Un chat est un compagnon adorable, mais lorsqu’un bébé entre dans l’équation, de nombreuses questions surgissent. La compatibilité sur les questions de sécurité et surtout de santé est souvent aux rendez-vous. Il s’avère ainsi important de voir les divers aspects de la cohabitation entre les deux. Vous serez apte à prendre la meilleure décision pour votre famille.

Un chat avec votre bébé ?

Au premier abord, mettre en relation un bébé et un chat, ou tout autre animal domestique n’est pas recommandé. Plusieurs préoccupations liées à la sécurité, à la santé et au bien-être de l’enfant et de l’animal en sont les raisons.

Du côté de l’enfant

Lorsque vous allez demander aux aînés ainsi qu’aux médecins, le sujet de l’allergie sera bien sûr le premier argument. Les chats peuvent, en effet, être porteurs d’allergènes et de bactéries. Ils sont potentiellement nocifs pour les nourrissons. Par conséquent, cela peut également augmenter le risque d’infections.

Il est aussi à souligner que ces boules de poils peuvent transmettre des maladies. L’une des plus fréquentes se nomme la toxoplasmose. Elle se transmet par leurs excréments et est hautement dangereuse pour les nouveau-nés. Leur système immunitaire n’est pas encore développé et aura du mal à se défendre.

Ces félins, même très adorables, peuvent griffer ou mordre. Ces cas peuvent se produire en particulier s’ils se sentent menacés ou stressés. Les bébés et les jeunes enfants ne comprennent souvent pas comment interagir correctement avec les animaux, ce qui peut entraîner des blessures.

Du côté de votre chat

Il n’y a pas que votre enfant qui peut vivre des inconvénients lors de cette cohabitation. Cela va dans les deux sens. Comment est-ce possible pour les chats, diriez-vous ? Tout simplement parce qu’ils aiment se pelotonner dans des endroits chauds et douillets, comme des lits.

Cela ne vous rappelle pas le cocon que vous avez fait pour bébé ? Sachez que cela peut poser un risque de suffocation si le chat décide de se coucher près du bébé. Par ailleurs, les couches sales et les déversements de nourriture peuvent les attirer. L’ingurgitation de l’un de ces éléments entraîne des soucis d’hygiène ou d’étranglement.

Les pleurs fréquents et les gestes brusques des nourrissons peuvent, en outre, stresser votre animal. Il est primordial de connaître qu’un chat stressé est plus susceptible de développer des problèmes de comportement.

Le chat doit aussi s’habituer à son nouvel environnement et à ses nouvelles habitudes.

Aussi, les nourrissons ont des cycles de sommeil irréguliers, comme vous pouvez vous en douter. Cela peut durer plusieurs mois jusqu’à quelques années malheureusement. Toute la maisonnée connaîtra alors des nuits mouvementées : les humains (parents, frères et sœurs) et animaux. Aviez-vous connaissance, cependant, qu’un chat perturbé peut devenir anxieux ou agressif ?

Enfin, la présence d’un bébé demande déjà beaucoup de temps et d’attention. Intégrer un chat peut vous ajouter une charge de travail supplémentaire. Si vous décidez quand même de tenter l’aventure, veillez à ce que votre félin ne se sente pas délaissé.

Une cohabitation possible selon quelques conditions

Cela dit, il est possible d’adopter un chat en toute sécurité avec un bébé si des précautions appropriées sont prises. Celles-ci comprennent la supervision constante des interactions entre les deux. Une belle amitié pourrait d’ailleurs en résulter.

La sécurité de votre bébé et le chat

Veillez d’abord à maintenir des zones sécurisées pour le chat. Assurez-vous qu’il soit continuellement en bonne santé et à jour sur ses vaccins. Les propriétaires de chats qui envisagent d’introduire un bébé dans leur foyer devraient consulter leur vétérinaire pour des conseils spécifiques. Prenez bien le temps de bien préparer votre félin à cette nouvelle situation.

La sécurité d’abord : préparez la maison ! La chambre du bébé doit représenter une zone interdite pour le chat. Pour ce faire, utilisez des barrières pour éviter l’accès. Rangez les produits toxiques, tels que les plantes d’intérieur dangereuses, hors de portée du chat et du bébé. Gardez à l’esprit que les félins ont des griffes, alors protégez les meubles et les objets de valeur des éventuelles griffures.

Faire la présentation des deux parties

L’introduction progressive : créez une harmonie. L’introduction du bébé au chat est une étape cruciale. Pour éviter tout stress inutile, commencez par lui permettre de s’habituer aux nouvelles odeurs et sons. Vous pouvez utiliser une couverture ou des vêtements portés par votre petit bout. Une fois que ce dernier est à la maison, assurez-vous que les interactions sont surveillées de près. Encouragez doucement le chat à s’approcher, mais ne le forcez pas. Récompensez-le pour son comportement calme et respectueux envers la prunelle de vos yeux.

Apprendre la cohabitation. Apprenez au bébé à être doux avec son petit « mimi », à ne pas le tirer ou lui tirer les poils. Utilisez un langage que votre enfant saura comprendre et donnez des petits surnoms mignons. De plus, vous devez inculquer à votre chat à tolérer les interactions du bébé. Les deux parties doivent comprendre que la gentillesse et le respect sont essentiels pour une « colocation » harmonieuse.

Respecter les besoins de l’animal : du temps et de l’attention. Les félins sont des animaux territoriaux qui aiment leur routine. L’arrivée d’un bébé peut perturber leur environnement. Il est essentiel de continuer à donner à votre boule de poil l’amour qu’il mérite. Fournissez-lui des moments de jeu, des câlins, et maintenez sa routine de repas. Un chat heureux sera plus enclin à s’adapter à la présence d’un petit humain qui « vole » l’attention de ses propriétaires.

Comment reconnaître que bébé est allergique au chat ?

L’allergie au chat, tout comme d’autres, est une réaction du système immunitaire à des substances étrangères. Elle est généralement provoquée par des protéines contenues dans la salive, l’urine et les glandes sébacées des chats. Voici comment reconnaître les signes d’une allergie au chat chez un bébé :

Un écoulement nasal fréquent, des éternuements et des démangeaisons au niveau du nez ;

Une toux persistante, surtout en présence du minet ;

Des éruptions cutanées, telles que de l’eczéma, des démangeaisons, ou des plaques rouges sur la peau ;

Des yeux rouges et larmoyants ;

Une respiration sifflante ;

Des problèmes gastro-intestinaux qui se manifestent par des douleurs abdominales ou des vomissements.

Il est essentiel de noter que les allergies sont souvent génétiques. Cela signifie qu’un bébé a plus de risques de le développer si l’un ou les deux parents en souffrent également. De plus, les bébés peuvent développer des intolérances à mesure qu’ils grandissent. Une réaction peut donc survenir même s’ils n’avaient pas de symptômes précédemment.

Si vous soupçonnez que votre bébé est allergique au chat, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Un médecin ou un allergologue peut effectuer des tests et confirmer le diagnostic. Ces experts vous conseilleront sur la meilleure façon de la gérer, que ce soit par des mesures d’éviction, des médicaments ou d’autres traitements appropriés.

Avoir un chat avec votre bébé est-il possible ?

En conclusion, il est tout à fait possible d’avoir un chat lorsque vous avez un bébé. Cela nécessite néanmoins une préparation minutieuse, une éducation appropriée et de la patience. Les chats peuvent s’adapter à cette nouvelle situation. La cohabitation peut apporter de précieux enseignements et moments de bonheur pour toute la famille. Avec la bonne approche, l’amour entre votre chat et votre bébé peut grandir et prospérer pour de nombreuses années.

