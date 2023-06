7 signes que vous manquez cruellement de sommeil

Lorsqu’on ne dort pas assez, plusieurs signes ne trompent pas et trahissent chez vous un sévère manque de sommeil. Voici 7 choses communes aux personnes qui ont du mal à dormir assez chaque jour. Pour rappel, il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures sur 24 heures. Oui, ça fait beaucoup d’heures dans toute une vie, mais c’est nécessaire pour que votre corps fonctionne correctement.

Signes évidents du manque de sommeil : Vous êtes très irritable !

Le principal signe qui prouve que vous manquez de sommeil, c’est l’irritabilité. Vous êtes susceptible, vous prenez tout à cœur, vous pouvez même vous mettre à pleurer « sans raison »… Bref, votre sensibilité est exacerbée et votre santé mentale semble se dégrader. Certains grands fatigués font même des épisodes réguliers de dépression à cause de cela. Votre humeur est changeante et c’est un signe commun à toutes les personnes qui souffrent de fatigue chronique.

Fatigue accumulée : Vous avez peu ou trop d’appétit

Généralement, lorsqu’on est fatigué, notre manière de manger change. Soit, on n’a pas faim et on ne mange quasiment rien lors des repas. Ou alors, on mange comme un ogre et on se met même à grignoter entre les repas. Si c’est le cas, vous êtes peut-être la victime d’une fatigue chronique qu’il faudra traiter. Pour cause, un changement d’habitudes alimentaires pareil entrainera forcément des troubles digestifs, des douleurs au ventre, possible de l’hypoglycémie aussi.

Vous êtes fatigué ou avez mal à la tête dès le réveil

Si vous vous réveillez en étant fatigué, avec les yeux collés, en ayant bavé durant la nuit, en ayant transpiré comme jamais, avec un mal de crâne… La fatigue n’est pas une option, vous êtes victime d’une fatigue chronique dont vous devez absolument vous débarrasser. Se lever le matin avec l’envie de prendre un Doliprane n’est jamais un bon signe.

Signes du manque de sommeil : Vous êtes plus souvent malade

Lorsqu’on est toujours fatigué, le système immunitaire baisse. Pourquoi ? Parce que vous ne prenez pas le temps pour le « recharger », pour régénérer vos cellules et reposer votre corps et votre cerveau.

Ainsi, lorsqu’on est fatigué, on est davantage susceptible de développer des maladies, d’attraper des virus, mais aussi d’avoir des symptômes allergiques. Là aussi, pas de secret : il faudra dormir plus et peut-être consulter un médecin pour qu’il vous aide à rétablir votre système immunitaire.

Des problèmes de peau ? Un trouble directement lié à la fatigue

Souvent, quand on ne dort pas assez, cela se répercute sur votre humeur, mais aussi sur votre corps. Et les effets du manque de sommeil sont multiples. Cela peut être la perte de cheveux, ces cernes immenses, des cheveux toujours gras…

Mais surtout, ce peut être des problèmes de peau. Si vous ne dormez pas assez et en plus que vous ne buvez pas assez, vous risquez de développer des infections par exemple, d’avoir des boutons, des plaques rouges. Ce peut aussi être des taches brunes sur la peau.

Vous avez tendance à vous endormir n’importe quand

Il ne faut pas être un génie pour savoir que le manque de sommeil peut être extrêmement dangereux pour vous. Non seulement pour vos capacités cérébrales, pour votre corps, pour votre santé mentale, mais aussi parce que certaines personnes ont tendance à s’endormir à n’importe quel moment.

Si vous venez à vous endormir au volant, par exemple, même brièvement, il faudra aller consulter un médecin pour que celui-ci vous oriente sur la meilleure méthode pour rétablir votre sommeil. Mais, cela est la même si vous vous endormez en attendant le bus, sur le canapé à 19 heures ou sur votre chaise.

Signes du manque de sommeil : Votre concentration est très amoindrie

Félicitations. Même si vous êtes très fatigué, vous êtes arrivés jusqu’à ce dernier point. Mais, il ne serait pas étrange que vous ayez perdu votre concentration en route. Pour cause, le manque de sommeil se répercute directement sur vos capacités neurologiques et donc sur votre concentration dans diverses tâches, surtout en fin de journée !

Votre mémoire peut aussi vous faire défaut après une accumulation de fatigue aussi intense. Vous pourriez ne pas vous rappeler ce que votre partenaire vous a demandé de faire, avoir des trous de mémoire, être à la traine pour faire certaines choses. Et cela s’accentue en fin de journée et en fin de semaine, après 5 jours de travail en étant fatigué.

Comment remédier au manque de sommeil ?

Voilà vous connaissez les principaux signes du manque de sommeil. Mais, comment faire pour mieux dormir et même s’endormir plus vite ? Outre des conseils assez basiques comme « se coucher plus tôt et donc fout*e en l’air une partie de sa soirée alors qu’on travaille toute la journée », voici quelques bonnes pratiques : 14 astuces pour dormir à point et améliorer son sommeil.

Nous avons également écrit un article sur une technique d’endormissement rapide qui peut vous aider. Il s’agit d’une technique de l’armée pour s’endormi en seulement 2 minutes.