Entre les propriétaires d’animaux qui abandonnent leurs boules de poils dans la nature et ceux qui viennent à la SPA et qui donnent leurs chiens ou chats et repartent même avec un autre animal sans aucune conscience… Il y a de quoi être énervé par les gens. Et c’est encore pire face à certaines demandes de maîtres qui paraissent lunaires.

Les SPA sous tensions : cet internaute demande « un autre » chien à la place de son toutou

Les animaux ne sont pas des jouets ou des vêtements qu’on peut jeter ou ramener au magasin. Et ça, les Sociétés de Protection des Animaux (SPA) essaient réellement d’en faire prendre conscience aux propriétaires.

Mais, souvent, aux premières difficultés, les maîtres d’animaux pensent à s’en séparer. C’était certainement le cas de ces propriétaires qui ont fait des demandes lunaires à cette SPA. La SPA des Hautes-Pyrénées a poussé un coup de gueule sur Facebook il y a quelques jours.

VOIR AUSSI : Chiens : Les colliers étrangleurs et électriques bientôt interdits

De nombreux animaux déjà à l’adoption

Et pour cause, les refuges sont maintenant saturés d’animaux qui ne demandent qu’à être adopté. Alors face aux abandons, il est difficile de garder son calme à certains moments. Et justement, ce post Facebook visait les propriétaires irresponsables.

La SPA a notamment mis en avant un échange avec un internaute qui a carrément demandé au personnel d’échanger son chien…

VOIR AUSSI : Quels sont les chiens qui peuplent le plus les SPA ?

Un échange lunaire qui fait vraiment réagir

Voici ce que nous pouvons lire en accompagnement de la photo de cette conversation :

« Des messages comme celui-ci, c’est presque quotidien. Ça peut faire sourire, mais au bout d’un moment, ce ne nous fait plus rire. Nous avons encore un long chemin à faire pour faire comprendre aux gens que les animaux ne sont pas des jouets, que l’on peut jeter ou échanger quand on n’en veut plus », lit-on.

« Vous, vous êtes toute sa vie, mais s’il savait le peu de considération que vous lui donnez… Comme tous les refuges, nous sommes plus que complets toute l’année, on arrive à peine à joindre les deux bouts avec tous les frais, et à côté de ça, il y a encore ce genre de personnes… Honte sur vous« , ajoute le refuge.

Notez cet article