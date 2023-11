Quel est le plus grand pays du monde ? Top 10 !

Si vous ne savez pas quel est le plus grand pays du monde et plus globalement quels sont les 10 pays qui ont les plus grandes superficies, voici justement la réponse, découvrez les pays les plus grands sur la planète Terre.

10. L’Algérie

Avec 44,18 millions d’habitants, l’Algérie est un des plus grands pays nord-africains, mais plus largement du monde. Pour cause, le pays fait tout de même 2,382 millions km². Oui, c’est immense. Mais, ce n’est rien à cause des neuf autres plus grands pays du monde.

9. Le Kazakhstan

Le Kazakhstan est un pays d’Asie Centrale qui fait aussi partie des plus grands pays du monde. Avec « seulement » 19 millions d’habitants, le pays mesure 2,725 millions km², soit un peu plus que l’Algérie.

8. L’Argentine

L’Argentine est un pays très visité en Amérique du Sud. Avec environ 45,81 millions d’habitants, ce pays n’est pas aussi connu pour le sport, mais aussi pour sa taille. Pour cause, l’Argentine mesure 2,78 millions km², légèrement plus que le Kazakhstan.

7. L’Inde

L’Inde est souvent désignée comme l’un des plus grands pays du monde, c’est le cas mais il n’est pas LE plus grand. Par contre, il est l’un des plus peuplés après la Chine. Avec 1,408 milliard d’habitants, il mesure tout de même 3,287 millions km².

6. L’Australie

Avec 25,69 millions d’habitants, elle est très connue en Océanie et elle est aussi l’un des plus grands pays du monde. Pour cause, l’Australie mesure 7,688 millions km². Rien que ça. C’est déjà beaucoup plus que l’Inde.

5. Le Brésil

Le Brésil est un endroit immense et une destination de choix dans le sud de l’Amérique. Avec 214,3 millions d’habitants, le pays mesure 8,51 millions km².

4. La Chine

La Chine est le plus peuplé du monde avec 1,412 milliard d’habitants. Mais c’est aussi l’un des quatre pays les plus grands du monde avec une superficie de 9,597 millions km².

3. Les États-Unis

Passons au top 3. Et en troisième position, nous retrouvons les célèbres USA. Avec 331,9 millions d’habitants, le pays où nous retrouvons Apple et Google mesure 9,834 millions km² en superficie.

2. Le Canada

Top 2 : nous retrouvons le Canada. Situé sur le continent nord américain, il est immense. Avec 38,25 millions d’habitants, le Canada ne mesure pas moins de 9,985 millions km². C’est une taille impressionnant à faire pâlir la France avec sa superficie de 551 695 km².

1. La Russie

Avec 143,4 millions d’habitants, la Russie n’est pas le plus peuplé, mais il est le plus grand. En effet, attachez-vous bien, mais la Russie arrive en première position au classement avec… 17,1 millions de km².

Alors, vous le saviez ?