Pourquoi mon chat me mord les mollets ?

Les chats sont des animaux passionnants. Ils nous tiennent compagnie, nous font rire, nous apaisent avec leur ronron, nous font des câlins… Sauf que parfois ils nous mordent sans raison apparente. Et justement, vous êtes nombreux à avoir un chat qui vous mord les mollets, notamment de bon matin. Mais pourquoi fait-il cela ?

Mordillements des chats : un geste d’amour ?

Les chats ont souvent l’air de s’en foutre de nous, de nous prendre de haut. Mais, c’est un peu une façade. Nos matous que nous avons domestiqués il y a des centaines d’années (depuis le chat sauvage africain) sont capables d’aimer, d’apprendre des ordres comme un chien, ils sont même capables, selon de nombreuses études (et les observations de leurs maîtres) d’éprouver de la jalousie et de la frustration.

Et justement, vous savez pourquoi le chat vous mord pendant une séance de câlin tout en ronronnant ? Ou encore lorsqu’il vous mordille les mollets ou qu’il vous monte sur les jambes en vous griffant. En fait, ces comportements viennent de la même chose.

C’est exactement le même effet que lorsque vous ressentez un accès de mignonnerie en voyant un chat. Vous le regardez, il est trop mignon et vous avez envie de lui appuyer sur le nez, de le manger, de le sniffer. Ça fait la même chose avec un bébé ou quelqu’un qu’on aime. On veut faire du mal à quelque chose de mignon, qui nous fait ressentir un bonheur si intense qu’il faudrait presque se défouler pour faire redescendre la tension.

Mon chat me mord les mollets : voici la raison

Cette émotion, que nous ressentons presque tous, s’appelle l’expression dimorphe d’émotion positive. Et c’est un peu ce que fait le chat lorsqu’il vous mord lors des câlins, mais aussi lorsqu’il vous mord les mollets : il exprime le fait qu’il vous aime et il évacue le trop plein de bonheur et la frustration de ne pas avoir eu de câlin avant et/ ou de vous avoir vu en vous mordant.

Spécifiquement, pour le mordillement des mollets, cela arrive le plus souvent le matin lorsque vous vous réveillez. Et c’est logique : votre chat n’a pas été à votre contact et n’a pas eu de câlins depuis plusieurs heures ! Ainsi, il signifie sa présence et vous dit que vous lui avez énormément manqué et il vous mord les mollets.

Les chats sont d’ailleurs généralement des animaux hypersensibles, comme nous l’expliquions dans notre article sur le syndrome du tigre. C’est bien pour cette raison qui ressente souvent ce besoin de vous mordiller.

