Quelles sont les plus belles races de chat ? Top 5 !

Il existe plus de 90 races de chats reconnues dans le monde. Mais, il y en a bien plus que cela. Entre les pures races ou encore les croisées, les chats sont nombreux à peupler nos villes et campagnes. Et parmi toutes les races qui existent, il y a 5 races de chats que nous trouvons les plus belles.

NB : cet article est totalement subjectif. La beauté est toujours subjective. N’hésitez donc pas à nous dire en commentaires quels sont les chats que VOUS trouvez les plus beaux.

Le Main Coon

Il est l’un des plus grands chats, l’un des plus chers et l’un des plus beaux, selon nous. Le Main Coon est une race de chat à poils longs qui est originaire de l’État du Maine aux États-Unis.

Ce chat au visage si particulier a une queue en panache, un vrai Swiffer. Il pèse en moyenne de 6 à 9 kg. Ce qui est pas mal pour un chat !

VOIR AUSSI : À quelle fréquence faut-il changer la litière de son chat ?

Le Sacré de Birmanie

Le Sacré de Birmanie est un chat magnifique. Les chats croisés avec cette race sont de vrais petits bijoux, à la fois très majestueux et mignons.

Originaire de France, cette race à poils mi-longs à longs est un cousin du siamois dans la robe. Avec des yeux bleu profond, ce chat est l’un des plus représentés dans les foyers français et dans les concours, grâce à sa beauté.

Le Siamois

Le chat Siamois est originaire de Thaïlande et il est l’un des chats les plus reproduits dans le monde. Il est donc l’un des plus coupés aussi. C’est pour cela que les persans ne se ressemblent pas tous.

Mais, ceux de pure race se caractérisent par un corps gris avec une queue, des pattes et un visage noirs. Généralement avec un poil court, ce chat à la tête triangulaire fait partie des espèces les plus représentées en concours également.

VOIR AUSSI : Quelles sont les races de chats les plus rares du monde ? Top 5 !

Le Persan Chinchilla

De nombreux persan chinchilla ou persan tout court ne sont pas aimés par les fans de chats. À cause notamment de leur tête un peu écrasée. Mais, certains chats de cette espèce sont particulièrement magnifiques, malgré leurs quelques soucis de respiration.

Le Persan Chinchilla a la particularité d’avoir les poils très longs, une queue ébouriffée et des yeux verts perçants. Découverte tardivement en Angleterre, cette race est l’une des plus chères car finalement très récente.

VOIR AUSSI : 50 % des maladies chez les chats ne sont pas soignées, d’après une étude

Le Savannah

Le Savannah est un chat très difficile à avoir et il est donc par définition rare et cher. Et c’est aussi l’un des chats les plus beaux du monde à notre sens. Il fait partie des chats les plus grands, avec le Main Coon. Un vrai petit félin à l’allure sauvage.

En fait, le savannah est issu d’un croisement plutôt audacieux entre un serval et un chat domestique, généralement le bengal. En moyenne, cette race de chats pèse entre 6 et 14 kg. Un beau bébé !

Alors, selon vous, quelles sont les plus belles races de chat dans le monde ?