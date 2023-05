Ai-je réussi mon entretien d’embauche ? Les signes qui ne trompent pas !

Vous venez de passer un entretien d’embauche chez un recruteur et vous ne savez pas si ça s’est bien passé, si vous avez des chances d’être pris dans l’entreprise ? Pas de panique, il y a des signes qui ne trompent pas quant à la réussite d’un entretien d’embauche. On vous aide à savoir si vous avez plu à l’employeur. C’est parti !

Signes réussite de son entretien d’embauche : sourires, rires, facilité d’allocution, étiez-vous à l’aise ?

Parmi les signes qui peuvent prouver que vous avez réussi votre entretien d’embauche, il y a forcément le feeling. Si vous n’avez pas senti de tension entre vous et le RH, que vous vous êtes détendu en la présence de l’employeur, c’est déjà bon signe. En effet, si vous avez eu droit à des sourires, à des rires, des petites blagues, des anecdotes, des mots rassurants, par exemple, cela veut dire que le recruteur s’est senti à l’aise avec vous.

Très souvent, les expériences du CV comptent, mais l’humain aussi.

Les employeurs aiment avoir dans leur équipe des gens amicaux, droits, avec qui ils sont sur la même longueur d’onde. Ainsi, si vous avez eu la sensation que l’ambiance était chaude, que vous vous êtes détendu au fil de la rencontre, que vous avez réussi à vous exprimer normalement, sans bégayer, sachez que ça sent déjà bon pour vous.

Évidemment, l’employeur peut avoir eu le même comportement avec les autres candidats. Néanmoins, si l’ambiance était froide et tendue, c’est souvent un signe de recalage. Donc si ce n’était pas froid et tendu, vous partez déjà sur une bonne base.

L’employeur ou le RH vous a fait des compliments sur votre CV

Cela arrive assez rarement, mais il s’agit d’un des signes de réussite d’entretien d’embauche les plus évocateurs. En effet, si l’entreprise vous fait des compliments sur votre CV, cela sent très bon pour vous. Notez que ça sent bon aussi si l’employeur reste neutre vis-à-vis du CV, qu’il ne fait pas de remarque négative.

Exemples de compliments sur le CV : « Vous avez une expérience qui nous intéresse », « vous avez le meilleur CV parmi les candidats », « je vois que vous avez des capacités dans le domaine ***, c’est très bien / dites-nous en davantage », « votre profil nous intéresse« …

Votre interlocuteur a parlé des autres candidats en « négatif »

Il arrive parfois que l’employeur se mette à évoquer les autres candidats lors de votre entretien. Si ce dernier se met à comparer votre profil aux autres, de façon valorisante pour vous, c’est un très bon signe ! Si, par exemple, l’employeur dit que vous êtes le seul à avoir telle compétence ou à avoir telle qualité parmi les autres candidats, vous êtes certain d’être dans le top 3 des candidatures qui les intéressent le plus.

Généralement, l’entreprise ne parlera pas en mal des autres candidats devant vous. Mais si tel est le cas, vous avez des chances d’avoir ce travail. De même si le recruteur vous valorise en évoquant les candidats concurrents. Par contre, s’il vous dévalorise en évoquant les autres candidats de manière plus positive ou en mettant en avant un défaut que vous avez et que n’ont pas les autres candidats, vous ne serez peut-être pas pris pour cet emploi.

L’entreprise vous recontacte très rapidement, même pour vous « tenir au courant »

Une entreprise à qui vous avez tapé dans l’œil cherchera à vous recontacter assez rapidement. Attention, ce n’est pas toujours le cas donc si l’entreprise ne vous recontacte pas direct après l’entretien, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas recruté.

Par contre, si l’employeur vous recontacte après l’entretien par téléphone ou mail avec un feedback ou un message du type « nous reviendrons vite vers vous », cela peut signifier que vous êtes parmi leurs favoris.

Signes qu’on a réussi son entretien d’embauche : le patron ou le DRH vous a raccompagné à la porte

Après votre entretien d’embauche, si le responsable des ressources humaines ou l’employeur vous raccompagne avec le sourire et en vous disant quelque chose du type « à bientôt », c’est très bon signe. Attention, si votre interlocuteur ne vous raccompagne pas, ce n’est pas non plus un signe d’échec. Ce peut être parce qu’il reçoit un autre candidat après vous. Dans tous les cas, en cas de potentielle réussite, il sera très amical lors de votre départ.

Les choses qui peuvent jouer en votre faveur lors d’un entretien d’embauche

Sachez que vous partez déjà avec de bonnes chances de réussir votre entretien si certains éléments jouent en votre faveur aux yeux des employeurs. Par exemple :

Votre CV est bon et semble même mieux que ceux des autres candidats : il est bien présenté, si possible plus original, vos centres d’intérêt qui vous définissent en tant que personne attirent l’attention, vous avez plus d’expériences dans certains domaines, vous avez des références / formations / certifications / diplômes recommandés.

et semble même mieux que ceux des autres candidats : il est bien présenté, si possible plus original, vos centres d’intérêt qui vous définissent en tant que personne attirent l’attention, vous avez plus d’expériences dans certains domaines, vous avez des références / formations / certifications / diplômes recommandés. Pas de fautes et une originalité dans votre lettre de motivation : éléments personnels, mise en avant de votre envie d’apprentissage… Bref, tout élément qui peut vous mettre en relief par rapport aux autres. L’employeur doit aussi y sentir, de même que lors de l’entretien, que vous êtes prêt à vous investir dans l’entreprise et à apprendre au besoin, à passer le permis poids lourd par exemple si le poste le veut, etc.

: éléments personnels, mise en avant de votre envie d’apprentissage… Bref, tout élément qui peut vous mettre en relief par rapport aux autres. L’employeur doit aussi y sentir, de même que lors de l’entretien, que vous êtes prêt à vous investir dans l’entreprise et à apprendre au besoin, à passer le permis poids lourd par exemple si le poste le veut, etc. Il y avait peu de candidats au poste que vous voulez. Et s’il y en avait beaucoup, l’employeur semblait davantage intéressé par vous et vous l’a fait savoir lors de l’entretien.

au poste que vous voulez. Et s’il y en avait beaucoup, l’employeur semblait davantage intéressé par vous et vous l’a fait savoir lors de l’entretien. Vous étiez bien habillé . Pas besoin de mettre un costume spécialement, mais des vêtements neutres et propres sont valorisés.

. Pas besoin de mettre un costume spécialement, mais des vêtements neutres et propres sont valorisés. Vous êtes le candidat le plus jeune, ou le plus expérimenté ou celui qui habite le plus près. Vous avez une spécificité par rapport aux autres candidats.

candidats. Vous êtes réactif par téléphone, par mail, vous pouvez commencer vite, etc.

par téléphone, par mail, vous pouvez commencer vite, etc. Vous n’avez pas été renvoyé de votre ancien poste.

de votre ancien poste. Si vous n’avez pas de grosses prétentions salariales .

. Vous parlez avec aisance , vous avez paru amical.

, vous avez paru amical. Si vous êtes équipé de matériel que n’ont pas les autres : attelage, ordinateur, logiciels, utilitaire…

Alors, à votre avis, vous avez réussi votre entretien d’embauche ? On espère bien que oui ! Dites-le-nous en commentaires.