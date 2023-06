Vous êtes du genre à aimer écouter de la musique pour faire du sport. Vous ne savez pas quel morceau choisir pour soulever la fonte ou bien quelle chanson jouer pour courir. Découvrons ensemble dans cet article, la playlist de sport dynamique. Vous allez voir pour tous les genres : de la musique de fitness à celle qui fait bouger et qui stimule votre motivation.

Sport rime avec BPM : créer votre playlist

Il s’agit d’une technique assez courante pour créer sa playlist lors de ses entraînements sportifs. Comme le sport, la musique fait battre le cœur. Le nombre de battements par minute (BPM) sert ainsi comme indicateur imparable lors de la pratique sportive. Parce qu’il est certain que votre corps et votre tête battent le rythme à l’unisson.

Noter que la fréquence du cœur au repos est de 60 à 80 BPM. Au moment de la méditation, c’est de 70 BPM. Quand vous commencez votre échauffement, il monte progressivement à 80, 100 voire 120 BPM. Durant vos séances de Yoga, Pilates, séance low impact, stretching, il se trouve entre 80 à 110 BPM. Ici, ce sont plutôt des musiques douces, apaisantes et longues qui favorisent la concentration.

En ce qui concerne les sports cardio modérés comme le vélo, le rameur, la natation ou la marche rapide, c’est 100 à 130 BPM. Dans ce genre de sport, les mouvements démarrent progressivement avec un petit coup de boost au milieu, pour se motiver vers la fin.

La course, quant à elle, commence avec une fréquence à partir de 120 BPM au début et peut aller jusqu’à 150 ou 180 BPM. Le rythme de la musique est régulier et correspond à vos foulées. Pour le sport qui requiert un peu de force, de la musculation et des répétitions de mouvements, le BPM se situe entre 120 à 140. La playlist à créer devient variée, et les chansons sont plus courtes, néanmoins bien dynamiques.

Pour le HIIT, c’est de 150 BPM jusqu’à 175 BPM avec des playlists toutes faites que vous trouverez sur Spotify et YouTube. Cela rend plus faciles les temps de récupération et assure le respect des intervalles effort/repos choisis. À la fin de la séance, le BPM revient à 120, 100, puis 80 en quelques minutes en réponse au retour au calme.

Étant donné que les goûts musicaux sont différents d’un individu à un autre, les possibilités sont vastes pour adapter sa playlist. Des sites spécialisés existent par ailleurs pour trouver facilement les BPM de vos chansons préférées.

Le rôle de la playlist

La musique a pour principal rôle de créer une bulle imperméable aux sportifs. Elle a cependant plusieurs rôles secondaires comme :

Une aide à se concentrer sur les efforts

Un assistant afin de canaliser toute l’énergie pour effectuer un mouvement précis

Un véritable catalyseur d’énergie. C’est-à-dire qu’en écoutant la chanson, le sportif oublie en effet sa fatigue liée à l’étirement, aux courbatures et muscles.

Joue sur le mental, un élément indispensable dans la pratique d’une activité physique.

Pour les adeptes de sport intensif, la musique, cette fois-ci, va détourner leur attention. Toute leur concentration va se focaliser sur la musique, pour leur faire oublier la douleur.

Une playlist pour s’échauffer

Avant de commencer une session de sport, il faut tout de même passer par la case échauffement. Il s’agit de chauffer les muscles dans le but de les préparer à l’effort plus ou moins intense qui suit. Cela évite de les brutaliser ou les claquages. Vous devez vous donner au maximum une séance de 5 minutes de préparation. Jump de Madonna figure parmi les choix de musique entraînante pour se mettre dans le bain. Le son n’est pas trop agressif et le rythme va crescendo. Vous pouvez également chercher des morceaux similaires si vous n’appréciez pas trop celui de Madonna.

Certaines personnes apprécient particulièrement les musiques de Sia, qui sont des sources de motivations. Leurs rythmes évoluent petit à petit, idéals pour s’échauffer.

Du hip-hop, la playlist pour vos séances de musculation et fitness

Le travail de musculation et de fitness demande un réel dépassement de soi et de grandes performances physiques. Qu’il se pratique en salle de sport avec un coach sportif ou bien à domicile, il est important de bien choisir sa playlist.

En plus d’aider à faire face à la douleur, la musique peut certainement aider à dépasser ses limites. Puisque les efforts s’avèrent être d’une grande intensité entre le stretching, les exercices abdominaux, le développé couché et les sprints.

Le rap ou le hip-hop est un bon style de musique pour faire face à la douleur et faire sortir les sensations de combativité et de courage. Son tempo rythmé et cadencé saura vous accompagner.

Pour rappel, les sportifs de niveau débutant en musculation devraient demander à avoir un coach sportif pour les apporter des conseils. En plus de monter un programme sportif optimisé sur mesure, il les aidera rapidement à atteindre leurs objectifs sans risque de blessures.

Il existe aussi des sports modérés pour faire du cardio, tels que la piscine, le running, le fitness et le vélo. Pour rester motivés en pratiquant le sport cardio, des morceaux comme Good Feeling de Flo Rida peuvent figurer dans la playlist idéale. Elle est rythmée d’une façon constante pour suivre le rythme cardiaque.

Les chansons de rythme rapide, comme le cas de Run the world (Girls) de Beyonce est nécessaire pour se donner un coup de fouet lors d’efforts intenses. Citons entre autres les abdos, les pompes, les squats ou tout ce qui pourrait cibler une partie du corps façon musculation. Votre adrénaline sera ainsi boostée et les graisses vont fondre.

La musique électronique rythmée pour vos séances de course à pied

Si la musculation et le fitness demandent en général un effort intense sur une durée déterminée. Le running requiert beaucoup d’endurance. Outre ce point, le cardio-training et la course à pied quant à eux nécessitent également des capacités physiques sur la durée.

Certains se disent sûrement que courir en écoutant de la musique électronique ou autre style musical influe sur vos performances. Effectivement, tout dépend de la musique que l’on écoute lors de l’effort physique.

Des études ont prouvé que la musique stimule les neurotransmetteurs. Ces derniers tendent à produire plus de dopamine et de sérotonine durant l’effort lors de l’écoute. Ce qui signifie qu’elle suscite le plaisir au moment de réaliser un effort physique. La production d’endorphines dans l’organisme va par ailleurs s’accroître et retarder la sensation de fatigue et douleur.

En dehors des capacités physiques et des performances, courir en musique vous permet de booster votre vitesse, endurance, coordination, dépassement de soi et régularité. Il est de ce fait conseillé d’écouter de l’électro durant les séances de running pour améliorer sa performance sportive.

10 meilleurs morceaux de musique électronique

La liste suivante figure parmi une longue liste de morceaux de musique électronique les plus connus. Le choix de la playlist est subjectif, mais l’essentiel est de courir en musique tout en retrouvant la forme physique.

Caravan Palace, « Sucy », « Lone Digger »,

Tourist, «Run »

Parov Stelar, « Clap your hands », « Booty Swing »

Chinese Man, «I’ve got that tune»

Metronomy, « The Look »

Kungs, « Don’t you know »

Fatboy Slim, « Praise You »

Roudoudou, « Peace and tranquility to earth »

Daft Punk, « Get Lucky »

Ratatat, « Loud Pipes »,

Ce ne sont évidemment que des exemples. Les remix peuvent aussi être des choix appropriés.

De la musique calme, la playlist pour vos séances de yoga et méditation

Le yoga et la méditation sont connus pour ses nombreuses vertus, comme le bien-être physique et mental.

Les athlètes qui pratiquent ces disciplines en complément de leur entraînement sportif gagnent en tout point, car les séances de yoga et méditation servent :

À perdre du poids

À retrouver la forme

À tonifier leur musculation

À gagner en concentration

La musique est un élément indispensable lors de la pratique de ces disciplines, en raison du fait qu’elle permet de vivre une expérience dans une ambiance particulière. Avec ou sans coach sportif, il est impossible de faire l’impasse sur la musique.

Le jazz swing reste suggéré en adonnant à une activité physique douce, à la place du hard rock, du rap ou du métal. En plus de calmer les participants, cette musique instrumentale zen les aide à gérer leur stress. Leur concentration sera également favorisée et ils pourront effectuer des mouvements précis en rythme avec la musique.

Il ne s’agit pas néanmoins d’écouter n’importe quelle musique. Celle-ci doit à la fois leur plaire, mais aussi d’une grande douceur. Les sons et les vibrations de la chanson vont provoquer le calme et inspirer les pratiquants. Citons par exemple le didgeridoo, un morceau très connu à travers le monde pour le son très vibrant et harmonieux. Une alternative raisonnable, à la place des musiques instrumentales et les chants traditionnels en sanskrit qui constitueront votre playlist. Mark Atkins fait partie des musiciens qui jouent le didgeridoo.

Si les puristes ne jurent que par la musique instrumentale douce, certains professeurs opteront pour des musiques bien plus modernes et variées allant de la pop au reggae. La production musicale est d’ailleurs très vaste, qu’il est impossible de dresser les meilleurs morceaux. Le jazz, le tango, le flamenco ou la musique classique feront très bien l’affaire, en fonction du goût musical de chacun.