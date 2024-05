L’autre fois, vous aviez bien aimé ce test de personnalité où vous deviez choisir votre plat préféré. Nous sommes donc de retour avec un test exclusif à Numedia : préférez le passé, le futur ou le présent ? Selon votre choix, regardez ce qu’il dit de vous et de votre caractère.

La plupart des gens qui ont des traits de personnalité en commun préfèrent effectivement la même chose, soit voyager dans le passé, soit voyager dans le futur, soit rester dans le présent.

Nous vous proposons donc ces trois choix, si vous ne deviez en choisir qu’un, que préférez-vous : soit voyager dans le passé, peu importe l’époque, celle que vous voulez. Ou bien, voyager dans le futur, dans 5, 10 ou 20 ans, comme vous le désirez. Et pour finir, troisième choix : rester dans votre présent actuel et ne voyager ni dans le passé ni dans le futur.

Attention, l’idée n’est pas de voyager durablement dans le passé ou le futur, mais globalement, si vous le pouviez, iriez-vous voir dans le passé, le futur ou aucun des deux ?

Vous préférez voyager dans le passé

Si vous avez choisi le voyage dans le passé, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui vit justement dans le passé. Cela signifie que vous avez du mal à appréhender le futur, mais aussi à vivre dans l’instant présent.

Notamment, cela peut vouloir dire que vous avez un certain manque de confiance en vous et que vous avez soit beaucoup de regrets, des traumatismes passés, et des craintes pour l’avenir.

Il se peut aussi que vous ayez en vous une sorte de nostalgie d’un temps passé que vous voudriez potentiellement retrouver. Cela signifie deux choses chez vous. Non seulement vous êtes une personne attachée à la famille, à ceux que vous aimez.

Vous êtes généreux, et vous préférez généralement donner que recevoir. On dit de vous que vous pourriez tout donner pour l’autre, quitte à vous oublier.

Et seconde chose, vous êtes quelqu’un de curieux, vous aimez découvrir des choses, vous émerveiller, mais vous avez aussi du mal à prendre des risques malgré tout.

VOIR AUSSI : Test de personnalité : Choisissez un paysage et découvrez ce qu’il dit de vous

Vous préférez rester dans le présent

Si vous avez choisi le présent, c’est-à-dire de ne pas voyager dans le passé ni dans le futur, cela voudrait dire que vous êtes une personne extrêmement courageuse au quotidien. Voyager dans le passé comme dans le futur, cela pourrait vouloir dire aller vers l’inconnu.

En réalité, dans la plupart des cas, il s’agit surtout d’une volonté de s’évader du présent. Mais, les gens qui veulent justement rester dans le présent, sans connaître ce qui les attend et sans revoir ce qu’ils ont déjà vécu ou prendre exemple sur le passé, ces personnes font justement preuve d’un plus grand courage.

Pour cause, rester dans le présent, c’est accepter qu’on ne contrôle pas le temps, qu’on est maître que de ses actes actuels et c’est aussi mettre l’importance sur les choses que vous vivez dans le présent, sans vous cacher de celui-ci.

Non seulement vous êtes quelqu’un de tolérant, car vous acceptez les défauts des autres, vous acceptez que les choses se passent comme elles se passent. Mais vous poussez l’acceptation plus loin également. Pour cause, vous acceptez profondément le fait qu’inéluctablement, un jour, vous mourrez et vos proches aussi.

Et donc, pour vous, rester dans le présent, c’est passer plus de temps à profiter et à passer plus de temps avec ceux que vous aimez. Rien ne sert de fuir le passé ou d’avoir peur de la fatalité du futur, le présent ne demande qu’à être vécu.

VOIR AUSSI : Test : Choisissez un chat et révélez votre personnalité !

Vous préférez voyager dans le futur

Si vous avez choisi le voyage dans le futur, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui a de l’ambition. Vouloir aller dans le futur plutôt que dans le passé, cela veut dire que vous êtes une personne à la fois courageuse.

Courageux, car vous allez vers l’inconnu contrairement au passé, mais aussi cela veut dire que vous êtes quelqu’un qui est ambitieux, qui est déterminé, et qui même en fonçant tête baissée peut arriver à la réussite par sa force mentale.

Aller vers le futur, c’est aussi souvent un désir de savoir ce qu’il va se passer pour mieux appréhender dans le présent. Cela dénote un côté curieux chez vous, mais aussi une volonté d’analyser les actes présents qui conduiront à ce futur.

Analytique, vous pourriez bien aimer ce côté du voyage dans l’avenir, le fait de décortiquer pourquoi notre monde ou votre vie sont devenus comme cela. D’ailleurs, vous faites certainement partie des gens les plus intelligents, qui réfléchissent très vite.

Petite fun fact, nous avions déjà fait un petit sondage sur les réseaux pour savoir où les gens préféraient voyager et une large majorité avait déclaré vouloir voyager dans le passé. Et vous, qu’avez-vous choisi et pourquoi ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de test de personnalité, découvrez cet autre petit jeu du choix : quelle maison préférez-vous ?

Notez cet article