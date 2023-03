5 signes que vous faites une intolérance au gluten

Vous savez maintenant quels sont les signes d’une carence en vitamine D. Mais connaissez-vous les signes d’alerte qui présagent une intolérance au gluten ? L’intolérance au gluten peut être très dangereux pour la santé. Elle peut notamment perturber votre digestion, des soucis buccaux-dentaires, mais aussi vous pouvez accroitre vos chances d’avoir des problèmes cardiaques, d’estomac ou des cancers. Ainsi, si vous êtes intolérant au gluten, il vaut mieux le savoir pour limiter ou arrêter sa consommation de gluten et pour éviter tout risque.

Notez que le gluten est présent dans le blé, l’épeautre, l’avoine, le seigle et l’orge. Tous les dérivés de ces aliments en contiennent aussi. Par exemple : dans des pâtes, du pain, biscuits, dans des produits industriels, etc. Rapprochez-vous de votre médecin traitant ou d’un nutritionniste pour savoir exactement ce que vous devez changer dans votre alimentation si vous êtes intolérant au gluten.

D’autant que les symptômes de l’intolérance au gluten sont sensiblement les mêmes d’autres maladies liées. Par exemple, l’allergie au blé ou encore la maladie cœliaque. Le seul traitement de l’intolérance au gluten est de ne plus en consommer.

Maux de ventre, nausées, ballonnement et problèmes intestinaux

Le gluten, et donc tous les aliments qui en contiennent, a tendance à faire gonfler le ventre. Ainsi, les intolérants au gluten auront le ventre qui gonfle, mais de manière exacerbée, et ce, même après avoir mangé un bout de pain. Et les intolérants sont plus nombreux qu’on ne le croit. Vous en faites peut-être partie sans le savoir.

Ainsi, les principaux signes de l’intolérance au gluten sont intestinaux et gastriques. Vous pouvez, par exemple, avoir mal au ventre après mangé ou pendant la digestion, le ventre ballonné et des difficultés à aller aux toilettes (constipation).

Il se peut aussi que l’intolérance s’accompagne de diarrhées, de vomissements et nausées, ou encore de gaz intestinaux, remontées acides, rôts intempestifs… Bref : un véritable désordre au niveau du ventre. Vous pourriez aussi avoir mal aux abdominaux. Beaucoup de patients intolérants ont eu ce genre de symptôme.

VOIR AUSSI : Combien de temps la cortisone reste dans le corps ?

Signes d’intolérance au gluten : Une fatigue extrême est possible

Tout comme l’intolérance au lactose, l’intolérance au gluten provoque très souvent une fatigue intense et prolongée dans le temps. Plus vous consommez l’aliment en cause, plus vous serez fatigué en raison d’une mauvaise digestion de l’aliment. Pour cause, quand on est intolérant, la digestion est beaucoup plus lente, le processus ne se fait pas correctement.

Votre corps se fatigue à cause de cette phase de digestion rallongée. La fatigue concerne la majorité des intolérants au gluten et elle fait partie des signes révélateurs d’une intolérance. Par ailleurs, cette fatigue peut s’accompagner d’une perte de poids ou d’un gain de poids.

VOIR AUSSI : Combien de litres d’eau devez-vous boire chaque jour pour être en bonne santé ?

Boutons, des aphtes et des problèmes buccaux-dentaires possibles

Boutons, aphtes, saignements, mauvaise halène… Voilà ce que vous risquez si vous mangez du gluten en étant intolérant. Si vous avez ce genre de symptômes combiné aux autres, l’intolérance est une piste à privilégier, car ils ne touchent pas du tout la majorité des patients. Il se peut donc, dans ce cas présent, que l’intolérance soit assez grave (vous consommez trop de gluten tous les jours et votre système digestif est complétement chamboulé).

Notez que vous pouvez avoir d’autres éruptions de boutons, mais sur le visage. Cela arrive aussi en cas d’intolérance au gluten.

VOIR AUSSI : Arrêter de tousser en 5 minutes : les meilleures astuces !

Des maux de tête, vertiges, confusion, anxiété

Il est également très fréquent d’avoir mal à la tête après les repas, le soir ou encore le matin, après la digestion de nuit. Le patient intolérant au gluten peut aussi avoir des vertiges, se sentir embrumé, confus et adopter un comportement anxieux, voire dépressif dans certains cas. Si vous vous sentez angoissés, que vous ressentez un certain inconfort, surtout le soir, vous êtes alors peut-être intolérant au gluten.

VOIR AUSSI : Combien de calories brule-t-on par jour sans rien faire ?

Des troubles de menstruations : les règles retardées ou abondantes

Tout comme le stress peut retarder les règles, l’intolérance au gluten peut avoir un impact sur la santé des personnes menstruées. En réalité, l’absence ou l’abondance de menstruations est intimement liée au stress, même dans le cas de l’intolérance au gluten. Votre corps est stressé à cause des chamboulements qu’il subit au niveau digestif.

De plus, vous êtes aussi stressé inconsciemment parce que vous avez des nausées, que vous êtes constipé, etc. Un dérèglement hormonal qui arrive très souvent en cas d’intolérance. Il peut même arriver que l’aménorrhée (absence de règle) dure dans le temps si vous ne faites rien pour traiter l’intolérance au gluten.

VOIR AUSSI : Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

Vous savez maintenant quels sont les principaux signes qui doivent vous alerter en cas d’intolérance au gluten. Rapprochez-vous de votre médecin si vous avez un doute, c’est très important pour votre santé et pour rétablir l’ordre dans votre organisme.