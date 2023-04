Terrariophilie : zoom sur la marque de terrariums Delta

Il y a peu de temps, nous avons découvert une toute nouvelle marque de terrariums qui arrivait sur le marché : la marque Delta. Avec ses bacs en plastique, très designs, la startup est en passe de révolutionner l’univers de la terrariophilie. Comment ? Pourquoi ? Que propose réellement la marque par rapport à la concurrence ? On fait le point après un premier test.

Terrariums : Qu’est-ce que c’est que la marque Delta ?

Delta est une marque française qui fabrique des terrariums destinés à la détention de reptiles, amphibiens et insectes. Les vivariums créés par Delta sont 100 % français, vendus et expédiés très rapidement (livré en 4 jours environ) sous un circuit le plus court possible. Son bilan carbone est d’ailleurs au plus bas grâce à cela.

En plus d’être écoresponsable, Delta est aussi un vrai révolutionnaire dans le milieu de la conception de matériel pour terrariophiles. Bien que jeune, la marque crée ses propres vivariums de A à Z grâce à deux têtes pensantes : Jordy Reynes, spécialiste des animaux et ex-employé de la Ferme Tropicale. Ce dernier est un vrai expert dans la captivité des reptiles et dans leur bien-être en vivarium.

Il s’est allié à un autre homme et non des moindres : Quentin Lavanant, designer. C’est lui qui s’occupe de concevoir les terrariums Delta pour les rendre esthétiques, pratiques, solides, légers et idéaux à la maintenance d’animaux désertiques comme tropicaux (avec une forte humidité).

Les produits avec prix actuellement disponibles dans la boutique

Delta en est à ses débuts et donc il se peut que de nombreuses nouveautés s’ajoutent à son catalogue. Pour le moment, la marque propose plusieurs terrariums à la vente. Nous avons par exemple :

Le terrarium Delta First 60x60x50 à 174,00 €. Parfait pour un gecko léopard par exemple.

à 174,00 €. Parfait pour un gecko léopard par exemple. Un terra Delta First 120x60x50 pour 396,00 €.

pour 396,00 €. Le Delta First 46x41x35 pour un prix de 129,60 €.

pour un prix de 129,60 €. Delta First 92x41x35 à 222,00 €.

à 222,00 €. Le terrarium Delta First 92x54x51 à 249,00 €.

à 249,00 €. Un terrarium Delta First 46x54x41 à 144,00 €.

à 144,00 €. Le Delta Bugz 30×30 pour 67,20 €.

pour 67,20 €. Un Delta Bugz 20×20 pour 42,00 €.

pour 42,00 €. Delta Bugz 15×15 pour 30,00 €.

pour 30,00 €. Le terrarium arboricole 50 à 120,00 €.

à 120,00 €. L’Arbo et Flex 80 à 276,00 €.

à 276,00 €. Delta Flex 120 et Delta Arbo à 456,00 €.

à 456,00 €. Vous avez également de nombreux accessoires : distributeur d’insectes, des cups pour la nourriture des geckos, des supports pour les branches, des lampes…Bref, plein de surprises !

Delta : Des terrariums très légers et faciles à monter

Notez que tous les terrariums sont disponibles en deux couleurs dans un style très industriel : noir et blanc. Tous les terrariums sont faits pour être plus légers que des Exoterra. Ils sont en PVC et sont donc effectivement très légers à porter. Ils sont malgré tout très solides et sont, d’ailleurs, pratiques puisqu’ils sont empilables selon les modèles que vous choisissez.

Le montage est facile. Car oui ! Les terrariums de Delta arrivent en kit. Ils peuvent donc être démontés très facilement pour un déménagement, par exemple. Pour des débutants en terrariophilie, c’est plus cher que la concurrence, mais clairement, c’est plus pratique que les gros terrariums en verre qui arrivent chez vous sur des palettes.

Passe câbles présent, aérations suffisantes, facile à nettoyer… Tout y est dans ces terrariums en PVC avec vitre en plexiglas. Pas de risque d’évasion, grande résistance à l’humidité et aux saletés… Bref, nous sommes conquis.

Par ailleurs, Delta propose un autre service très cool : Delta Concept. Globalement, cela vous permet de commander des projets de batteries à reptiles sur-mesure. Idéal pour construire sa propre pièce à reptiles, comme dans vos rêves. Un concept validé par de nombreux influenceurs du milieu d’ailleurs, comme Tanguy de chez Toopet qui a fait sa nouvelle pièce à reptiles avec Delta.

Points forts et points faibles : que retenir ?

Points forts de Delta Point faibles de Delta Terrariums très légers Un prix élevé face à la concurrence Faciles à monter et à démonter, arrivent en kit Un design qui ne plaira pas à tous peut-être Très bien isolés et facile à nettoyer Peu d’accessoires pour le moment Conception de terrariums sur mesure Terrariums empilables

Alors, vous allez tester de votre côté ?