Êtes-vous un leader naturel ? 9 signes qui le prouvent !

Un leader est une personne attirante, qu’on a envie de suivre, qui prend des initiatives, qui a de bonnes idées. C’est un meneur, une personne qui a finalement tout pour réussir que ce soit socialement ou professionnellement. Mais, si vous êtes un vrai leader, voici les principaux signes du leadership au quotidien. Et qui sait ? Peut-être, allez-vous vous révéler être un leader caché ?

Vous êtes un visionnaire

La première qualité qui caractérise les leaders, c’est son côté visionnaire. Les leaders sont des observateurs qui finissent par apprendre de leurs observations pour agir au mieux.

Dans ce cadre, le leader est un visionnaire, il a des projets plein la tête et voit loin dans le temps. Il sait se fixer des objectifs réalistes, mais aussi des objectifs plus difficiles. Le tout pour le motiver, mais aussi pour se challenger.

Malgré tout, il n’est pas un utopiste, il est au contraire très réaliste. Le leader est une personne qui prend les choses comme elles sont et qui va y trouver le meilleur, voire les transformer pour en tirer des bénéfices.

Vous êtes une personne responsable

Les leaders sont responsables. Lorsqu’on leur donne des choses à faire, des objectifs à remplir, qu’on leur donne l’occasion de s’occuper d’une personne ou d’un projet, ils le font à fond et en toute connaissance de cause.

Ils savent les risques, ils se renseignent, ils apprennent et acceptent les responsabilités uniquement s’ils savent qu’ils arriveront à remplir la mission sans problème.

S’il n’est pas qualifié, un vrai leader sait dire qu’il ne sait pas en toute franchise. C’est aussi ça être responsable.

Vous acceptez les échecs

Les vrais leaders acceptent les échecs pour mieux rebondir. Au travail, par exemple, le leader peut échouer dans une mission, mais il ne se laisse pas abattre. Avec courage et humilité, il accepte l’échec et en retire des leçons pour faire mieux la prochaine fois.

Finalement, il applique ces leçons dans d’autres situations et sait donc prendre le meilleur dans l’échec au lieu de se laisser sombrer et de se démotiver.

Vous avez le sens de la communication

Un leader ne bégaie pas, il sait manier la parole, il sait d’ailleurs charmer par les mots. Il est attirant par sa façon de parler, pour son aisance dans la communication.

D’ailleurs, il sait adapter ses discours et son ton, et même son langage corporel en fonction des situations et des interlocuteurs, le tout pour en retirer un maximum de bénéfices et obtenir ce qu’il veut.

Vous êtes une personne empathique

Vous l’avez compris, un leader est un observateur. C’est pourquoi l’un des principaux signes que vous êtes un leader, c’est l’empathie. En effet, une personne qui est naturellement meneuse observe beaucoup les gens, leurs réactions et leurs émotions en fonction de telle ou telle situation.

Dans ce sens, le leader arrive à se mettre à la place des gens à force d’apprendre à les connaître. Il y arrive également parce qu’il sait transposer les situations des autres à ses propres expériences passées.

Il est doué pour imaginer aussi, donc il est facile pour lui d’imaginer ce que ressent une personne en fonction de son profil. Il peut donc adapter ses discours en fonction de ce que ressent une personne. Et il comprend ce qu’elle ressent car il a développé de l’empathie pour elle.

Vous avez confiance en vos capacités

Parmi les principaux signes qui caractérisent le leader, il y a la confiance en soi. En soi, on peut être un leader qui a peu confiance en soi-même, mais la plupart du temps, le leader a au moins confiance en ses connaissances et en ce qu’il sait maîtriser.

Par exemple, s’il fait un travail dans lequel il sait être doué, il y a peu de chances qu’il ait peur de l’échec dans ce domaine, qu’il échoue tout simplement.

Vous avez confiance dans les autres

Le leader n’a pas seulement confiance en ses facultés personnelles, il a confiance dans les autres. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas méfiant et qu’il accorde sa confiance à n’importe qui.

Toutefois, un leader arrive naturellement à montrer à son interlocuteur qu’il a confiance en ce qu’il dit et donc il inspire à son tour la confiance. Comme nous l’avons dit, le leader aime prendre le meilleur dans le mauvais, sans omettre le négatif pour autant.

Il va donc spontanément essayer de pousser les autres en avant en leur montrant qu’il a confiance en eux, en les valorisant et en mettant en avant leurs points forts. Et ce, particulièrement si mettre en avant cette personne a un intérêt pour le leader.

Vous êtes une personne digne de confiance et franche

Un vrai leader est une personne franche, authentique et digne de confiance. C’est-à-dire qu’on a envie de se confier à elle, on sait qu’elle ne va pas forcément juger, mais qu’elle va plutôt essayer d’aider et de conseiller.

D’ailleurs, on cherche ses conseils et sa franchise. Le leader qui veut vous pousser vers l’avant ne voit pas l’intérêt de mentir si la vérité ne peut que vous aider.

Vous savez vous adapter aux situations et aux profils

Et parmi les 9 principaux signes qui prouvent que vous êtes un leader, il y a votre capacité d’adaptation. L’adaptation aux situations différentes, aux profils de personnes, la faculté à rebondir rapidement, tout cela est un signe d’intelligence, mais aussi de leadership.

Un vrai leader sait par exemple prendre du recul vite sur une situation, s’adapter à chacun pour gérer des conflits, prendre des décisions urgentes et de dernières minutes en un lapse de temps court.

Il agit, quitte à aller vers l’échec, mais a cette capacité innée à discerner les bonnes et les mauvaises décisions. Et ce, justement grâce à sa faculté d’observation et d’adaptation inouïe.

Alors, pensez-vous être un véritable leader compte tenu de ces 9 signes ? Dites-le-nous dans les commentaires un peu plus bas.

