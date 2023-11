20h20 : quelle est la signification cachée de cette heure miroir ?

Parmi les heures doubles et leurs interprétations, il y a l’heure miroir 20h20 qui a une forte signification pour votre avenir proche. Si vous voyez cet horaire par hasard, cela s’appelle la synchronicité. L’univers et votre esprit s’allient pour vous envoyer un message. Mais quel est le présage pour cette heure indiquée au cadran ?

Une personne pense à vous en ce moment

Arrêtez tout. Si vous voyez l’heure miroir 20h20, la signification est extrêmement positive pour vous. En effet, si vous voyez cette heure par synchronicité, cela veut dire qu’une personne bienveillante pense à vous.

Cette personne vous envoie de bonnes ondes et pense à vous de manière amicale, sympathique ou amoureuse. Elle vous veut du bien et vous aime ou vous admire. Il se peut aussi qu’elle ressente de la nostalgie à votre égard, et de manière positive.

Quelqu’un pense à vous en ce moment même. Détendez-vous et profitez de cet instant, arrêtez tout ce que vous faites et connectez-vous à cette personne qui, à distance, vous envoie toutes ses bonnes ondes.

En angéologie, 20h20 est reliée à l’ange gardien Iah-hel, l’ange de l’amour mais aussi de l’harmonie et de la perfection. Cela signifie effectivement que l’amour est à votre porte et qu’une personne, possiblement insoupçonnée, vous aime de manière inconditionnelle à ce moment précis.

Signification heure miroir 20h20 : un changement qui fait grandir

Associée à la lame n°20 du tarot, c’est-à-dire « Le Jugement », l’heure 20h20 a pour signification profonde le succès, la reconnaissance, mais aussi la compassion.

Cela veut dire qu’une personne pense à vous et vous est reconnaissante pour quelque chose qui l’a fait grandir. Pour cela, elle est actuellement dans une réflexion à votre sujet qui la mène à une sorte de paix intérieure pour elle-même.

Toutefois, la carte veut aussi renvoyer vers la peur du regard des autres et à la rumeur. Cela peut vouloir dire que la personne a une mauvaise vision de vous (déformée) sur certains points ou bien que vous-même avez peur d’être mal vu, d’être jugé d’une façon erronée, par cette personne ou une autre (voire par vous-même).

Reliée au syndrome de l’imposteur, 20h20 peut renvoyer à cette peur d’être aimé car vous pensez que vous ne le méritez pas.

En numérologie, c’est le chiffre 4 qui est associé à l’heure miroir 20h20 (2+0+2+0). Ce chiffre est rattaché à deux grandes idées : la maturité et le besoin de renaître. Cela peut signifier que vous avez besoin d’un changement. Que vous grandissez. Ou que la personne qui pense à vous opère un changement positif, qui la fait grandir.