Numérologie : quelle est la signification cachée du chiffre 0 ?

La numérologie est l’art de l’interprétation des chiffres dans notre univers. Les heures, les dates, les numéros de maison, les numéros du loto… Tout aurait une signification numérique, d’après cette science occulte. Les chiffres et les nombres auraient tous un effet sur nous, un message caché à nous transmettre. On dit qu’on ne choisit pas son lieu de vie par hasard, qu’on n’emménage pas dans l’appartement 13 sans raison ou que notre date d’anniversaire a un lien direct avec notre présent et notre avenir. C’est justement ce que nous enseigne l’astrologie, où les dates de naissance coïncident avec l’alignement de certains astres et constellations. En guise d’initiation à la force des chiffres, voici ce que signifie le chiffre 0 en numérologie.

Le zéro, un chiffre « parfait » ? Le tout et le rien, le commencement et la fin

Le chiffre 0 est un chiffre très puissant en numérologie. Associé à d’autres chiffres comme le 1 ou le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite (donnant alors les nombres 10, 20, 30, etc), ce chiffre peut vous donner des indications très importantes sur un changement à venir.

Il aurait également pour vocation à accentuer la valeur d’un chiffre auquel il est associé. Par exemple, le nombre 10 reprend la signification du chiffre 1, mais en plus intense et amplifié.

En effet, le 0 est un chiffre dit « parfait ». Il désigne la divinité, l’immensité des choses, le néant, le vide, le tout, l’infini. C’est le commencement et la fin, le tout et le rien, le néant et l’éternité. Il s’agit d’une force qui nous dépasse, un paradoxe, qui, concrètement, renvoie à la fin d’un cycle et au départ d’un nouveau.

VOIR AUSSI : 5 signes que vous êtes peut-être une sorcière qui s’ignore

Le chiffre 0 en numérologie : quelle signification spirituelle ? La déconstruction et la reconstruction

Sans valeur numérique, le zéro est un chiffre présent dans tous les chiffres et dans tous les nombres. On additionne 0 à n’importe quel chiffre et le zéro s’annule. Il est donc comme un liant pour tous les autres chiffres, un chiffre qui relie tous les autres et qui est présent partout, omniscient et omnipotent. Dans la chrétienté, il renvoie justement à Dieu.

Le 0 renvoie aussi à l’idée d’infiniment petit, de particules et d’atomes capables de constituer toute chose et de participer à la transformation la matière. Dans ce cadre, le 0 a aussi pour signification l’idée de construction, de déconstruction, de création.

VOIR AUSSI : Voir un frelon : quelle signification spirituelle ?

Le 0 est un chiffre qui renvoie à un nouveau départ pour vous

En mathématique transcendantale, 0 x infini = 1. Le 1 symbolise le commencement d’une ère, une page qui se tourne positivement. Le 0 aurait pour faculté à faire naître le 1, l’unité, le tout, mais aussi l’accomplissement. Le 0, comme le 1, renvoie donc à un moment où vous allez renaître, tourner la page, pour aller vers l’avant, vers le positif, pour devenir un « tout », être enfin vous-même, une personne sur la voie de son accomplissement personnel.

Vous allez vous recréer vous-même. Symbole de l’œuf originel dans la mythologie égyptienne, l’œuf du monde, le 0 renvoie à la notion de naissance. Mais, il renvoie aussi à l’idée de multiples possibilités. L’œuf peut renfermer une fille, un garçon, un oiseau, un humain…

Tant de choses différentes. Vous pouvez qui vous voulez être. Cela veut dire que vous allez bientôt devoir faire des choix, aller vers l’introspection et accueillir le vrai vous, sans artifice, la personne fraîchement sortie de l’œuf.

VOIR AUSSI : Heures miroir : découvrez leur signification spirituelle et messages cachés !

Dire au revoir à un passé difficile pour se retrouver en entier

En psychologie, cela renverrait à l’idée de retrouver son enfant intérieur, celui qui était neutre mais qui a été abîmé par le temps et les expériences. L’idée est donc de retrouver son soi, son enfant intérieur, de retrouver sa véritable personnalité et son vrai potentiel, caché par les événements que vous avez vécus, des événements parfois très durs.

Il est, en mythologie nordique, le symbole du serpent qui se mord la queue, symbolisant l’unité du monde, la destruction puis la reconstruction. Vous avez été détruits et vous avez maintenant besoin d’un nouveau départ, d’un retour à 0. Et pour cela, vous allez devoir déconstruire ce que vous êtes pour mieux vous retrouver.