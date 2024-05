Un mal de gorge persistant ? Un nez qui coule et une voix qui s’éteint peu à peu ? Les premiers symptômes d’un rhume peuvent s’avérer être une rude épreuve. Cette affliction saisonnière familière touche près de trois quarts de la population, en particulier en hiver. Bien que la plupart de ces virus disparaissent d’eux-mêmes en quelques jours, elles peuvent gêner notre quotidien. Il peut également se produire des situations complexes qui exigent une attention particulière.

Dans tous les cas, il est toujours nécessaire de prendre soin de soi lorsqu’on est enrhumé. Découvrez, dans ce guide, les différentes manifestations du rhume, ainsi que les soins à privilégier pour guérir rapidement.

Comment attrape-t-on ce virus ?

Le rhume se propage principalement par contact avec des mains contaminées par des sécrétions nasales infectées. Les virus entrent dans l’organisme lorsque la personne se touche la bouche, le nez ou les yeux. Parfois, la contamination peut également survenir avec l’inhalation de gouttelettes émises par la toux ou les éternuements d’une personne infectée.

Bien qu’il soit possible d’attraper un rhume dans les 48 premières heures, ce virus est moins contagieux que d’autres maladies infectieuses. Contrairement aux idées reçues, l’exposition au froid ou la fatigue n’accroissent pas la sensibilité au rhume. Les risques d’infection sont surtout favorisés par le stress, les conditions environnementales et certaines maladies qui réduisent l’immunité.

Comment reconnaître un rhume ?

Le rhume, également connu sous le nom de rhinopharyngite, est une infection virale courante qui touche les voies respiratoires supérieures. Il est souvent causé par divers virus, tels que le rhinovirus, l’adénovirus et le coronavirus. Découvrez les essentiels à comprendre sur la manifestation de ce virus.

La sensation d’être malade n’est jamais agréable. Lorsqu’un rhume s’installe, il apporte une série de symptômes qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Une sensation de malaise général se manifeste en premier lorsqu’on couve un rhume.

Les signes suspicieux

Les symptômes du rhume se manifestent généralement dans les 3 premiers jours après l’infection. Cela est marqué par une irritation de la gorge, des éternuements et un écoulement nasal. Parfois, ces signes sont accompagnés d’une légère fièvre. Les sécrétions nasales deviennent épaisses et jaunâtres, tandis qu’une toux légère peut apparaître.

La maladie dure généralement de 4 à 10 jours. La contagiosité diminue après le pic de la maladie, habituellement entre le 5e et le 7e jour. Des complications peuvent, toutefois, se présenter. Les patients asthmatiques, par exemple, peuvent manifester des épisodes de crise d’asthme. Certaines personnes peuvent aussi être affectées par des otites ou des sinusites. Chez les enfants, le rhume est courant. Il se manifeste par des démangeaisons de la gorge, une congestion nasale intense et parfois une fièvre et une toux.

Il est tout à fait possible qu’une personne soit porteuse du virus sans ressentir les symptômes habituels. Ce phénomène est connu sous le nom d’infection subclinique. Malgré l’absence d’indices, la personne peut transmettre le virus à d’autres personnes. Cela souligne l’importance de la prise de mesures préventives.

Une nuit irritable

Pendant la journée, la gestion des symptômes du rhume peut sembler plus gérable. Les occupations quotidiennes et les distractions peuvent, en effet, soulager l’inconfort. Pourtant, durant la nuit, les symptômes ont tendance à s’amplifier, ce qui rend souvent le soleil difficile et moins réparateur. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment une baisse d’activité du système immunitaire.

En journée, notre corps est plus actif et mobilise ses défenses pour lutter contre l’infection. En revanche, cette activité décroît naturellement pendant la nuit et laisse la place aux symptômes du rhume.

Par ailleurs, lorsque nous sommes en position allongée, la pression artérielle dans la tête augmente et dilate les vaisseaux sanguins. Ces derniers comprennent ceux du nez et de la gorge. Cela entraine le blocage ou le ralentissement du mouvement des mucus. Par conséquent, ils s’accumulent dans les voies respiratoires et provoquent une toux persistante et inconfortable.

Rhume et grippe : quelle différence ?

Le rhume et la grippe sont des affections distinctes. Si les symptômes du rhume sont plus légers, ceux de la grippe sont beaucoup plus graves. Ces derniers peuvent comprendre une forte fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires, une fatigue intense et des maux de tête sévères. Il n’y a pas de traitements spécifiques pour guérir le rhume, mais la vaccination contre la grippe peut souvent aider à prévenir les complications.

Comment prévenir et soigner un rhume ?

La lutte contre le rhume repose principalement sur la prévention et la gestion des symptômes. En raison de la diversité des virus responsables et de l’absence de vaccin spécifique, l’hygiène demeure notre meilleure arme. Cela dit, chaque geste, aussi petit soit-il, compte. Aussi, en cas d’infection, des traitements visant à soulager les malaises peuvent être utiles. Les paragraphes qui suivent relatent les points essentiels à savoir pour prévenir et guérir une rhinopharyngite.

Comment prévenir un rhume ?

La prévention du rhume s’appuie sur une série de mesures hygiéniques. Les différents virus responsables peuvent évoluer au fil du temps. C’est pour cette raison qu’il est complexe de développer un vaccin contre toutes les souches virales. Voici, néanmoins, une liste de mesures préventives à prendre en compte :

Se laver fréquemment les mains à l’eau savonneuse ou avec des désinfectants à base d’alcool ;

Utiliser des mouchoirs pour éternuer ou tousser, puis les jeter dans un endroit approprié ;

Éviter les contacts étroits avec les personnes symptomatiques. Ces dernières sont recommandées de dormir dans des chambres séparées et de garder leur distance avec les autres ;

Adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière pour renforcer le système immunitaire ;

Maintenir des habitudes d’hygiène strictes, comme le nettoyage et la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

Comment traiter et soulager un rhume ?

Si vous êtes sujet au rhume, voici quelques conseils pour retrouver la santé :

Privilégier le repos et l’hydratation. Les liquides chauds, en particulier, aident à déboucher les voies respiratoires ;

Pratiquer l’inhalation de vapeur d’eau ou d’huiles essentielles. Cela aide à fluidifier les sécrétions et faciliter leur expulsion ;

Évitez les antiviraux et antibiotiques, car ils ne sont pas efficaces contre le rhume malgré leur disponibilité ;

Se procurer des médicaments disponibles sans ordonnances, comme les décongestionnants, les antihistaminiques, le paracétamol et les sirops antitussifs. Il faut, cependant, rester prudent, en particulier avec les enfants ;

Tester les traitements à base d’échinacée, de zinc et de vitamine C ;

Tenter les remèdes naturels comme les infusions de thym et le miel ;

Consulter un professionnel de santé en cas de doute ou si les symptômes persistent ou s’aggravent.

Prendre les médicaments le soir pour une action efficace au coucher ;

Surélever la tête avec un oreiller pour faciliter la respiration et l’évacuation des sécrétions.

Pour les bébés et les enfants en bas âges, un mouche-bébé peut les aider à décongestionner le nez. Il est également possible de proposer de l’homéopathie à son enfant pour soulager les gênes occasionnées.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Le rhume est généralement bénin, mais peut entrainer de graves complications, surtout chez les enfants, les personnes âgées et vulnérables. Il est donc essentiel de surveiller attentivement son évolution. Voici les signes alertant, auxquels cas il faut consulter un médecin :

Une forte fièvre ;

De la diarrhée ;

Des difficultés respiratoires ;

Des douleurs aux oreilles ;

Une toux sans congestion nasale.

En somme, malgré l’inconfort qu’il occasionne, le rhume peut être soulagé grâce à des méthodes simples. En favorisant l’hydratation, le repos, les médicaments en vente libre appropriés et les remèdes naturels, on peut atténuer les symptômes du rhume. Il est, toutefois, crucial de surveiller attentivement les individus à risque et de consulter un professionnel en cas de signaux graves. En étant prévoyants et en veillant à notre bien-être, nous pouvons traverser cette période plus confortablement.

