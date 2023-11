Si vous désirez commencer la terrariophilie sereinement, il vous faut commencer l’élevage de reptiles à la maison avec des espèces réputées faciles à élever. Dans ce cadre, voici 5 lézards pour débutants qui sont globalement faciles d’entretien et qui tolèrent les petites erreurs de débutants. C’est parti !

Le gecko léopard

C’est la star de la terrario. Le gecko léopard est une espèce de lézard parmi les plus populaires dans le milieu. C’est aussi l’une des plus élevées et l’une des espèces les plus recommandées pour débuter.

Ce gecko de taille moyenne (environ 20 cm) est effectivement plutôt simple à installer et à maintenir. Il demande peu de place, un terrarium donc de petite à moyenne taille (45x45x45 à 60x60x50 pour un individu adulte), peu de matériel (chauffage, thermostats, allumage, déco) et son alimentation est simple (insectes + enrichissement ponctuel en calcium et vitamines).

En plus, c’est un lézard très tolérant à la manipulation, sociable et curieux. Il n’est pas rare qu’un gecko léopard demande même à sortir pour explorer.

Le gecko à crête

Comme le gecko léopard, le gecko à crête est une vraie star aussi. Très populaire, également très sociable (quoi qu’un peu plus peureux généralement) et curieux, c’est un lézard également de taille moyenne qui devrait vous intéresser.

Arboricole, ce lézard demandera une petite taille de terrarium comme le gecko léopard. La différence entre les deux sera le biotope. L’un vit plutôt dans un milieu rocheux et semi-désertique et l’autre dans un milieu tropical forestier.

Dans ce sens, ce gecko qui vit dans les hauteurs aura besoin d’un terrarium planté et plus haut que large (au minimum de 45x45x60 pour un individu adulte).

VOIR AUSSI : Quels sont les reptiles les plus grands du monde ? Top 5 !

Le Lepidodactylus lugubris

Parmi les meilleurs meilleurs lézards pour débutants, il y a le Lepidodactylus lugubris. C’est une espèce que nous affectionnons particulièrement car il est assez simple à maintenir et il est en plus de petite taille, ce qui permet de mettre en place un terrarium également petit. Si vous cherchez un lézard qui ne prend pas de place, c’est l’idéal.

Aussi arboricole, ce lézard est minuscule et peut donc être difficile à trouver dans son décor s’il est trop grand. Il a aussi la faculté de faire de grands sauts.

C’est l’une des difficultés avec ces lézards, avec ses sauts et sa petite taille, les évasions sont nombreuses. Il faut donc faire attention à cela. Attention aussi aux fortes chaleurs, il n’en est pas friand du tout.

VOIR AUSSI : Comment fonctionne la reproduction chez le serpent ?

Le pogona nain

Nous aurions pu vous présenter le célèbre pogona, connu de tous, mais nous allons plutôt vous présenter son cousin, le pogona nain. Un des meilleurs meilleurs lézards pour débutants.

Un lézard un peu sous-côté, mais qui est pourtant un candidat idéal pour débuter. Il demande globalement les mêmes paramètres que le pogona sauf que le pogona nain est plus petit et donc son installation peut être plus petite aussi. Personnellement, je conseille un terrarium d’un minimum à 90x40x40).

Ce qui est super avec ce lézard, ce n’est pas son prix (en matériel, vous en aurez pour cher puisqu’il faut des UV, un plus grand terrarium, chauffage, etc), mais c’est sa sociabilité. C’est un animal très curieux et il tolère très bien les manipulations. Il peut même vous montrer de grands signes d’affection. Pour nous, c’est un gros plus. Et puis, il tolère bien les erreurs de débutants.

VOIR AUSSI : Serpent dans le jardin ou dans la maison, que faire ?

Le gecko panthère

Pour finir, nous voulions absolument vous parler de ce gecko, beaucoup trop peu connu en terrario : le gecko panthère, aussi appelé Gecko Pictus ou Gecko de Madagascar.

Comme le gecko léopard, c’est un lézard de taille moyenne, qui demande un terrarium équivalent. En fait, il demande globalement les mêmes choses que le gecko léopard, mais avec le biotope de Madagascar.

Très sociable et curieux, c’est un animal idéal pour débuter, même si on entend peu parler de lui. Un des meilleurs lézards pour débutants à notre avis.

Alors, vous avez trouvé votre bonheur ?