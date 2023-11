Heure miroir : quelle est la signification cachée de 21h21 ?

Parmi les heures miroir et leurs interprétations, il y a l’heure miroir 21h21 qui a une signification à absolument prendre en compte si vous voyez cet horaire. En effet, si vous voyez cette heure par hasard, cela s’appelle la synchronicité : l’univers et votre esprit s’allient pour vous délivrer un message. Dans le cas de 21h21, vous avez un ou plusieurs choix importants à faire. Et si vous ne les faites pas, vous allez le regretter dans le futur.

Signification de l’heure miroir 21h21 : des choix importants à faire

En angéologie, l’heure miroir 21h21 a une signification très forte, celle du passage à l’action, du fait d’oser, d’aller de l’avant… bref, d’agir. C’est l’ange gardien Damabiah qui veut cela. L’ange est justement l’ange du choix et de l’action.

Ce qu’il combat est l’inaction, c’est-à-dire votre tendance actuelle à rester dans le dilemme et à éviter la confrontation et finalement de faire des choix déterminants.

Osez. Si vous voyez cette heure miroir, sachez que c’est à vous de faire le premier pas et qu’il faut le faire pour éviter d’avoir des regrets dans l’avenir. De grandes choses s’offrent à vous si vous osez aller de l’avant et écouter votre instinct profond. Faites preuve de discernement et prenez la bonne décision dans votre intérêt.

Pourtant, l’ange vous envoie un message important avec cette heure double : il va falloir se sortir de la situation et agir, sinon vous risquez d’avoir des regrets intenses dans le futur.

Mettre fin aux dilemmes pour arriver à l’accomplissement sans aucun regret

L’heure de 21h21 est aussi rattachée à la lame n° 21 du tarot de Marseille, autrement dit « Le Monde ». Cette carte, au tirage, est associée à la fin des obstacles, mais aussi à la création et à la famille.

Il se peut que cette carte indique donc que vous devez mettre fin à ce qui vous barre la route pour reconstruire quelque chose. La carte semble vouloir dire que votre problème actuel est familial, ou en tout cas relationnel.

Fortement lié au chiffre 6 en numérologie, l’heure miroir 21h21 veut dire que vous avez du mal à aller vers vos objectifs et d’arriver à l’accomplissement. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour agir et éviter de perdre quelque chose de précieux.