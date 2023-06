L’arnaque aux virements bancaires non autorisés est également connue sous le nom de fraude aux virements bancaires. C’est une pratique frauduleuse dans laquelle des individus ou des organisations trompent les personnes dans un but malveillant. Les voleurs effectuent ainsi des virements bancaires vers des comptes contrôlés par eux-mêmes, sans le consentement ou la connaissance de la victime.

Ces derniers temps, de nombreuses personnes sont victimes de cette arnaque en France. Le montant d’une opération frauduleuse peut aller jusqu’à des milliers d’euros. Il devient donc essentiel de se préparer pour éviter ce type d’arnaques.

Le fonctionnement de l’arnaque aux virements bancaires

La technique de l’hameçonnage est la plus fréquente. Les fraudeurs envoient des courriels, des messages texte ou des appels téléphoniques à la victime pour l’appâter. Ils se font passer pour des institutions légitimes comme les banques, les organismes gouvernementaux ou les entreprises réputées. L’objectif est d’inciter le client titulaire du compte bancaire à divulguer leurs informations personnelles. Cela concerne les données sensibles telles que les identifiants de compte bancaire, les mots de passe ou les codes d’authentification.

Une fois que les fraudeurs réussissent à obtenir les données personnelles, ils les utilisent pour accéder aux comptes bancaires du client. L’opération se déroulera entièrement en ligne, sans que vous soyez conscient de la situation. Durant le vol, les arnaqueurs vont effectuer des changements dans le compte de la victime, comme la modification des détails de paiements en ligne, comme votre code, etc. Les fraudeurs vont ensuite effectuer différentes opérations. Cela peut être le transfert de fonds vers l’un de leurs comptes ou ceux de complices. Ils peuvent utiliser des techniques de blanchiment d’argent pour rendre les transactions plus difficiles à retracer.

Pour éviter toutes détections, les fraudeurs peuvent avoir recours à différentes techniques pour masque l’escroquerie. Ils emploient par exemple des comptes bancaires dans des pays étrangers, montent des faux documents d’identification ou créent de sociétés fictives. Sans l’aide d’un expert, il vous sera difficile de retracer l’origine des opérations, sauf si l’initiateur de la fraude est un amateur.

Les conséquences de cette arnaque peuvent être graves pour les victimes. Elles peuvent perdre des sommes importantes d’argent, jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Le client voit ses informations financières et personnelles compromises. Ces opérations peuvent même affecter sa réputation financière. Dans de nombreux cas, il peut être difficile de retrouver les fonds perdus ou d’identifier les responsables de l’arnaque. Voici un témoignage de victimes :

La technique pour se protéger en cas de vol de votre compte

Il n’est plus nécessaire pour les voleurs de récupérer votre carte bancaire. Quelques clics en ligne, et une fraude bancaire est vite effectuée. Pour se protéger contre l’arnaque aux virements bancaires non autorisés, il est important de prendre 5 mesures importantes.

D’abord, méfiez-vous des communications non sollicitées. Soyez prudent lorsque vous recevez des courriels, des messages texte ou des appels téléphoniques vous demandant de fournir des informations personnelles ou financières. Vérifiez toujours l’identité de l’expéditeur.

Ensuite, vous ne devez pas hésiter à contacter directement l’institution concernée. Si c’est une banque, contactez-la immédiatement. Cela est aussi valable pour les entreprises. Dans tous les cas, évitez de divulguer vos informations personnelles. Pour vous rassurer, les arnaqueurs peuvent vous communiquer le nom d’une enseigne de confiance. Cela pourrait être votre banque, votre entreprise, ou un magasin que vous fréquentez. Notez bien le nom et appelez directement pour demander si l’opération provient véritablement de cette source.

Le troisième point est simple : protégez vos informations personnelles. Pour ce faire, ne divulguez jamais vos identifiants de compte, vos mots de passe ou vos codes d’authentification à des tiers non fiables. Utilisez des mots de passe forts et différents pour chaque compte en ligne. Activez également, si possible, des mesures de sécurité supplémentaires. Vous pouvez vous tourner vers l’authentification à deux facteurs par exemple. N’oubliez pas que l’escroquerie en ligne est de plus en plus présente avec les avancées technologiques.

Vérifiez ensuite tous vos détails des virements. Avant d’effectuer un virement bancaire, assurez-vous de vérifier attentivement les détails du bénéficiaire, tels que le nom du compte et le numéro de compte. Si vous remarquez des changements inattendus ou suspects, contactez immédiatement votre banque ou allez sur votre espace client pour signaler la situation.

Cette vidéo décrit les solutions à prendre si vous êtes une entreprise :

Toujours rester vigilant dans vos opérations

Le dernier point est de rester très vigilant en ligne. Évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant de sources non fiables. Utilisez des logiciels antivirus et des pare-feux pour protéger votre ordinateur et votre smartphone contre les logiciels malveillants.

En cas de doute ou si vous pensez être victime d’une arnaque aux virements bancaires non autorisés, contactez immédiatement votre banque ou votre institution financière. Signalez l’incident et obtenez de l’aide pour résoudre la situation. La méthode la plus radicale serait de faire opposition à votre carte bancaire et bloquer votre compte bancaire. Cela rendra ces derniers inutilisables, mais au moins vous ne perdrez pas de l’argent.