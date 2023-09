À quoi sert la téléassistance pour les seniors ?

Pour vieillir dans les meilleures conditions, il faut repenser son quotidien, car avec l’âge, les besoins et la santé évoluent. On peut avoir de plus en plus de difficultés à accomplir certaines tâches. Il existe heureusement de nombreux dispositifs qui permettent aux seniors de rester indépendants dans le confort de leur domicile tout en garantissant leur sécurité. La télésurveillance est l’un de ces dispositifs. Découvrez l’intérêt de souscrire les services de télésurveillance pour senior.

Qu’est-ce que la téléassistance, et comment peut-elle aider les personnes âgées ?

La téléassistance est une solution qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Elle offre la possibilité de garder un œil sur les gestes de vie des seniors qui souhaitent garder leur autonomie. Le principe de base de la télésurveillance consiste à équiper la personne âgée d’un dispositif portable ou fixe qui est relié à un centre de surveillance. En cas de problème comme une chute, un malaise, un besoin d’assistance médicale, il suffit d’appuyer sur le dispositif pour entrer en contact avec les téléopérateurs. Ces professionnels sont formés et peuvent évaluer la situation pour prendre les mesures nécessaires. En fonction de votre situation, ils peuvent contacter un membre de la famille, envoyer les secours ou discuter simplement avec la personne âgée pour la rassurer.

Comme l’explique Présence Verte, la télésurveillance pour senior aide à réduire le stress et l’anxiété chez les personnes âgées. En favorisant une prise en charge rapide, elle contribue à la prévention des urgences médicales graves, surtout pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques comme le diabète.

La télésurveillance favorise enfin le maintien des liens sociaux. Les seniors peuvent se sentir isolés, notamment lorsqu’ils vivent seuls. Avec la télésurveillance, ils ont la possibilité de converser avec des opérateurs aimables et attentionnés. Cela peut contribuer à rompre la solitude et stimuler leur bien-être émotionnel.

Comment mettre en place une solution de téléassistance ?

Une solution de téléassistance permet d’assurer la sécurité et le bien-être des personnes âgées. Sa mise en place doit alors être bien pensée pour garantir un résultat optimal. La première étape de ce processus est l’évaluation des besoins. Elle consiste à évaluer les besoins spécifiques du senior concerné. Vous devez comprendre ses préoccupations, ses antécédents médicaux et ses habitudes de vie pour déterminer les fonctionnalités de la télésurveillance qui conviennent à sa situation. Une fois les besoins évalués, choisissez le matériel de télésurveillance et le service adapté.

La prochaine étape consiste à installer le matériel de télésurveillance à domicile de la personne âgée. L’installation peut être effectuée par un technicien professionnel ou un proche du senior. Assurez-vous que le dispositif est correctement configuré et testé pour garantir son bon fonctionnement. La dernière étape est la formation du senior et de ses proches sur l’utilisation du dispositif de télésurveillance choisi. Vous devez leur expliquer comment contacter le centre de surveillance, comment activer l’alerte en cas d’urgence et comment porter correctement le dispositif.

Le coût des services de téléassistance

Le coût des services de téléassistance à domicile pour senior varie en fonction de nombreux facteurs. Le premier facteur et le plus important sont le type de dispositif choisi. Les médaillons et les bracelets connectés sont en général des solutions plus abordables. Les systèmes intégrés dans la maison comme les détecteurs de chute ou les caméras intelligentes peuvent cependant revenir à un coût plus onéreux. Le coût des services de télésurveillance peut également varier en fonction de la couverture géographique et des fonctionnalités spécifiques offertes par le fournisseur de services.

Certains services de téléassistance proposent aussi des options d’abonnement à valeur ajoutée telles que la surveillance médicale ou la détection de chute qui peuvent entrainer des coûts supplémentaires. Les frais d’installation et de maintenance impactent par ailleurs le coût des services de téléassistance. De nombreuses compagnies d’assurance, programmes gouvernementaux et organisations à but non lucratif proposent toutefois des subventions ou des réductions pour les services de téléassistance. Cela peut aider les seniors à faibles revenus. Recherchez alors ces options pour obtenir une assistance financière.