Désormais, vous savez combien de temps peut vivre un chat. Et durant sa vie, votre femelle chat risque d’avoir une portée ou des portées si elle n’est pas stérilisée. Voici donc ce que vous devez savoir sur la grossesse de la chatte, le temps de gestation chez le chat et sur vos obligations vis-à-vis des chatons à naître.

Comment savoir si ma chatte est enceinte ?

Premièrement, sachez que votre chatte arrive à maturité à partir de ses 6 mois. Autrement dit, elle peut avoir des chaleurs et donc tomber enceinte à partir de cet âge. C’est très jeune et laisser son chat se faire féconder à cet âge peut comporter des risques pour la mère. Néanmoins, cela arrive quand même souvent.

Généralement, la chatte va rechercher un mâle lorsqu’elle est en chaleur, environ de la fin de l’hiver jusqu’à l’automne. On reconnaît la chatte en chaleur avec son cri différent, rauque, perçant et intempestif. Elle mettra le plus souvent son derrière en arrière lors de ses crises de cris ou elle mettra sa queue sur le côté, laissant la voie aux mâles.

Maintenant, comment savoir si votre chat est grosse / pleine ? Plusieurs signes peuvent laisser penser qu’un chat est enceinte :

Elle semble de plus en plus fatiguée.

Son ventre s’arrondit et devient plus dur.

Elle mange beaucoup plus ou beaucoup moins.

Votre chatte a tendance à faire pipi partout.

Elle demande beaucoup d’attention ou, au contraire, vous fuit / se cache souvent.

Ses tétines commencent à ressortir et/ou à se teindre d’une teinte plus rose à rouge.

Son dos est un peu plus creux, plus cambré.

Elle miaule sans arrêt, comme si elle avait mal.

En palpant l’abdomen, vous pouvez ressentir une grosseur.

En bref, il y aura forcément un changement de comportement et un changement physique. Pour le vérifier et être sûr de la grossesse, vous devrez prendre rendez-vous avec le vétérinaire, lequel lui fera passer une échographie.

Combien de temps dure la gestation d’un chat ?

Votre chatte est enceinte ? Dans ce cas, vous avez donc deux options :

Soit, vous pouvez choisir de faire avorter le chat, donc de stopper la gestation. Pour cela, vous pouvez en faire la demande auprès de votre vétérinaire. Le chat se verra prescrire des médicaments qui arrêtent la grossesse. Néanmoins, vous ne pourrez plus avorter l’embryon à partir du 40e jour de grossesse (en moyenne, entre 35 et 45 jours).

Et la seconde option va être de poursuivre la gestation pour donner naissance à des chatons. Dans ce cas, vous devrez donc prendre la responsabilité de vous occuper de votre chatte enceinte durant la grossesse et après l’accouchement.

En moyenne, après l’accouplement et donc la fécondation, la gestation d’un chat dure 9 semaines.

Cela équivaut à environ 65 jours de grossesse chez le chat. En général, le temps de gestation chez le chat varie de 60 jours à 74 jours. Si le chat n’a pas commencé le travail après 70 jours, il est fortement conseillé de consulter le vétérinaire car il se peut qu’il y ait un problème médical sous-jacent.

Naissance des chatons : que faire et comment aider à mettre bas ?

En moyenne, une chatte donne naissance à 1 à 10 chatons par portée. Elle va commencer le travail généralement quelques jours avant la naissance. Cela se manifeste par des miaulements de douleur, un halètement, une difficulté à respirer, un fort manque d’appétit, une volonté de se cacher également pour mettre bas (vérifiez bien vos placards, sous le lit, etc).

Si le chat s’apprête à mettre bas (il est aussi possible qu’il le fasse tout seul en votre absence), vous pouvez, soit, appelez le vétérinaire pour savoir si vous pouvez déplacer le chat pour qu’il mette les bébés au monde ; soit, vous pouvez aider votre chatte à mettre bas vous-même à la maison.

Voici ce que vous devez faire dans le second cas (accouchement à la maison) :

Si votre chat a choisi un certain endroit dans la maison pour accoucher, laissez-la ici, mais essayez de placer la chatte dans un panier confortable, sur une couverture, sur une serviette, dans un carton ouvert, etc. Idéalement, si vous pouvez déplacer le chat, placez-le dans une pièce chaude et tranquille (sans passage, sans courant d’air et dans un lieu sécuritaire).

(sans passage, sans courant d’air et dans un lieu sécuritaire). Dès que le chat commencera à accoucher, environ un chaton toutes les 10 minutes à 1 heure, vous pouvez l’aider à mettre bas en attrapant les chatons à la sortie, mais c’est globalement tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez évidemment la rassurer en massant légèrement le ventre, en la caressant doucement, en lui parlant. Il est aussi possible de mettre une compresse humide sur son ventre pour l’apaiser. Si un chaton apparait avec le cordon ombilical autour du cou, essayez de l’enlever pour optimiser la survie du bébé.

Pour le placenta et le cordon ombilical, la mère devrait s'en occuper et les manger. Normalement, vous n'aurez donc pas besoin de la faire.

Après la naissance, vérifiez l'état de santé des chatons et de la mère. Pas besoin de nettoyer la mère ou les chatons, la maman s'en chargera. Le plus important est qu'elle se repose après s'être occupé brièvement de ses bébés.

Évidemment, si vous voyez énormément de sang (hémorragie), qu’aucun bébé ne sort malgré les efforts de la mère ou encore si la mère perd connaissance, appelez le vétérinaire.

Comme pour tous les accouchements, il peut y avoir des complications, notamment si la femelle est jeune et pour une première portée. N’hésitez jamais à appeler le vétérinaire en cas de doute, même minime.

Vendre les bébés, stérilisation : ce qu’il faut savoir

Après naissance des bébés, vous pouvez en garder et vous pouvez en donner ou en vendre à des particuliers. En tant que particulier, vous n'avez le droit de donner ou vendre un animal qu'occasionnellement, justement en cas de portée non désirée. Pour vendre et même donner un chat, par exemple sur Leboncoin, vous devez faire pucer la mère des chatons et/ou les chatons. Notez que l'identification d'un carnivore domestique comme le chat est désormais une obligation, donc autant le faire. Vous pourrez donner ou vendre un chaton à sa nouvelle famille lorsqu'il sera sevré.

Après une première portée, vous pouvez stériliser votre chatte (ou pas). Il est totalement possible de stériliser avant d'avoir fait une première portée. La stérilisation permet justement d'éviter que votre chat ne fasse d'autres bébés. Il existe déjà beaucoup de chats à l'adoption dans les refuges.

Voilà, maintenant, vous êtes bien rodé sur la question de la gestation chez le chat. Et si vous aimez en savoir davantage sur nos amis les félins, voici notre petit guide de l’alimentation chez le chat et plus particulièrement de la fréquence des repas chez les chats.

