Il y a quelques jours, un internaute a partagé la vidéo de la cage d’un animal renversée à l’aéroport de Paris. Une vidéo qui a suscité de vives réactions. L’aéroport a réagi. Mais, concrètement, est-un cas isolé, un accident ? Comment sont traités les animaux dans nos transports en France ?

Vidéo : La cage d’un animal renversée à l’aéroport de paris

Le 18 décembre 2023, une vidéo a fait le buzz sur Instagram dans les reels. Cette vidéo, postée par le compte @ninjaskadi_fr, connu pour son contenu sur l’éducation canine (plus de 200 000 abonnés sur TikTok), a fait débat sur la toile.

Pour cause, nous y voyons une scène particulièrement choquant pour grand nombre de personnes. Dans la vidéo, nous voyons la cage d’un chien qui visiblement revenait de la soute où sont placés les animaux qui n’entrent pas en cabine.

La cage de l’animal se trouve alors sur le tapis roulant, aux côtés des valises, totalement renversée. Comme s’il n’y avait pas d’animal vivant à l’intérieur. « Scandaleux », a alors écrit son propriétaire en description en taguant l’aéroport de Paris.

Très vite, dans les commentaires, le ton monte. « C’est honteux », « Mais la peur que doit ressentir le chien à l’intérieur », « Vu comment je retrouve ma valise détruite, j’oserai même pas mettre mon chien en soute », « Inadmissible !! Les compagnies aériennes traitent les animaux comme de vulgaires objets », écrivent des internautes en commentaires de ce post.

L’aéroport Paris-Orly 3 réagit en commentaires sur Instagram

Face à l’indignation, le compte Instagram officiel du groupe ADP a réagi, lui aussi, en commentaires. « Bonjour, nous regrettons ce qu’il s’est passé hier à Paris-Orly 3 et comprenons l’émotion suscitée par la situation rencontrée par le chien qui se trouvait à l’intérieur de sa caisse de transport », lit-on.

« Les faits ont retenu toute notre attention et il apparaît à l’analyse des caméras de vidéosurveillance que la caisse a été posée avec précaution sur le tapis et a délicatement basculé lors de son passage dans le scanner de sécurité », explique l’aéroport.

« Avec les compagnies aériennes et l’ensemble de nos partenaires, il est pour nous essentiel de respecter les règles régissant le transport des animaux et de veiller à leur confort. Cordialement », se conclut le commentaire.

Des internautes choqués et qu’autres compréhensifs

Des excuses qui ont aussi suscité des réactions puisque plus de 200 personnes ont répondu sous ce commentaire. Pour le coup, cette fois, les utilisateurs étaient bien plus indécis sur la question. Certains défendaient également l’aéroport.

« ADP traites les animaux très correctement, surtout comparés à d’autres pays même européens », « Vous êtes un bon aéroport mais faites attention à nos animaux qu’on aime », lit-on.

Et d’un autre côté, ces excuses n’ont pas convaincu. « Trop facile, rectifiez ce tapis ou virez l’inhumain« , « Un chien n’est pas un bagage et ne doit pas être posé sur le tapis roulant comme un quelconque bagage et encore moins passer par un scanner de sécurité », écrivent certains.

D’autres cas similaires recensés sur des vols ou dans les aéroports

Est-ce un cas isolé au sujet des cages de nos animaux dans cet aéroport et plus largement dans nos aéroports français ? Il semble que les cas de négligence remontés publiquement soient globalement peu nombreux. Toutefois, ce genre de chose est déjà arrivé et a déjà été médiatisé.

Par exemple, dans un article de 30 millions d’amis, la propriétaire d’un chat a dénoncé la négligence d’un manutentionnaire « qui avait laissé tomber sa caisse sur le tapis roulant menant à l’avion d’Air Caraïbes ». Le chat a finalement été perdu sur le tarmac de l’aéroport d’Orly à cause de cela.

Il y a aussi eu la mort accidentelle d’un chat en 2019 lors d’un vol Air France à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Cage tombée, là aussi. Nous pouvons aussi citer le cas cette chienne découverte en détresse respiratoire lors d’un vol Transavia entre l’île de Préveza (Grèce) et l’aéroport de Paris-Orly en 2023.

Des employés du groupe ADP témoignent anonymement

Auprès du Parisien, un employé d’ADP anonyme a fait une déclaration surprenante. « Certains n’ont aucune sensibilité pour l’animal et se permettent des choses horribles », a-t-il expliqué.

« Quand il n’y pas de caméras partout, les employés tapaient sur les caisses des animaux pour les exciter. Il n’y a aucun suivi de ces tapis sous les avions », ajoute un autre employé, toujours au Parisien.

