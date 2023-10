Quels sports faire à plus de 50 ans ? 7 idées !

Passé 50 ans, il arrive que le corps ne soit plus très en forme, disons que vous n’avez plus 20 ans ! Ce n’est pas pour cela qu’il faut se laisser aller et ne pas faire de sport. Les personnes qui font du sport restent « jeunes » physiquement plus longtemps, et c’est assez logique. Toutefois, il y a certains sports qui sont mieux adaptés aux personnes de 50 ans ou plus.

Des sports sans trop d’impacts, plutôt doux et qui seront respectueux de vos articulations et de vos muscles. Exit la course, les sports avec un ballon ou le cardio intensif, place aux sports qui, sur le long terme, vous insuffleront une vitalité sans faille.

Natation

Parmi les meilleurs sports pour les personnes de 50 ans ou plus, mais aussi pour les seniors de plus de 65 ans, il y a la natation. De manière générale, tous les sports aquatiques sont d’ailleurs recommandés passé un certain âge.

Toujours actif, mais moins qu’il y a 10 ans, vous allez adorer la sensation de vous dépenser dans l’eau. L’eau vous porte, vous allège et vous aurez presque l’impression de ne pas faire d’effort. Il parait d’ailleurs que la natation fait baisser le stress, en plus de faire travailler tout le corps.

Le vélo

Parmi les sports idéaux pour les plus de 50 ans, il y a le vélo. Le cyclisme est une superbe idée pour se remettre au sport. Ce qui est bien, c’est que le vélo, c’est aussi un moyen de se déplacer. Donc, ce qui est bien, c’est que vous pouvez faire du sport tout en utilisant le vélo pour aller au travail, chercher le pain, etc.

Sachez que le vélo fait aussi travailler une grande partie du corps, même si ce sont surtout les jambes qui sont visées. Toutefois, le cyclisme a pour avantage de vous faire travailler le cardio, la posture, le souffle, mais aussi les muscles du dos.

Notez que vous pouvez aussi faire du vélo d’appartement, ça fonctionne aussi !

Aquagym

Nous vous l’avons dit, tous les sports aquatiques sont bien pour les plus de 50 ans, et l’aquagym est un des meilleurs. Tout simplement parce qu’il intègre deux sports en un : la nage et le vélo.

Vous avez la sensation de faire du sport sans trop d’efforts, vous pouvez en faire seul ou avec des amis, vous motiver avec les autres personnes du cours… C’est finalement bénéfique pour votre corps et pour votre santé mentale !

Gymnastique

Parmi les meilleurs sports que nous pouvons vous conseiller pour rester en forme à plus de 50 ans, c’est la gym.

La gym, globalement, c’est plus des étirements, des mouvements pour travailler la souplesse, accompagnés de mouvement issus de la musculation sans matériel ou alors des élastiques pour se muscler. Faire des abdos, des adducteurs, travailler le dos en faisant des ronds avec les mains, etc. Vous pouvez faire beaucoup de chose !

La marche

La marche, c’est sans doute l’un des meilleurs sports dits doux. Sans impact (les articulations et les muscles ne doivent pas trop amortir vos mouvements) et adaptable à tous ceux qui peuvent marcher, c’est un sport qui permet de s’affiner d’un peu tout le corps en se musclant sur le long terme.

Il facilite le transit intestinal, aide à réduire le stress, c’est aussi un moyen de se déplacer… Bref, c’est tout bénéfique. Randonnée, marche nordique, marche rapide, marche digestive… Tout est possible. Vous pouvez d’ailleurs le faire sur un tapis de marche si vous voulez. Mais, marcher, c’est aussi une bonne occasion de prendre l’air.

Yoga

Comme pour la gym, le yoga est un sport reposant, qui a pour vocation de muscler en douceur tout en travaillant sur la souplesse. Il est idéal pour être moins stressé, pourquoi pas pour voir du monde lors de cours collectifs. Et il ne nécessite pas vraiment de matériel hormis un tapis. C’est donc une très bonne idée de s’orienter vers le yoga si vous avez plus de 50 ans, mais aussi si vous en avez moins.

Petite anecdote personnelle, j’avais rencontré une femme à l’époque où j’étais aide à domicile et cette femme âgée d’environ 90 ans était très mince, en forme et coquette. Elle m’a expliqué n’avoir fait qu’un seul sport dans sa vie, mais de manière récurrente : le yoga.

Musculation

Enfin, autre sport totalement adapté aux personnes de plus de 50 ans : la musculation. Ce sport est en fait adapté à tout le monde, mais il a pour avantage de se muscler à votre rythme. Et surtout, vous pouvez faire de la muscu à la salle de sport, mais aussi à la maison avec ou sans matériel.