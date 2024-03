Dernièrement, une étude a révélé qu’on pouvait facilement identifier un psychopathe grâce à des signes distinctifs physiques. Et parmi eux, il y aurait des mains, caractéristiques des psychopathes du coup.

Des traits physiques pour reconnaître un psychopathe ?

Au fil du temps, de nombreuses études se sont penchés sur la corrélation entre le physique d’une personne et sa personnalité. Et il semble que beaucoup de gens rassemblant des physiques similaires aient aussi des expériences passées semblables ou des comportements communs. C’est une question de probabilités, pas une science exacte.

Et d’autres études, se sont penchés sur les psychopathes et sur des manières de les reconnaître physiquement. Un psychopathe est une personne atteinte d’une maladie mentale, la psychopathie. Selon le Larousse, il s’agirait d’un « état de déséquilibre psychologique caractérisé par des tendances asociales sans déficit intellectuel ni atteinte psychotique ».

D’après plusieurs études, notamment sur diverses personnes diagnostiquées psychopathes, il y aurait des signes physiques qui ressortent. Par exemple, le regard fixe et vide, un clignement des yeux presque inexistant, des sourcils plus prononcés et sombres, une tête droite…

Des mains caractéristiques de patients ayant des troubles psychiatriques

Mais, d’après une étude publiée dans The Journal of Psychiatric Research, il semble qu’il existe aussi des mains de psychopathes. Sur la base de 88 patients, 44 avec des troubles psychiatriques et 36 sans trouble, l’enquête aurait permis d’identifier un signe distinctif sur les patients atteints de psychopathie ou de symptômes se rapprochant.

Suivant le rapport, les chercheurs auraient trouvé que les patients atteints de troubles auraient davantage ce signe physique : un index plus court et un annulaire plus long. En gros, le deuxième doigt plus court que le quatrième (en partant du pouce).

Serge Brand, auteur de l’étude, a expliqué être très étonné, et en même temps fasciné, par ce résultat. Pour cause, « le sujet est intéressant, car la relation entre les longueurs de l’index et de l’annulaire est l’un des marqueurs biologiques les plus robustes formés pendant la phase prénatale avec un impact remarquable plus tard sur le comportement d’un adulte », a-t-il avoué à PsyPost. Alors, vous avez des mains de psychopathe ?

