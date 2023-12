Comment apprendre facilement la propreté à son chiot ?

Durant les premières années de sa vie, le chien doit apprendre à vivre dans un monde fait pour les humains. Et généralement, les maîtres de chiens n’acceptent pas qu’ils fassent leurs besoins dans la maison, c’est bien normal. Mais, ne pas faire pipi ou caca chez vous n’est pas naturel pour votre chiot, il ne comprend pas, il est donc crucial de lui apprendre cette règle fondamentale : la propreté.

Pourquoi enseigner la propreté à son chiot le plus tôt possible ?

Apprendre à son chiot à être propre veut dire qu’il doit comprendre qu’il n’a pas le droit d’uriner ou de déféquer chez vous.

Chacun a ses propres règles de ce côté, mais habituellement, on interdit au chien de faire ses besoins dans la maison. D’autres maîtres ne veulent pas non plus qu’il le fasse dans le jardin ou dans la cour. C’est vous qui décidez de ce côté.

Dans tous les cas, pour garantir un confort de vie à votre chien, vous devez l’éduquer pour lui enseigner les règles de VOTRE maison, de votre foyer.

En véritable éponge qui ne demande qu’à apprendre, le chiot retiendra vos leçons si vous y mettez à la fois de la cohérence (lui demander des choses logiques pour lui, par exemple exécuter un ordre et obtenir un truc cool après l’avoir fait, soit la récompense), mais aussi la récurrence (lui rappeler les règles en faisant plusieurs fois les exercices, même après avoir intégré, et ne jamais déroger à ces règles).

C’est aussi pour cela qu’il est important d’apprendre la propreté au chiot dès que vous le récupérez chez vous : il doit retenir cette règle au plus tôt car elle est fondamentale pour vous. Si vous ne lui apprenez pas, le chiot va faire chez vous.

Pour lui, faire dehors ou juste lors des balades n’est pas naturel. Il va le faire quand il en a envie sans chercher à se retenir, tant qu’il fait ses besoins loin de sa gamelle. Le concept d’avoir une maison propre n’est pas inné, mais comme lorsque vous étiez bébé.

Ainsi, cet apprentissage commence jour 1, le jour où vous récupérez le chien chez vous. Pas une semaine après, le premier jour. Même si le chien est désorienté. La méthode d’apprentissage est très douce et est facile pour le chien. Donc il ne devrait pas être trop décontenancé devant cette nouvelle règle que vous lui apprendrez au plus tôt.

En tout cas, si vous ne voulez pas un chien qui fait pipi partout, il vaut mieux commencer à l’âge où il apprend le plus vite ! Les maîtres qui n’apprennent pas la propreté au plus tôt peuvent rencontrer des problèmes de propreté plus tard. C’est un motif qui conduit certains maîtres à abandonner leurs chiots à la SPA.

La méthode la plus simple pour apprendre la propreté à son chiot

Lorsque votre chien arrive chez vous, il va certainement faire pipi à l’intérieur. La méthode pour lui apprendre à faire dehors est très facile à mettre en place.

Lui montrer les toilettes avant qu’il ne fasse ses besoins

L’idée, c’est que dès que vous voyez votre chien tourner en rond comme pour faire ses besoins, notamment après avoir mangé ou bu, il faut l’emmener aux toilettes (dans votre jardin, dans la cour, dans la rue, comme vous voulez).

De même si vous le prenez sur le fait. S’il commence à faire ses besoins chez vous, prenez-le directement et dites-lui « non ». Amenez-le au bon endroit pour faire ses besoins et dites-lui qu’ici, c’est « oui ». Cela permettra aussi de lui apprendre l’interdiction.

S’il fait ses besoins à l’endroit indiqué, vous récompensez avec une friandise, des caresses, du jeu, ce qu’il semble préférer. Redites-lui que c’est « oui » quand il fait à l’endroit indiqué, ou un « c’est bien » en même temps que vous récompensez.

Le mieux est aussi de directement l’emmener aux toilettes AVANT qu’il ne cherche à faire chez vous. Notez qu’un chiot va généralement aux toilettes 10 minutes après avoir bu ou mangé.

Ainsi, dès qu’il a mangé ou bu, emmenez-le faire ses besoins au bon endroit, avant même qu’il ne cherche à le faire chez vous. Vous appliquez la même méthode, vous récompensez et lui signifiez que ce qu’il a fait est bien dès qu’il fait ses besoins au bon endroit.

La commande « pipi »

Certains maîtres apprennent même le mot « pipi » pour désigner le fait de faire ses besoins à son chien. Vous pouvez aussi le faire pour lui dire que c’est le moment de faire ses besoins. Pour apprendre cela, associez le mot dès qu’il fait l’action au bon endroit. Par exemple, il fait pipi en balade dans l’herbe, vous récompensez en appuyant sur le mot « pipi ».

Les erreurs à éviter lors de cet apprentissage

Si le chien a déjà fait ses besoins chez vous, ne le grondez pas, ne lui mettez pas la tête dans ses excréments , ça, c’est non. Montrez-lui simplement ses besoins avant de nettoyer et dites-lui que ça c’est « non », fermement, sans être agressif. Emmenez-le au bon endroit en lui disant que c’est « oui ». Il ne fera certainement pas ses besoins à nouveau, mais s’il le fait au bon endroit, récompensez.

, ça, c’est non. Montrez-lui simplement ses besoins avant de nettoyer et dites-lui que ça c’est « non », fermement, sans être agressif. Emmenez-le au bon endroit en lui disant que c’est « oui ». Il ne fera certainement pas ses besoins à nouveau, mais s’il le fait au bon endroit, récompensez. Évitez de nettoyer ses excréments faits dans la maison devant lui .

ses excréments faits dans la maison . Ne changez pas les règles. Si le chien n’a pas le droit de faire dans le jardin, il n’aura jamais le droit. Et vice-versa.

Ne mettez pas de tapis pour faire ses besoins ou de litière dans votre maison. En faisant cela, vous lui apprenez qu’il peut le faire ici. Sauf si évidemment, cela ne vous gêne pas qu’il ait une sorte de litière toute sa vie dans votre intérieur.

ou de litière dans votre maison. En faisant cela, vous lui apprenez qu’il peut le faire ici. Sauf si évidemment, cela ne vous gêne pas qu’il ait une sorte de litière toute sa vie dans votre intérieur. Même si vous avez un jardin ou une cour où le chien fait ses besoins, ne négligez pas les besoins en sortie . Il faut quand même sortir son chien tous les jours, du moins le plus possible et lui offrir une vie assez stimulante.

. Il faut quand même sortir son chien tous les jours, du moins le plus possible et lui offrir une vie assez stimulante. Évitez de laisser les cacas de votre chien dans le jardin, ramassez-les le plus possible.

