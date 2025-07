Une poupée qui bouge toute seule ? Cette vidéo fait bien flipper !

La vidéo de cette poupée qui semble bouger toute seule a vraiment fait réagir sur les internautes. Les histoires de poupées hantées sont nombreuses sur la toile et dans les légendes, mais ce peut-il que celle-ci soit réellement possédée ? En tout cas, ces images ont bien fait flipper la propriétaire de la poupée, mais aussi les viewers, on vous montre.

Cette poupée bouge toute seule ? Une vidéo fait le buzz sur TikTok

Les poupées hantées ont un vrai pouvoir pour faire frissonner. Une poupée, c’est à la fois ce qui symbolise l’enfance et l’innocence, mais aussi c’est un jouet qui n’est pas censé bouger. Ainsi, il est logique d’avoir peur lorsque des histoires de poupées qui bougent seules ou changent de pièces sont racontées.

Dernièrement, il y a justement cette poupée, capturée en vidéo. La poupée en question est posée sur un meuble en hauteur et semble dans son emballage. La personne qui filme explique avoir déjà vu la poupée bouger et avoir réussi à capturer l’instant en vidéo.

Dans ces images, nous pouvons effectivement voir sa tête bouger et se pencher sur le côté. Une vidéo bien flippante qui laisse presque penser que la poupée est possédée ou que la maison est hantée.

D’ailleurs, la vidéo a été repartagée par le youtubeur spécialiste du paranormal et des curiosités, le Grand JD. Dans sa vidéo, le Grand JD essaie justement de débunker ces images étranges.

Notez que depuis que cette vidéo a été publiée, la poupée est fréquemment surnommée « Sinister Doll » et certains affirment qu’il ne faudrait pas la regarder dans les yeux, sachant que le surnom est certainement dû au nom du compte TikTok où la vidéo a été partagée « Sinistear« .

Une poupée vraiment très étrange

D’après le Grand JD, la vidéo ne semble pas fausse, mais le mouvement de la poupée pourrait éventuellement s’expliquer de plusieurs manières rationnelles, même si rien n’est certain. Comme pour le cas de cette momie qui ouvre les yeux dans un musée, il y a souvent des explications logiques derrière des événements étranges.

Sur TikTok, la personne qui a partagé cette vidéo a publié plusieurs clips pour expliquer d’où vient la poupée et pour garder informé le public. Il explique l’avoir eu deux ans auparavant dans une friperie. L’homme explique qu’il y avait trois poupées dans ce style sur place, mais que celle-ci était éloignée des deux autres pour une raison qu’il ignore.

Il explique aussi qu’il voulait vraiment celle-ci, il ne sait pas pourquoi. Ce dernier explique qu’il veut débunker lui-même les événements étranges qu’il vit et il partage donc son enquête sur son compte TikTok. Il a même décidé de filmer le pantin pendant plusieurs heures. Mais, à chaque fois qu’il approche de trop la caméra, celle-ci se mettrait à bugger étrangement.

Comment expliquer le mouvement de ce pantin ?

Dans la vidéo devenue virale, il n’a pas placé la poupée devant, mais il filme depuis un point éloigné de la pièce. Mais, il faut savoir une chose : cette poupée est capable réellement de bouger toute seule, mais tout simplement car elle est dotée d’un mécanisme dans son dos qui permet de la remonter et de la faire bouger. Elle fait d’ailleurs de la musique en bougeant.

D’après le Grand JD, peut-être que la poupée était remontée et donc que c’est ce mécanisme qui l’a faite bouger sur le meuble dans la vidéo. L’homme assure qu’il ne l’avait pas remonté, et même qu’il n’avait pas ouvert l’emballage, donc ce ne serait pas lui qui l’a remonté.

Le Grand JD dit que peut-être qu’elle était mal posée et que cela l’a peut-être fait bouger. Il est aussi possible que le mécanisme soit ancien et qu’elle était remontée, mais n’avait pas bougé avant ce moment.

D’autres poupées hantées au travers de l’histoire

Plein d’autres poupées étranges existent dans les creepypastas et dans l’histoire. On peut citer Annabelle, par exemple, qui a donné le célèbre film d’horreur. La poupée Annabelle représente en fait Raggedy Ann, un personnage d’une série de livres pour enfants. La poupée Annabelle serait hantée selon les époux Ed et Lorraine Warren, démonologues professionnels.

D’ailleurs, actuellement, Annabelle serait encore exposée dans leur musée, depuis qu’ils ont enquêté sur le dossier. Elle se trouverait derrière une vitre en verre dans le Warren’s Occult Museum de Monroe dans le Connecticut.

Mais, elle n’est pas la seule poupée terrifiante connue. Il y a aussi Letta la Poupée, appartenant à Kerry Walton, alors venu de Brisbane en Australie. Et, il a participé à plein d’émissions de télévision avec ce pantin. Il l’aurait trouvé dans un bâtiment abandonné en 1972. D’après Kerry Walton, elle serait hantée.

Nous pouvons aussi citer la poupée Mandy, fabriquée en Angleterre ou en Allemagne entre 1910 et 1920. En porcelaine, elle fait effectivement assez peur. Elle a été offerte au musée Quesnel de Colombie-Britannique, en 1991. Et, selon les rumeurs, elle pourrait être hantée. D’après les dires, elle n’aimerait pas les autres poupées du musée. Et, on entendait souvent un bébé pleurer à côté de Mandy.

D’autres exemples marquants

Après, il y a aussi Okiku, issue du folklore japonais moderne. Selon la légende, en 1918, un adolescent nommé Eikichi Suzuki aurait acheté cette poupée à Hokkaido pour sa sœur, Okiku, qui a alors donné son propre nom à la poupée.

Cette dernière a perdu la vie et, depuis, la famille pense que son esprit se cache dedans. Actuellement, elle serait dans le temple Mannenji à Hokkaido. Selon les rumeurs, ses cheveux continueraient de pousser et un prêtre serait obligé de les lui couper de temps en temps.

Il y a aussi la poupée Robert, exposée au Martello Gallery Key West Art and Historical Museum de Key West en Floride. C’est elle qui aurait inspiré le film Chucky. D’après plusieurs sources, elle serait hantée et aurait tué de nombreuses personnes.

Après, nous pouvons aussi citer Pupa, qui serait hantée par l’esprit d’une jeune fille italienne. Ou encore « Vaudou Zombie » qui serait quasiment vivante et active à la Nouvelle-Orléans. Sans oublier Pulau Ubin Barbie à Singapour. Et il y a encore plein d’autres exemples ! Et vous, vous y croyez ?

