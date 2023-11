19h19 : quelle est la signification profonde de cette heure miroir ?

Parmi toutes les heures doubles et leurs interprétations, il y a l’heure miroir 19h19, un horaire à la signification très prononcée en numérologie. Si vous voyez cette heure par hasard, cela porte un nom, ça s’appelle la synchronicité. Cela veut dire que votre inconscient et l’univers se sont alliés pour vous faire passer un message sur votre futur proche. Quel présage pour 19 h 19 ? Voyons cela ensemble.

Signification heure miroir 19h19 : Une tempête puis une éclaircie

Si vous voyez l’heure miroir 19h19 par synchronicité, la signification n’est ni positive ni négative. Elle est très neutre car elle envisage une réussite, un bonheur, mais qui interviendra après une mauvaise passe.

En angéologie, 19h19 est associé à l’ange gardien Yeialel. Cet ange est justement là pour vous avertir que vous allez entrer dans une phase de doute, une phase où vous n’aurez pas le moral, une phase qui vous encouragera à baisser les bras face à vos objectifs.

Patience et assiduité, ne perdez pas le cap de vos objectifs. La victoire est proche de vous, mais vous vous sentez faiblir. Il faut que vous repreniez les commandes pour ne pas partir à la dérive et manquer le phare qui illumine la nuit.

Patience et résistance sont les maîtres mots de l’ange. D’après lui, c’est ce qu’il vous faudra pour passer ce mauvais épisode et retrouver l’accalmie après la tempête. Après ce mauvais passage, en gardant vos buts en tête et en redoublant d’efforts et de courage, vous arriverez à une victoire.

Très proche de la lame n°19 du tarot de Marseille, soit Le Soleil, l’heure miroir de 19h19 symbolise l’aveuglement et la solitude. Mais pas que. Le Soleil est aussi un signe d’éclaircie à venir et de joie.

Assiduité, résistance, courage et lucidité sont vos maîtres mots

Cela veut dire que vous vous sentez seul dans cette phase difficile, des secrets vous gâchent la vie, vous vous voilez la face. Vous avez la tête dans les nuages pluvieux. Gardez le cap, restez lucide pour entrevoir les rayons de lumière.

Lié au chiffre 2 en numérologie (19+19 = 38, 8+3 = 11, 1+1 = 2), l’horaire de 19h19 renvoie à un grand changement positif qui n’apparaitra que si vous osez et que si vous restez courageux face aux obstacles.