8. Pourquoi pas lui faire un enclos avec chatière ?

Un chat d’intérieur peut parfois ressentir le besoin irrépressible de sortir, humer l’air extérieur et observer le monde qui l’entoure. Plutôt que de le laisser errer dehors avec tous les dangers que cela implique (voitures, autres animaux, vols…), pourquoi ne pas lui offrir un accès sécurisé à l’extérieur avec un enclos ?

Cet espace, également appelé « catio », peut être installé sur un balcon, une terrasse ou dans un jardin et offrir à votre chat un petit bout de nature en toute sécurité. Il existe différentes options : une structure grillagée de type volière, un filet de protection sur le balcon, ou encore un véritable enclos en bois et métal avec plusieurs niveaux.

L’idéal est d’installer une chatière qui lui permettra d’entrer et de sortir à sa guise, tout en évitant que le froid ou les intempéries ne pénètrent dans votre intérieur. Dans cet espace, pensez à ajouter des plateformes, des cachettes, des plantes non toxiques…

9. Une fontaine à eau pour l’inciter à boire plus

Les chats ne sont pas naturellement de grands buveurs, ce qui peut poser problème, notamment pour ceux qui consomment essentiellement des croquettes. Une hydratation insuffisante peut entraîner des problèmes rénaux ou urinaires.

Pour inciter davantage votre chat à boire, une fontaine à eau est une excellente option. Contrairement à une gamelle d’eau stagnante, la fontaine garde l’eau en mouvement, ce qui attire naturellement les félins, curieux par nature. Certaines sont équipées de filtres qui purifient l’eau en continu, éliminant les impuretés et la rendant plus fraîche et appétissante.

10. Un tunnel pour éveiller son instinct de chasseur

Les tunnels pour chats sont un excellent moyen de divertir votre compagnon tout en stimulant son instinct naturel de chasseur. Ces accessoires offrent un espace sécurisé où il peut se cacher, observer et bondir sur ses jouets ou même sur vous lors d’une séance de jeu.

Certains modèles sont équipés de multiples entrées et sorties, de textures variées ou encore de balles suspendues à l’intérieur pour inciter le chat à interagir. Les tunnels en tissu sont souvent pliables, ce qui permet de les ranger facilement lorsque vous n’en avez pas besoin. Vous pouvez également opter pour des tunnels rigides en plastique ou en carton pour une durabilité accrue.

Si vous avez plusieurs chats, c’est aussi une excellente façon de favoriser les interactions entre eux et de leur offrir un terrain de jeu stimulant. Placé près d’un arbre à chat ou relié à d’autres jouets, un tunnel devient une véritable aire de jeu qui égaye le quotidien de votre félin.

