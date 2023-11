18h18 : Que signifie cette heure miroir extrêmement positive ?

Parmi toutes les heures miroir et leurs interprétations, il y en a une qui est particulièrement positive. Il s’agit de l’heure miroir de 18h18, mais quelle est sa signification ? Si vous voyez cette heure par hasard, cela s’appelle la synchronicité. Cela veut dire que l’univers et votre esprit se sont alliés pour vous délivrer un message. Et donc, si vous tombez sur l’horaire 18h18, voici ce que cela présage pour votre futur.

Signification heure miroir 18h18 : une phase des plus oniriques

Intimement lié à l’ange gardien Mebahiah en angéologie, l’heure miroir 18h18 a une signification très positive. Il s’agit effectivement de l’ange de la rencontre, mais aussi de l’inspiration.

Cela veut dire que vous entrez dans une phase de profondeur, de créativité, mais aussi de prise d’initiatives et de confiance en vous. Vous allez vous sentir pousser des ailes, davantage oser dans les aspects personnels, professionnels et dans vos projets. Il est même probable que vous rencontriez de nouvelles personnes qui seront positives pour votre avenir.

Si vous voyez cette heure miroir, vous allez arriver dans une phase positive, notamment au niveau de votre inspiration. Un rêve va se réaliser, vous allez vous sentir pousser des ailes et une promesse que vous vous étiez faite va finalement être tenue.

Associé à la Lune dans le tarot de Marseille (lame n°18), c’est effectivement ce que nous indique la carte puisqu’il s’agit de la carte de l’inspiration, de l’intuition et des rêves.

Une osmose : votre vie sentimentale va changer

C’est aussi une carte reliée aux notions de romantisme. Cela peut vouloir dire que vous allez trouver l’amour ou raviver la flamme, vous sentir en osmose avec quelqu’un. La carte peut aussi annoncer une grossesse proche…

C’est d’ailleurs vers l’amour que le chiffre 9, alors lié à l’heure 18h18 (18+18 = 36, et 3+6 = 9), vous emmène. Un accomplissement du côté sentimental arrive dans votre vie, mais pour cela, vous devez aller de l’avant et oser. Le 9 est associé à une positivité extrême, une sérénité, une osmose.