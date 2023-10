L’hypersudation se caractérise par une transpiration excessive qui peut intervenir tout au long de la journée, sans « raison particulière », de manière chronique. Les personnes qui en souffrent peuvent donc transpirer même au repos (hors du sport) et se retrouver dans l’inconfort à cause de cette sueur incessante. La transpiration abondante est un symptôme et elle arrive pour plusieurs raisons possibles, mais généralement, c’est le stress qui en est la première cause.

Le stress est la principale cause de la transpiration abondante

Comme vous l’avez compris, transpirer en abondance est un symptôme de quelque chose. Mais de quoi ? Vous pouvez mouiller votre t-shirt en faisant du sport, cela est logique. Mais, l’hypersudation est une transpiration qui arrive « sans réelle raison apparente« .

En réalité, il y a plein de maladies ou de cas qui peuvent faire que vous suez de manière chronique et plus que la normale. C’est par exemple un symptôme de grossesse, un des symptômes du cancer du côlon ou encore de problèmes digestifs chroniques.

Toutefois, le stress peut aussi en être le déclencheur. Par ailleurs, le stress et surtout l’anxiété chronique, peuvent déclencher de nombreux autres symptômes intimement liés à la sueur.

Par exemple, le stress chronique peut faire apparaitre des boutons, justement à cause de la sueur.

Aussi, le stress peut faire apparaitre de gros soucis de digestion et des problèmes gastriques qui, à leur tour, peuvent entrainer aussi une sueur excessive. L’anxiété et l’angoisse peuvent d’ailleurs avoir un effet terrible sur les muscles, à cause d’une contraction permanente, les muscles sous tensions peuvent vous faire transpirer car ils se contractent et chauffent, ils veulent donc évacuer la chaleur. Comme si vous faisiez du sport en somme.

Ce ne sont que des exemples parmi d’autres. D’où l’importance de mettre en lumière les signes d’une anxiété chronique au plus tôt, car finalement, les symptômes de l’anxiété sont difficiles à vivre au quotidien, et il n’y a pas que la sueur qui peut déranger.

L’anxiété et la sueur, c’est le serpent qui se mord la queue

Dans certains cas, si la sueur est liée au stress, la seule réelle manière de se débarrasser de la transpiration en excès est de combattre la source du stress, entamer une thérapie (ce n’est pas une honte, c’est normal !) et finalement reprendre confiance.

En général, dans le cas d’une transpiration liée au stress, la personne a chaud rapidement, elle transpire vite et beaucoup, au repos et au moindre effort. Mais, souvent, elle n’a pas chaud réellement. Elle a des bouffées de chaleur qui entrainent souvent une sudation et des difficultés à respirer.

Beaucoup ont même du mal à respirer et transpirent dans une situation de stress en faisant peu de mouvements. Le stress est d’ailleurs souvent inconscient et les personnes qui en souffrent vous-même en venir à penser qu’ils souffrent d’une maladie grave à cause de ces symptômes (difficulté à respirer, sueur), ce qui va accentuer le stress.

Une partie transpire des pieds et ont peur que l’odeur se sente, d’autres suent des mains et ont peur qu’en serrant la main l’autre ressente la main moite… Et là aussi, cela va accentuer le stress et accentuer la transpiration.

L’anxiété, c’est une boucle infernale.

La thérapie pour se débarrasser de l’hypersudation

Pour vous débarrasser de la sueur excessive, vous l’avez compris, il faut traiter la cause. Donc il faut consulter un médecin pour identifier la cause : maladie, grossesse, angoisse ?

Si cela est du stress, la thérapie pour atténuer l’angoisse est recommandée.

En parallèle, vous pouvez : utiliser les habits et des produits anti-transpirants, anti-odeurs, des vêtements sombres pour camoufler les tâches, prendre des douches plus que la normale pour retirer la sueur, utiliser des déodorants spécialisés en pharmacie, mettre des chaussettes et des chaussures adaptées aux personnes qui suent beaucoup, éviter le plus possible la chaleur…