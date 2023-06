7 signes qui prouvent que vous pourriez devenir riche si vous le vouliez

Il n’existe pas de portrait robot de la personne riche ou qui va devenir millionnaire ou milliardaire. Certains sont des génies torturés, avec peu d’amis et qui travaillent la nuit sur leur PC. D’autres sont des éternels amoureux du confort, travaillent dans des bureaux, rencontrent du monde et font beaucoup d’argent en gagnant confiance en eux. Que vous ayez l’étoffe d’un Elon Musk, d’un Mark Zuckerberg ou bien d’un Jordan Belfort (le vrai Loup de Wall Street), voici les 7 signes qui ne trompent pas et qui font que vous pourriez bien devenir riche si vous vous en donnez les moyens. Par exemple, en investissant, en étudiant mieux les marchés, en faisant de bonnes transactions, ou en provoquant les opportunités.

Vous êtes curieux et vous étudiez souvent les mécanismes

Économe, bon investisseur pour obtenir un bon rendement… Peu importe votre approche de la richesse, vous êtes surtout une personne qui aime étudier. Même si vous n’étiez pas forcément bon à l’école, cela ne veut rien dire. Vous êtes quelqu’un de curieux, vous aimez poser des questions car vous voulez savoir comment fonctionnent les choses, comme faire pour qu’un projet marche et soit viable sur le long terme.

Vous pensez loin parce que vous étudiez les possibilités, les mécaniques derrière chaque chose. Une personne intelligente qui a des chances de devenir riche et posséder des millions est ambitieuse au fond d’elle et son ambition ne demande qu’à être dévoilée et exploitée.

Mais pour cela, il faut deux choses : la confiance et l’envie. La confiance en quelque chose se construit en connaissant cette chose sur le bout des ongles. Et pour connaître quelque chose à ce point, il faut l’envie et la détermination de l’étudier à fond.

VOIR AUSSI : 8 conseils faciles pour être heureux au quotidien

Devenir millionnaire : les personnes fortunées comme Elon Musk vous inspirent

Les personnes qui ont beaucoup d’argent et qui ont réussi dans la vie sont des gens qui vous inspirent. Vous voulez suivre leurs habitudes, vous aimez regarder des documentaires sur eux, savoir comment ils en sont arrivés là. Et c’est bien normal, vous avez envie d’apprendre leurs secrets.

Mais, sachez qu’ils n’en ont pas. Ils sont devenus milliardaires ou millionnaires à la sueur de leur front, en exploitant leur potentiel et en étudiant leurs projets au maximum. Ils ont su saisir des opportunités et voir leurs projets dans l’avenir avant même de les créer. Les personnes ingénieuses et fortunées sont des visionnaires et vous aspirez à laisser votre marque dans le monde, que ce soit votre nom, votre histoire ou vos créations.

Vous suivez une routine méticuleuse et auto-disciplinante

Très souvent, les personnes qui ont la capacité en eux de devenir riche sont des personnes routinières. Du moins, elles le sont avant de faire fortune. C’est-à-dire qu’elles se disciplinent d’elle-même avec des horaires fixes, des habitudes de vie ancrées, une hygiène de vie calculée.

Notez que peu importe leurs heures que vous faites, si vous vous levez à 5 heures ou à midi, cela ne change rien, selon les plus fortunés. Le tout est d’avoir une routine productive et en accord avec votre rythme personnel.

Très souvent aussi, les personnes qui vont être riches intègrent dans cette routine des activités qui leur permettent de booster leurs compétences. Par exemple, les activités physiques en solitaire, propices pour avoir un temps de réflexion tout en se défoulant. La lecture aussi est très appréciée par les personnes devenues riches. Par exemple, Elon Musk lisait 5 heures par jour avant de devenir l’un des hommes les plus riches du monde.

VOIR AUSSI : 50/30/20 : cette technique financière qui peut vous rapporter gros

Vous avez le sens du résultat : peu importe le chemin, vous n’abandonnez pas

Dans son ouvrage dédié à sa réussite financière, Jordan Belfort (le loup de Wall street) disait qu’il n’y a rien de plus important que la motivation et que la détermination. Quelle que soit la méthode, la durée du chemin, c’est le résultat qui importe et il ne faut jamais le perdre de vue. Se fixer des objectifs réalisables et des objectifs finaux est primordial pour réussir.

« Si vous voulez être riche, n’abandonnez jamais. Les gens ont tendance à abandonner. Si vous êtes une personne persistante, vous réussirez mieux que la plupart des gens« .

« Et surtout, vous apprendrez. Lorsque vous faites quelque chose, vous risquez d’échouer, mais ce n’est pas parce que vous êtes un échec, c’est parce que vous n’avez pas assez appris. Faites-le différemment à chaque fois. Un jour, vous réussirez bien. Faites de l’échec un ami et un professeur », disait Belfort dans son livre.

N’ayez pas peur de ne pas être orthodoxe (tant que vous ne faites pas de mal évidemment), classique dans vos approches. Ce qui compte, c’est la finalité.

VOIR AUSSI : Jeux à gratter : voici ceux qui vous offrent le plus de chances de gain

Vous appréhendez l’échec pour mieux réussir

“L’échec est une option. Si vous n’échouez pas, vous n’innovez pas”, disait Elon Musk. La tête de Tesla et de Space X dit souvent qu’il faut échouer pour mieux réussir. Pour cause, cela veut dire que vous testez des choses, que vous apprenez de vos expériences pour trouver les bonnes solutions.

Selon Musk, « il y a une énorme méfiance de la prise de risques ».

Mais c’est justement cette peur qui fait que beaucoup n’ont pas le courage de tout perdre pour gagner. Ce dernier a fini sans un rond lors de sa première lancée de fusée, mais il a continué à s’acharner et à investir, quitte à finir dans le rouge, pour réussir ce projet ambitieux.

Penser à l’échec, aux choses qui font que vous échouez ou que vous échouerez, c’est primordial pour trouver la réponse à une équation.

VOIR AUSSI : Les 5 signes astrologiques qui ont le plus de chance de devenir riches

Vous avez du charme : les personnes attractives ont plus de chance de devenir riches

Toujours dans son livre, Jordan Belfort dit ceci : « Votre ton de voix et votre langage corporel inciteront une personne à vous écouter. Seul le ton lui fera croire que ce que vous dites est digne de confiance ». Et, effectivement, les personnes avec du charme, qui dégage quelque chose, qui ont l’air confiantes ont plus de chance de devenir riches.

Pour cause, les personnes attractives, qu’on a envie d’écouter et qui sont belles physiquement ont statistiquement plus de droit à des opportunités professionnelles que les personnes peu jolies ou sans charmes. Si vous avez une prestance naturelle ou que vous travaillez votre image, vous aurez donc plus de chances de devenir riche un jour. Encore faut-il bien utiliser son physique et son éloquence pour saisir les meilleures opportunités.

VOIR AUSSI : 7 signes qui prouvent que vous êtes quelqu’un de très intelligent

Vous croyez déjà en votre richesse à venir et vous avez confiance en vos projets

« Agissez comme si vous étiez un homme riche, vraiment riche, et alors vous deviendrez sûrement riche. Et agissez comme si vous aviez une confiance inégalée et les gens vous feront certainement confiance. Agissez comme si vous aviez une expérience unique et les gens suivront vos conseils. Et agissez comme si vous aviez un grand succès, et aussi sûr que vous deviendrez un succès« , disait Belfort dans son livre.

Si vous commencez déjà à prendre confiance en vous, à croire en vos projets, en vos actions, et à croire en votre capacité à devenir riche, vous le deviendrez probablement. Pourquoi ? Parce que sans action, il n’y a pas de résultat. Mais, en elle-même, la croyance est une arme redoutable. Le cerveau en fait beaucoup pour nous. Le conditionner en amont à cette réussite vous permettra justement de prendre des décisions de riche avant de l’être.