Lorsque vous regardez l’heure et que vous tombez par hasard sur une heure miroir, cela s’appelle la synchronicité. Votre inconscient et l’univers s’alignent et vous envoient un message fort pour votre avenir. Si vous voyez l’heure 11h11 par hasard, sachez que cette heure miroir a une signification très forte. Elle implique la fin de quelque chose, une rupture, mais aussi le renouveau, le changement pour le meilleur.

Signification heure miroir 11h11 : Une rupture qui va changer votre vie

Dans le merveilleux domaine de la synchronicité, l’heure double 11h11 est très positive en soi, mais elle implique un obstacle, du négatif avant d’arriver aux bons côtés. En premier lieu, ce que dit cette heure miroir sur votre avenir, c’est que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement une mauvaise passe marquée par une fin, une rupture, une page qui se tourne.

Associé au chiffre 4 en numérologie, l’horaire de 11h11 (1+1+1+1) est relié à l’idée d’une fin que vous n’arrivez pas à accepter, un changement de situation trop difficile à envisager. Associé à la mort, le chiffre 4 peut renvoyer à une rupture amoureuse, la perte d’un proche, la perte d’une facette de vous-même, la fin d’une ère.

Une page se tourne pour vous, mais vous ne voulez pas l’accepter. Libérez-vous de cette période qui s’achève et recommencez un nouveau cycle qui ne sera que plus bénéfique pour vous et pour vos proches.

En angéologie, cette heure miroir est liée à un ange gardien, l’ange de la colère. Cet ange nommé Lehahiah vous dit justement que vous avez une colère en vous, une agressivité, des regrets, des remords. Vous avez de la nostalgie quelque part et actuellement vous pensez être incapable de passer à autre chose.

VOIR AUSSI : 10h10 : c’est le coup de foudre ! Que signifie cette heure miroir ?

Des choix difficiles et du courage pour accepter le changement

Toutefois, ce changement de vie va se solder par du positif, dans le sens où les choix que vous avez fait, aussi difficiles soient-ils, que les événements qui sont arrivés, vont vous pousser à changer du tout au tout, adopter une autre vision de la vie.

Vous aurez besoin de courage cependant pour affronter cette épreuve, comme vous le rappelle la carte de tarot « La Force », associée à 11h11. Détermination, volonté, lucidité, acceptation doivent prendre la pas après une phase de colère, d’aveuglement et d’impulsivité.