Pourquoi mon chat fait pipi partout et que faire ?

Maintenant que vous savez pourquoi votre chat vous mord les mollets, partons sur un autre sujet concernant nos amis les félins. Si votre chat fait pipi partout en ce moment, c’est qu’il y a bien une raison. Voici donc la liste des raisons possibles à ce comportement, mais aussi la ou les solutions pour chacune d’elles. Allez, c’est parti.

NB : l’avis d’un comportementaliste et/ou d’un vétérinaire est toujours appréciable si le comportement perdure dans le temps.

Problème de litière peu propre

L’une des raisons possibles au fait que votre chat fasse pipi partout ou même qu’il fasse caca par terre, sur la literie, dans vos plantes, etc, ce peut être un problème de litière. Sachez que les chats sont un peu précieux et flemmards concernant leurs besoins.

Ainsi, si la litière est un peu loin de son lieu de vie habituel ou encore si la litière est sale ou sent mauvais, il est possible qu’il refuse d’y aller.

La solution est donc simple : Il faut changer la litière de son chat à une bonne fréquence et pareil pour le nettoyage du bac à litière. L’emplacement de la litière ne doit pas être trop loin du lieu de vie. Par exemple, si le chat vit en bas et que la litière est à l’étage, il est possible que le problème vienne de là.

Chat qui fait pipi partout : le stress !

Sachez que sous le stress et sous anxiété, le chat peut se mettre à faire pipi partout, par peur ou bien par défiance (pour vous embêter).

Le stress peut venir d’un déménagement, d’un changement dans la maison, d’un nouvel animal de compagnie, de l’arrivée d’un bébé, d’un changement de comportement de votre part (par exemple si vous êtes malade).

Mais sachez que cela peut venir aussi de la solitude. Les chats peuvent faire pipi pour vous signifier leur présence, quand ils se sentent seuls et qu’ils ont besoin de votre attention.

Dans le cas du stress, la solution n’est pas la plus simple car il va falloir traiter la cause du stress. Donner de l’attention à votre chat, jouer avec lui, lui faire des câlins, laisser le temps passer pour qu’il s’habitue aux changements, rééduquer son chat avec un éducateur félin (et notamment lui apprendre la solitude).

Un mauvais apprentissage de la propreté

Si vous n’avez pas appris à votre chat lorsqu’il était chaton où il a le droit de faire ses besoins et où il n’a pas le droit, il est possible que ça vienne de là. D’ailleurs, on estime que les chatons arrachés à leur mère trop tôt (avant 3 mois) ont plus de soucis de cet ordre.

Le chat ne sait pas, au début, qu’il doit faire ses besoins dans une litière (ou dehors). Ce n’est pas vraiment naturel pour lui de ne pas salir votre sol. Il faut donc lui apprendre. Si le chat fait pipi ou caca partout, reprenez à zéro et réapprenez-lui.

Vous lui faites gratter dans la caisse avec la patte pour lui faire comprendre que c’est là qu’on fait ses besoins. Si vous le prenez en flagrant délit et qu’il fait ou est sur le point de faire ses besoins à un endroit interdit, n’hésitez pas à le recadrer. Vous haussez le ton, sans violence, et vous le mettez dans sa litière en le faisant gratter pour lui signifier que « là c’est non, mais ici c’est oui ».

Un problème de santé possible

Qu’un chat soit âgé ou non, il arrive qu’il soit malade. Ce peut être une maladie passagère, une infection ou une maladie chronique comme le diabète. Dans tous les cas, si le chat ne semble pas contrôler sa vessie et qu’il semble un peu faible, il est peut-être malade.

Ici, la seule solution est de se montrer bienveillant avec le chat. Ce n’est pas sa faute. Il faut l’emmener chez le vétérinaire et traiter la maladie.

Les hormones, les marquages, la grossesse

Il arrive aussi, que ce soit un mâle (c’est plus fréquent) ou une femelle, que le chat marque ou fasse cela à cause des hormones.

Par exemple, lorsqu’il arrive dans un lieu inconnu, ce peut être une manière de marquer son territoire. Si un autre chat a été dans le lieu, c’est aussi cela.

Les mâles peuvent aussi faire pipi à cause de la testostérone et les femelles pour signifier aux mâles qu’elles sont présentes et prêtes à s’accoupler. Les femelles peuvent aussi faire souvent pipi partout en cas de grossesse.

Dans tous les cas, il n’y a pas plein de solutions contre cela. Vous pouvez nettoyer la surface avec du vinaigre blanc pour éviter que le chat n’y retourne et vous pouvez lui remontrer sa litière.

Mais, le problème ne sera pas forcément réglé. Dans ce cas, vous pouvez aller voir le vétérinaire. Notamment pour confirmer ou non la grossesse dans le cas d’une femelle non stérilisée. Sinon, vous pouvez castrer ou stériliser votre chat. Cela évitera les comportements liés aux hormones.

