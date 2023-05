Allergie au soleil : les signes que vous en souffrez !

L’allergie au soleil touche de nombreuses personnes sans qu’elles ne s’en rendent compte. Et pourtant, cette dernière peut être source de beaucoup de désagréments au quotidien et, notamment, au printemps et en été. Mais quels sont les symptômes et signes de l’allergie au soleil ? D’où vient ce trouble et comment soulager ses effets ? Réponse.

Allergie au soleil : quels sont les signes qui doivent vous alerter ?

L’allergie au soleil, ou lucite, se caractérise par des signes de réactions allergiques lorsque votre corps est exposé aux rayons du soleil (soleil direct). Vous avez la possibilité de sortir dehors sans crainte, vous ne vivez pas la nuit, mais vous éternuez ou avez des plaques rouges lorsque vous vous exposez au soleil. Cela touche beaucoup de monde, rassurez-vous. Voici les principaux signes de l’allergie au soleil :

Éternuements répétés en contact avec le soleil.

Plaques rouges, boutons, sortes de brûlures sur la peau.

Démangaisons.

Larmoiement, yeux qui gonflent, conjonctivite.

Nez qui coule, nez bouché.

Maux de tête, vertiges.

Vomissements.

Difficultés respiratoires, respiration sifflante.

Notez qu’il existe plusieurs types d’allergie au soleil qui présentent donc ces symptômes de manière plus ou moins forte. Il y a la lucite estivale bénigne, qui est donc la forme la plus légère et qui n’est qu’occasionnelle. Il y a la forme de lucite polymorphe. C’est une allergie au soleil chronique, un peu plus forte que la lucite estivale. Vous avez ensuite l’urticaire solaire : beaucoup plus intense, vous avez beaucoup de démangeaisons, des douleurs à la tête et s’exposer devient difficile. Et enfin, il y a la photosensibilité, il s’agit d’une intolérance solaire.

Qui est concerné et quelles sont les causes de la lucite ?

Environ 15 % de la population serait concernée par l’allergie au soleil, au moins une fois dans leur vie. Plus rarement, l’allergie peut donc devenir chronique. Très souvent, cela a à voir avec une trop forte sensibilité aux UVA et aux UVB des rayons du soleil.

Pour votre organisme, ces derniers sont perçus comme des allergènes. Votre corps va donc avoir des réactions allergiques au contact avec ces rayons UV, pour chasser ces allergènes, comme s’il s’agissait de virus.

Généralement, la lucite touche les pays tempérés, tels que la France. Cela viendrait d’une exposition moindre dans ces pays et l’allergie se déclencherait quand le corps est trop exposé. Cela peut arriver à la suite d’une insolation ou d’un coup de soleil par exemple. Le corps a pris l’exposition au soleil comme un traumatisme.

Traitement : Existe-t-il un moyen de soulager l’allergie au soleil ?

Il n’existe pas vraiment de traitement à l’allergie au soleil, comme pour de nombreuses allergies. Par contre, on peut atténuer les symptômes. Par exemple :

En portant des vêtements anti-UV .

. Éviter de s’exposer directement aux rayons : privilégier les zones ombragées, porter des chapeaux.

directement aux rayons : privilégier les zones ombragées, porter des chapeaux. Mettre de la crème solaire / écran solaire.

/ écran solaire. Prendre des compléments alimentaires antioxydants .

. L’immunothérapie : s’exposer progressivement au soleil pour réhabituer le corps à cette dose d’UV.