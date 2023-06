Jeux à gratter : voici ceux qui vous offrent le plus de chances de gain

Qui n’a jamais rêver de remporter le jackpot en grattant simplement des jeux à gratter de la Française des Jeux ? Eh bien, sachez que tous les jeux de grattage, en ligne sur le site de FDJ, ou au bureau de tabac-presse, ne se valent pas. D’après un bilan publié par l’organisme, voici les jeux à gratter où vous avez le plus de chance de gagner.

Les meilleurs jeux à gratter pour gagner gros selon FDJ, voici le top 1

Vous avez une chance sur 139 millions de gagner le gros lot au Loto ou à l’Euro Million. Oui, c’est énorme et cela semble presque irréalisable. Mais, vous avez statistiquement plus de chance de gagner de plus petites sommes, mais plusieurs fois, en jouant à des jeux à gratter (avec modération bien sûr).

D’après un bilan publié en toute transparence par FDJ, plusieurs jeux à gratter offriraient plus de chances de gain aux joueurs. Ce serait le cas notamment du célèbre jeu le « Numéro Fétiche ». Il s’agirait d’ailleurs du jeu qui donne le plus de chances de gagner, d’après FDJ. Vous pouvez remporter entre 1 euro et 1000 euros avec ce jeu. Des « petites sommes » comparé aux gros lots, mais c’ets toujours ça.

Les autres jeux de grattage qui vous donnent plus de chance de gain

Il y a d’autres jeux qui donneraient plus de chance de gain, selon FDJ. En voici une petite liste, avec de nombreux jeux à gratter très populaires.

L’Astro pour gagner entre 2 € à 25 000 €.

pour gagner entre 2 € à 25 000 €. Le Black Jack pour gagner jusqu’à 40 000 euros.

pour gagner jusqu’à 40 000 euros. Banco pour remporter jusqu’à 50 000 euros.

pour remporter jusqu’à 50 000 euros. Cash pour gagner entre 5 et 500 000 euros.

pour gagner entre 5 et 500 000 euros. Bingo pour remporter jusqu’à 1 million d’euros.

pour remporter jusqu’à 1 million d’euros. Et le Quitte ou Double, jusqu’à 50 000 euros.

Lire la publication officielle de la Française Des Jeux :