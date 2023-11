Le ronronnement du chat est un bruit familier, surtout pour les amateurs. Ce qu’on connaît bien mieux, c’est son origine. C’est l’un des mystères fascinants du monde félin. Bien que ce phénomène soit fréquent et souvent associé à un animal heureux et détendu, il y a plus à découvrir sur ce mécanisme de communication unique.

Comprendre le ronronnement du chat

Le ronronnement est un comportement vocal qui se manifeste généralement lorsque le chat se sent à l’aise et satisfait. Il peut également se produire dans des situations moins évidentes, comme lorsque l’animal est malade ou stressé. Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous devons explorer les mécanismes sous-jacents ainsi qu’aux diverses recherches menées au fil du temps.

Si vous ne distinguez pas le miaulement et le ronronnement, on vous laisse cette vidéo :

Une première étude en 1950

L’étude du comportement animal, connue sous le nom d’éthologie, a vu le jour dans les années 1950. Elle se concentrait toutefois sur les espèces sauvages à ses débuts. C’est qu’en 1950, les chercheurs ont commencé à s’intéresser de près à nos compagnons à quatre pattes. Cette période se distinguait en effet par l’essor des animaux de compagnie. Ils établissent que la production du ronronnement ne dépend pas d’un organe spécifique, mais implique au moins le larynx. Ce dernier abrite les cordes vocales, ainsi que le diaphragme, le muscle qui referme la partie inférieure de la cage thoracique et expulse l’air hors des poumons.

Ce son caractéristique de vos adorables boules de poils est généré par des contractions rythmiques. Les muscles de son larynx sont les plus sollicités. L’ouverture et la fermeture synchronisée de la glotte créent une pression d’air constante. Ce processus se manifeste alors sous forme de vibrations audibles à des fréquences comprises entre 25 et 150 hertz. Cette gamme de fréquences est particulièrement intéressante, car elle peut avoir des effets thérapeutiques sur les humains. Il n’est donc point étonnant que cela conduise à des recherches plus poussées sur le sujet.

En poussant plus les études, les chercheurs observent que certains chats pouvaient toujours produire ce son même après que leur larynx ait été retiré. Le doute s’installe. Par la suite, leur attention se tourne alors vers la chaîne hyoïde, une structure complexe située entre la langue et le larynx. Cette structure comprend l’os hyoïde, qui flotte dans la gorge, ainsi qu’un ensemble de muscles et de ligaments. Certains experts émettent l’hypothèse que cette chaîne d’os et de muscles pourrait générer le ronronnement en vibrant. Cela est peut-être dû à l’influence de l’air qui circule dans la gorge de l’animal lorsqu’il respire.

La théorie des coussinets sur le ronronnement du chat

Une étude vient toutefois compromettre ces premières idées sur l’origine du ronronnement. Cette théorie se base sur les coussinets et elle n’a été découverte qu’en 2023 grâce à des biacousticiens de l’université de Vienne.

Les masses de tissus fibreux incrustées dans les cordes vocales des chats, ces petits coussinets de 4 millimètres de diamètre, jouent un rôle crucial. La production du ronronnement des chats ne peut se faire sans eux. Jusqu’à cette découverte, leur fonction était inconnue, mais il s’avère qu’ils augmentent la densité des cordes vocales du chat en les lestant. Cela permet aux cordes vocales de produire un son très grave, caractéristique du ronronnement.

L’identification de cette fonctionnalité révèle que le ronronnement est bien plus qu’une simple contraction musculaire. C’est en réalité un moyen d’expression pour les chats, similaire à leur miaulement. Cela nous permet de mieux comprendre le mécanisme derrière le son qu’ils produisent. Par-dessus tout, cela témoigne de son importance dans la communication et le comportement de ces animaux. Il est fascinant de constater à quel point la biologie des chats est complexe et adaptée à leurs besoins spécifiques.

L’origine évolutive du ronronnement du chat

Comprendre pourquoi les chats ronronnent est une chose, mais découvrir comment ce comportement s’est développé au fil de l’évolution en est une autre. On pense que le ronronnement a évolué comme un mécanisme de communication entre les mères et leurs chatons. Les chatons naissent aveugles et sourds, et le ronronnement de la mère leur fournit un repère auditif pour les guider vers sa chaleur et sa nourriture. Cette communication subtile a été préservée au fil des millénaires et est devenue un moyen pour les chats d’exprimer leur bien-être.

Comme on vient de le mentionner, les études sur le phénomène continuent, mais découvrez l’une des hypothèses existant :

Des bienfaits insoupçonnés

Outre son aspect apaisant pour les propriétaires de chats, le ronronnement présente des avantages plus profonds. Des études suggèrent que les chats ronronnent pour favoriser la guérison des blessures. Cela réduirait également le stress et soulagerait aussi la douleur.

Dans un livre consacré à la « ronronthérapie », la journaliste française spécialisée en santé Véronique Aïache soutient cet argument. Une étude américaine réalisée dans les années 1960 aurait montré qu’à blessure égale, un chat récupère plus vite qu’un autre animal grâce à ce son particulier. Elle affirme que les vibrations émises ont été reproduites par des kinésithérapeutes pour accélérer la cicatrisation osseuse chez des humains.

La professeure Elizabeth von Muggenthaler, dans son livre « The Felid Purr: A Bio-mechanical Healing Mechanism, » explore en profondeur les effets thérapeutiques du ronronnement. Les fréquences se situent dans la plage qui favorise la croissance des os et des tissus. Cela peut accélérer la réparation des fractures, par exemple.

Pendant une longue période, on a établi un lien entre la possession d’un chat et la réduction de la pression artérielle. Un moindre risque de décès dû à des maladies cardiovasculaires a également été constaté. Une étude réalisée en 2009 et portant sur 2400 propriétaires de chats a établi cette association. Plus largement, en 2013, un avis de l’American Heart Association a conclu que la présence d’un animal de compagnie est plus que bénéfique. Que ce soit un chat ou un chien, vous diminuerez les risques de développer des affections cardiovasculaires.

En ce qui concerne le bien-être mental, une étude de petite envergure a le jour en 1981. Elle avance l’idée qu’avoir un animal de compagnie est bénéfique pour le moral des personnes âgées. Cela s’avère surtout efficacelorsqu’elles traversent des périodes de tristesse. Il est intéressant de noter que les chats sont couramment intégrés dans des programmes de zoothérapie. Cette technique consiste à mettre en contact des individus malades avec des animaux de compagnie pour favoriser leur bien-être.

Par ailleurs, au Japon, des établissements appelés « bar à chats » offrent aux clients l’opportunité de se relaxer en dégustant une tasse de thé tout en caressant ces animaux.

Un son aux vertus curatives ?

Le ronronnement des chats est un sujet d’étude passionnant qui mélange la biologie, l’évolution et la communication animales. Bien que nous ayons fait d’énormes progrès dans la compréhension de ce phénomène, il reste encore beaucoup à découvrir. L’interaction entre les chats et les humains est profonde et complexe. Le fameux son qu’ils émettent ne fait que gratter la surface de cette relation fascinante. La prochaine fois que votre chat ronronnera à vos côtés, rappelez-vous qu’il communique avec vous de la manière la plus douce et mystérieuse qui soit.

Pour en savoir plus sur le ronronnement des chats, consultez des ouvrages de référence tels que « The Felid Purr: A Bio-mechanical Healing Mechanism » d’Elizabeth von Muggenthaler. Continuez également à suivre les dernières recherches scientifiques sur ce sujet. Sur la plateforme YouTube, les fans de chats proposent des vidéos de ronronnements pour se relaxer. Intrigant nous diriez-vous ? Cela existe tout de même.