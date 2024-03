Test de personnalité : quelle maison préférez-vous ?

Sur Numedia, nous avons un petit test inédit à vous proposer. Il s’agit d’un test de personnalité où vous devez choisir une maison. Et votre choix détermine votre caractère. Relevez-vous le défi ? Jouez au jeu du choix !

Test de personnalité : choisissez la maison que vous préférez !

Pour en savoir davantage sur une personne, le test du choix peut être très utile. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites un choix instinctif, votre cerveau va chercher à faire le choix le plus rapide pour répondre le plus rapidement possible à vos besoins. C’est un peu une stratégie de défense, en soi.

Ainsi, il va faire appel à vos expériences passées, tout ce qui fait que vous êtes vous, pour prendre cette décision vite, instinctivement. Et généralement, c’est une question de probabilités et non une science exacte, les gens qui ont des expériences passées similaires ont aussi des goûts en commun et des traits de caractères semblables.

Dans le jeu du choix, on vous présente plusieurs images et vous devez choisir celle que vous préférez sans réfléchir. Et en général, les gens qui font le même choix ont des traits de personnalité en commun. Et justement, voici quatre photos de maison, choisissez-en une seule sans réfléchir, celle qui attire le plus votre regard !

Vous avez choisi le cottage à la campagne

Si vous avez choisi le cottage, c’est-à-dire la petite maison rustique à la campagne, cela voudrait dire que vous êtes une personne avec un esprit libre et passionné. Vous n’aimez pas beaucoup qu’on vous impose des choses, vous aimez bien suivre votre propre rythme de vie.

Et généralement, lorsque vous vivez les choses, c’est à fond. Perfectionniste et déterminé, lorsque vous aimez, c’est à fond, quand vous avez une passion, vous faites tout pour.

Vous avez choisi le manoir / château

Si vous avez choisi le manoir, autrement dit cette grande maison imposante style château, cela voudrait dire que vous êtes une personne généreuse et tournée vers la famille. Vous préférez largement offrir que recevoir et vous pourriez soulever des montagnes, ne serait-ce que pour faire juste un peu plaisir à ceux que vous aimez.

Vous avez choisi la maison de ville anglaise

Si vous avez choisi la maison de ville, c’est-à-dire cette petite maison tout en hauteur dans le style anglais, cela voudrait dire que vous êtes une personne franche et fougueuse. Vous êtes quelqu’un d’authentique, qui déteste le mensonge et les non-dits.

Dans votre vie, et avec vos proches, vous préférez que les choses soient brutes, quitte à faire mal parfois, mais que la loyauté et la confiance reste intacte. Vous aimez aussi découvrir des choses, on dit de vous que vous êtes curieux.

Vous avez choisi la maison moderne de luxe

Si vous avez choisi la maison moderne, avec sa forme contemporaine et sa piscine, cela voudrait dire que vous êtes une personne indépendante et forte. Vous êtes un peu solitaire dans l’âme, même si vous trouvez important d’être bien entouré. Mais vous préférez être seul que mal accompagné. Courageux, vous vous débrouillez seul en général et vous avez même du mal à demander de l’aide aux autres.

