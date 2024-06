Est-ce que la gale du chat est contagieuse à l’homme ?

Au cours de sa vie, un chat peut attraper diverses maladies, dont la gale. Il s’agit d’une infection qui peut devenir grave si elle n’est pas traitée en accord avec votre vétérinaire. Voici les signes de la gale chez le chat, mais aussi est-ce qu’elle est contagieuse à l’homme ? Nous allons répondre à ces questions.

Qu’est-ce que la gale chez le chat ?

La gale chez le chat est une maladie qui touche de nombreux chats dans le monde. La maladie est relativement répandue en France, notamment chez les chats non vaccinés et errants. Cette affection est causée par la présence d’acariens (sarcoptes ou notoedres), soit des parasites difficiles à voir à l’œil nus et qui envahissent la peau du chat ou de votre chatte.

Qu’est-ce qui cause la gale chez le chat ?

Les causes de cette infection parasitaire ne sont pas nécessairement liées à l’hygiène, comme chez le chien ou l’humain. Néanmoins, le manque d’hygiène dans l’environnement du chat peut encourager la présence des acariens, notamment au niveau de la poussière. Mais, le plus souvent, le chat attrape cette pathologie causant des lésions auriculaires en étant au contact d’un autre chat non vacciné et qui a la gale.

Quels sont les signes de la gale chez le chat ?

Il y a divers symptômes et signes révélateurs de la gale chez le chat, voici quelques signes qui doivent vous alerter et qui doivent vous mener chez le vétérinaire. Ce dernier confirmera le diagnostic et vous prescrira un traitement contre la gale.

Lésions cutanées partout sur le corps dans le cas de la gale du corps.

La gale se voit sur le corps, mais surtout au niveau de la tête et des oreilles, avec notamment la présence d’un dépôt noir auriculaire (cérumen noir) dans le cas de la gale des oreilles.

Importantes démangeaisons avec du prurit.

Fatigue chez l’animal.

Perte d’appétit chez l’animal.

Des rougeurs, des croutes, notamment sur les oreilles pour la gale des oreilles.

Perte des poils de manière localisée.

Est-ce que la gale du chat est contagieuse à l’homme ?

Rassurez-vous, la gale du chat n’est que très peu contagieuse à l’homme. Cela signifie qu’i y a peu de risques, mais le risque n’est pas à zéro. Dans certains cas rares, la gale peut être transmise du chat à l’homme, c’est le cas avec la gale des oreilles.

Ce n’est donc pas totalement sans danger pour vous, mais cela peut arriver, d’où l’intérêt aussi de traiter rapidement le chat. Généralement, c’est la gale des oreilles (gale sarcoptique) qui est transmissible à l’homme, causant une maladie limitée. La gale du corps, elle, est rarement transmise.

Comment soigner cette maladie ?

Pour le chat, il faudra dans un premier temps prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Ce dernier prescrira un traitement adapté contre la gale. Il s’agit d’un médicament acaricide, à donner pendant environ 3 semaines. Vous devrez aussi nettoyer les lésions

Chez l’homme, il faudra aller voir votre médecin, lequel vous prescrira un médicament similaire adapté aux humains.

Attention, le chat peut être contagieux pendant la durée du traitement, puisqu’il y a encore des acariens, notamment auprès des autres chats, des chiens ou d’autres mammifères. Assurez-vous de mettre votre chat en quarantaine jusqu’à la disparition de la maladie, à l’écart des autres animaux.

Pour éviter la gale chez le chat, mais aussi chez le chien, il faudra donner régulièrement un traitement anti-parasitaire à votre chat, vacciner votre animal contre la gale si vous le désirez et éviter les environnements propices aux acariens (comme la saleté).

Si le chat a souvent ce genre de maladies infectieuses, sachez que cela peut réduire considérablement son espérance de vie. Dans le cas d’un chat souvent maladie, nous conseillons de prendre une assurance animale pour le remboursement des soins vétérinaires.

