Choisissez un style vestimentaire et révélez votre personnalité !

Vous aimez bien les tests de personnalité ! À chaque fois que nous vous en proposons, vous adorez. Dans ce cas, voici un nouveau test exclusif sur Numédia à découvrir. Le but ? Choisir la tenue vestimentaire que vous préférez parmi ces quatre styles de vêtements. Généralement, les gens qui choisissent la même image ont aussi des traits de caractère en commun. Prêt à découvrir votre personnalité ?

Vous avez choisi le style bohème

Si vous avez choisi le style vestimentaire bohème, cela voudrait dire que vous êtes une personne très ouverte d’esprit. Tolérante, vous ne jugez jamais sur des aprioris et au premier abord, vous cherchez toujours à en savoir plus sur une personne ou une situation avant de vous faire un vrai avis. On dit aussi de vous que vous êtes quelqu’un de très généreux aussi, vous préférez donner que recevoir.

Vous avez choisi le style vintage

Si vous avez choisi le style vintage, cela voudrait dire que vous êtes une personne tournée vers la famille et les amis. Vous feriez absolument tout pour vos proches, quitte à vous sacrifier. Offrir est plus important que de recevoir pour vous et vous pourriez soulever des montagnes pour ceux que vous aimez, juste pour les rendre heureux.

Généralement, vous êtes aussi une personne très énergique, qui a du mal à déléguer au quotidien. Vous aimez bien tout faire par vous-même, avoir le contrôle et rester actif. L’ennui est votre pire ennemi.

Vous avez choisi le style streetwear

Si vous avez choisi le style streetwear, cela voudrait dire que vous êtes quelqu’un qui aime bien partir à la découverte des choses. Curieuse, vous êtes une personne qui n’aime pas beaucoup la routine, vous aimez bien faire des choses différentes, aller vers l’inconnu, faire de bonnes rencontres et de bonnes découvertes. On dit aussi que vous êtes quelqu’un de très observateur au quotidien, vous savez vite analyser les gens.

Vous avez choisi le style gothique

Si vous avez choisi le style gothique, cela voudrait dire que vous êtes quelqu’un de très courageux dans votre vie. À la fois fougueuse, débrouillarde et franche, vous êtes une personne qui n’a pas froid aux yeux et qui passe outre les obstacles. Vous êtes aussi très sensible, mais justement, vous allez toujours au-delà de vos peurs pour avancer.

