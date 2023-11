17h17 : quelle est la signification profonde de cette heure miroir ?

Parmi toutes les heures miroir et leurs significations, il y a l’heure 17h17, une heure miroir qui a une signification très forte si vous la voyez par hasard. Si vous regardez l’heure et que c’est cet horaire qui s’affiche devant vos yeux, cela s’appelle la synchronicité. L’univers et votre inconscient s’allient pour vous délivrer un message important pour votre avenir.

Vous avez des traumatismes, des blocages qui vous empêchent d’avancer

Dans le cas de 17h17, cette heure est le présage que quelque chose ne va pas dans votre vie. Quelque chose ne colle pas. Vous avez des blocages, des traumatismes, des choses qui vous empêchent d’avancer et d’aller de l’avant.

Associé à l’ange Imamiah en angéologie, cet horaire de 17h17 implique que vous êtes dans une situation compliquée. Vous vous sentez un peu perdu et vous avez la sensation d’être dans un dilemme.

Libérateur, l’ange gardien vous indique justement que c’est le moment de repartir à 0, de tout mettre à plat dans votre vie pour renverser la tendance. Vous avez des choix à faire, vous avez besoin de vous remettre en question et/ou de remettre en question votre entourage, vos projets, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale.

Signification heure miroir 17h17 : Réapprenez à vous écouter !

Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous laisse un goût amer et qui vous fait vous sentir comme dépersonnalisé. Vous avez besoin de vous libérer de cela.

Libérez-vous des blocages qui vous empêchent d’avancer. Si vous voyez cette heure miroir, cela veut dire qu’il est grand temps de mettre à plat tout ce qui ne va pas dans votre vie, justement pour trouver comment vous libérer de l’emprise qu’ont ces choses sur vous.

Rattachée à la carte du tarot « l’Étoile », l’heure miroir 17h17 est liée à la signification du guide. C’est-à-dire que vous devez laisser votre instinct vous guider pour trouver la bonne situation dans laquelle vous pourrez évoluer sereinement.

Remettez à plat votre vie pour retrouver la sérénité

Il est temps d’écouter votre voix intérieure, votre corps aussi. Laissez tomber les convenances, les obligations, cherchez ce qui vous fera vous sentir vous-même, confortable dans votre vie. Votre santé mentale est maintenant la plus importante. Revenez aux bases des choses.

Reliée au chiffre 7 (17, 1×7 = 7), cette heure est aussi reliée à l’accomplissement et la sérénité. Cela veut dire que si vous laissez votre instinct vous guider, que vous posez à plat votre vie pour en ressortir les bons choix, vous irez vers l’harmonie.