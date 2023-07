L’été est la saison où nous voulons tous avoir une peau radieuse, éclatante et en bonne santé. Les effets du soleil, de la chaleur et d’autres facteurs environnementaux peuvent cependant rendre cela difficile à réaliser. Heureusement, avec un peu de soin et les bons produits, vous pouvez maintenir une peau éclatante tout au long de la saison estivale. Dans ce guide complet, nous vous fournirons des conseils et des astuces pour une routine de soins de la peau adaptée à l’été.

La protection solaire : votre premier allié

La première étape essentielle pour une peau radieuse tout l’été est la protection solaire. Les rayons UV peuvent endommager la peau et provoquer des signes de vieillissement prématuré. Si vous sautez cette étape, ne soyez pas étonné de voir apparaître des rides, des taches de vieillesse et la perte de fermeté. Utilisez un écran solaire à large spectre avec un FPS d’au moins 30.

Le conseil du jour : réappliquez-le toutes les deux heures, surtout si vous êtes à l’extérieur ou si vous transpirez. La question de réappliquer intrigue beaucoup de monde. Vous avez désormais votre réponse. N’oubliez pas, en outre, de protéger également vos lèvres avec un baume à lèvres contenant un FPS.

Comment choisir la protection idéale pour vous ?

Lorsque vous recherchez la protection solaire parfaite, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Voici quelques conseils pour reconnaître une protection adaptée :

Le FPS (Facteur de protection solaire) : choisissez un écran solaire avec un FPS approprié à votre type de peau et à l’intensité de l’exposition au soleil. Pour une utilisation quotidienne, un FPS d’au moins 30 est généralement recommandé. Si vous avez la peau très claire ou si vous prévoyez une exposition prolongée au soleil, optez pour un FPS plus élevé ;

Large spectre : assurez-vous que le produit offre une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB. Les rayons UVA peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau, tandis que les rayons UVB sont responsables des coups de soleil. Une protection contre les deux types de rayons est essentielle ;

La texture : les écrans solaires sont disponibles sous forme de lotions, de crèmes, de gels ou de sprays. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez opter pour une formule légère et non grasse qui ne laisse pas de résidus. Si vous avez la peau sèche, recherchez une formule hydratante ;

La résistance à l’eau : si vous prévoyez de vous baigner ou de transpirer, optez pour un écran solaire résistant à l’eau. Cela permettra à la protection solaire de rester efficace plus longtemps malgré l’exposition à l’eau ou à la transpiration ;

Les ingrédients : vérifiez la liste des ingrédients pour vous assurer que le produit ne contient pas de composants irritants ou potentiellement nocifs pour votre peau. Les écrans solaires minéraux à base d’oxyde de zinc ou de dioxyde de titane restent généralement bien tolérés par la plupart des types de peau.

N’hésitez pas à essayer différents produits pour trouver celui qui vous convient le mieux. Demandez également des recommandations à des experts si nécessaire.

L’hydratation : votre maître-mot

L’hydratation est cruciale pour maintenir une peau radieuse tout au long de l’été. La chaleur et l’exposition au soleil peuvent l’assécher. Il est donc important de boire suffisamment d’eau pour rester hydraté de l’intérieur.

En ce qui concerne les soins topiques, choisissez des crèmes hydratantes légères et non comédogènes qui conviennent à votre type de peau. Appliquez-les matin et soir pour nourrir et hydrater votre peau. Si vous êtes du type sèche, envisagez d’ajouter un sérum hydratant à votre routine pour un regain d’hydratation supplémentaire.

Le nettoyage et l’exfoliation : deux étapes à ne pas oublier

Le nettoyage quotidien de votre peau est essentiel pour éliminer les impuretés, l’excès de sébum et les résidus de produits de soins. Utilisez un nettoyant doux adapté à votre type de peau, matin et soir. De plus, l’exfoliation régulière aidera à éliminer les cellules mortes et à stimuler le renouvellement cellulaire. Cela donnera un aspect plus frais et plus éclatant. N’exfoliez cependant pas trop souvent, car cela peut irriter votre peau. Une à deux fois par semaine suffit amplement.

Prenez soin de votre peau de l’intérieur

Une alimentation équilibrée pour votre peau

Ce que vous mettez dans votre assiette peut également avoir un impact sur l’apparence de votre peau. Adoptez une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes, en acides gras essentiels et en antioxydants. Les aliments tels que les baies, les agrumes, les épinards, les avocats et les noix sont particulièrement bénéfiques pour la santé de la peau. Évitez les aliments riches en sucre et en gras saturés, car ils peuvent favoriser l’inflammation et l’acné.

Du repos et une bonne gestion du stress aussi

Le repos adéquat et la gestion du stress sont souvent négligés, mais ils jouent un rôle crucial dans la santé et l’apparence de la peau. Assurez-vous de dormir suffisamment pour profiter de la régénération cellulaire pendant la nuit. Le stress chronique peut provoquer des problèmes tels que l’acné et l’eczéma. Il faut donc trouver des moyens efficaces pour le gérer, comme la méditation, le yoga ou des activités relaxantes.

Avec une routine de soins adaptée, une protection solaire adéquate, une hydratation suffisante, une alimentation équilibrée et la gestion du stress, vous pouvez maintenir une peau radieuse tout au long de l’été. N’oubliez pas d’écouter votre peau et d’adapter vos soins en fonction de ses besoins changeants. Prenez soin de vous et profitez de l’été.

Les recettes de grand-mère pour chouchouter votre peau en été

Les recettes de grand-mère regorgent de conseils et de remèdes naturels pour prendre soin de votre peau en été. Voici quelques recettes simples et efficaces pour chouchouter votre peau pendant la saison estivale.

Le fameux masque apaisant à l’aloe vera

Pour concocter ce masque en été, suivez les étapes suivantes :

Mélangez 2 cuillères à soupe de gel d’aloe vera frais avec 1 cuillère à soupe de yaourt nature ;

Appliquez le mélange sur votre visage et laissez agir pendant 15 minutes ;

Rincez à l’eau tiède.

Ce masque apaisera et hydratera votre peau après une exposition au soleil.

Le gommage au sucre et au citron

Pour un gommage sain et naturel, voici ce que vous devrez effectuer :

Mélangez 2 cuillères à soupe de sucre brun avec le jus d’un demi-citron frais ;

Appliquez le mélange en effectuant de légers mouvements circulaires sur votre peau humide ;

Rincez abondamment à l’eau tiède.

Ce gommage éliminera les cellules mortes et laissera votre peau douce et lumineuse.

Le vaporisateur rafraîchissant à la rose pour la peau

Vous souhaitez vous rafraîchir et revitaliser votre peau en même temps, fabriquez votre propre mixture :

Faites infuser une poignée de pétales de rose dans de l’eau chaude pendant 20 minutes ;

Filtrez l’infusion et versez-la dans un vaporisateur ;

Réfrigérez et vaporisez le mélange sur votre visage tout au long de la journée.

La compresse à la camomille pour les yeux fatigués et bouffis par la chaleur

Vous n’en pouvez plus de cette chaleur et vos yeux non plus. Voici la recette miracle qui vous sauvera :

Infusez 2 sachets de thé à la camomille dans de l’eau chaude ;

Laissez-les refroidir au réfrigérateur pendant environ 30 minutes ;

Placez les sachets de thé froids sur vos yeux fermés et détendez-vous pendant 10 minutes.

La camomille apaisera les yeux fatigués et réduira les poches sous les yeux.

Il est important de rappeler que les remèdes naturels peuvent ne pas convenir à tous les types de peau. Il est ainsi recommandé de faire un test de sensibilité avant de les utiliser. Ces recettes de grand-mère peuvent être utilisées en complément de vos soins habituels. Si vous avez toutefois des problèmes de peau spécifiques ou des préoccupations particulières, il est préférable de consulter un dermatologue pour obtenir des conseils personnalisés.