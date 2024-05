Cette femme vit avec plus de 40 chats dans son appartement

La maltraitance animale est un fléau en France et ailleurs. Et même s’il ne s’en rend pas compte, celui qui est atteint du syndrome de Noé est souvent coupable de maltraitance. En entassant des chiens et des chats, ou autres animaux, dans un petit espace, beaucoup en arrivent à la négligence. Et c’est un peu ce qu’il s’est passé avec cette femme française qui habitait avec plus de 40 chats dans son appartement.

Plus de 40 chats dans son appartement en location

La propriétaire des animaux est connue des associations pour le bien-être animal depuis au moins le mois d’octobre 2023. Pour cause, à cette date, la Fondation 30 Millions d’Amis a été contactée par le propriétaire d’un logement situé à Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Selon le bailleur, sa locataire vivait en compagnie de plusieurs chats dans de très mauvaises conditions. D’après les dires, elle était en possession de 47 chats et 2 chiens.

La Fondation 30 Millions d’Amis intervient

C’est avec ce signalement que la fondation a envoyé deux enquêteurs sur place, Lydia et Jean-Louis. Heureusement, sur les lieux, ils ont réussi à faire entendre raison la locataire. Elle a accepté de céder les animaux à l’association. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Au moment du déménagement des animaux, la femme avait finalement disparu. Avant de céder les chats et chiens, elle a déménagé afin d’échapper aux enquêteurs de la Fondation 30 Millions d’Amis. D’après les enquêteurs, les chats étaient globalement en bonne santé, mais il était très important de limiter la prolifération des animaux, alors non stérilisés. Ils n’ont donc pas abandonné le dossier.

Plusieurs déménagements pour échapper à la saisie

Finalement, les enquêteurs ont retrouvé la nouvelle adresse de la locataire. Elle avait déménagé dans un autre logement toujours dans les Alpes-de-Haute-Provence. La femme avait alors donné 8 chats. Mais, encore une fois, approchée par les enquêteurs, la femme a décidé de leur fausser compagnie à nouveau.

Elle a donc déménagé une autre fois. Après cela, elle aurait été approchée par le maire de la commune, qui lui a alors expliqué qu’avoir autant de chats n’était pas sain. C’est alors après cela, que la femme a décidé de contacter d’elle-même la fondation pour demander de l’aide. Au total 8 chats ont été gardés par leur maîtresse, tous les autres ont été placés dans diverses structures.

Sources information et images : La Fondation 30 Millions d’Amis.

