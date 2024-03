Voici les 5 habitudes pour cultiver le bonheur, selon une étude

Qu’est-ce que le bonheur ? Être heureux est une sensation de plaisir et de sérénité qui est le résultat d’accumulations de petits moments de vie qui ont libéré votre hormone du bonheur. Ces moments de joie sont plus nombreux que les moments de tristesse et c’est ainsi qu’on définit le fait d’être heureux ou heureuse dans son quotidien.

La joie n’est donc pas linéaire, mais elle se caractérise par plusieurs moments qui, additionnés, font que vous êtes bien en ce moment, comblé, content. Sur Numedia, nous avons déjà beaucoup parlé des différents facteurs qui peuvent influencer votre moral (on vous met quelques articles en liens plus bas si vous voulez).

Mais, récemment, une nouvelle étude est sortie sur le sujet. Menée par Lululemon, qui est une marque de vêtements de sports, cette enquête fait un constat vraiment terrifiant pour les habitants de la France. Selon l’étude, 1 tiers des Français affirment que son bien-être actuel est bas, contre 2 sondés sur 3 qui affirment être globalement heureux en ce moment.

Et malheureusement, nos habitudes de vie font que notre moral ne cesse de baisser au fur et à mesure du temps. D’après cette même étude, il existerait néanmoins 5 grandes habitudes quotidiennes qui aiderait à accroitre la joie intérieure. Et les voici.

Se fixer des limites dans la vie

D’après l’étude, il serait très important pour être heureux d’avoir des limites. Et surtout de savoir ce qu’on est prêt à faire, en quel délai, et d’accepter pleinement son propre rythme. Nous sommes tous différents en tant qu’humain.

Et accepter sa différence, son propre rythme de vie et où sont ses limites (exemple, pas capable de travailler 8 heures d’affilée), c’est faire des meilleurs choix pour sa santé physique et mentale. Cela permet aussi de trouver de compromis pour s’adapter à notre société actuelle.

Pour reprendre le même exemple, cela peut être de fractionner ses séances de travail en séances de 2 heures, puis pause, puis 2 heures, etc, au lieu de faire 8 heures d’affilée.

Limiter les écrans pour être plus heureux

Selon cette étude, les écrans sont mauvais pour nous. Sans parler de leur impact sur les yeux, les écrans (et plus spécialement les divertissements sur écrans, comme Netflix, la télé, les jeux, Instagram…) réduisent notre temps d’attention avec le temps.

Actuellement, nous voulons toujours aller plus vite, que tout soit rapide, que les informations tombent toute cuite. Mais, ce trop-plein d’infos, les notifications, mais aussi la facilité d’accès à ses infos font que notre attention diminue, notre productivité aussi.

Cela va encore plus loin : notre cerveau n’a jamais de vraie pause, nous sommes toujours stimulés. Et, aussi, nous devons accros à l’hormone du plaisir, la dopamine, avec cette habitude de vie. Plus on limite d’hormone du bonheur, plus on apprend à apprécier les choses simples et à être heureux. Je vous mets une vidéo de Sabine sur le sujet, c’est très intéressant.

Exprimer ses émotions et ses besoins en tant que personne

Savoir dire non, savoir exprimer ses limites et ses envies… C’est un luxe aujourd’hui, à l’ère où le regard de l’autre pèse sur chacun. Mais, dire réellement ce qu’on a sur le cœur sans avoir peur des regards permet d’accroître le bonheur et surtout l’estime de soi, la confiance en soi.

Attention, si vous avez peur d’être vous-même avec vos proches, c’est soit que vous avez des micro-traumatismes qui ont fortement impacté votre confiance en vous et en les autres, soit que vos proches ne sont pas assez ouverts et que vous le savez.

Balayez de la main les gens qui ne sont pas bons pour nous est aussi une bonne solution pour aller mieux, même si c’est difficile.

Faire de l’exercice

C’est bête, mais rester actif permet réellement d’être plus heureux. L’important étant de faire des choses que vous aimez, sans vous forcer. Pas besoin de faire du sport hyper compliqué.

Une petite marche, faire votre ménager, du yoga, du vélo, faire de la cuisine physique (par exemple en pétrissant)… Cela peut aider à vous faire sentir mieux. Ah oui, et nous vous conseillons aussi de faire du sport mental en lisant, en écrivant, en faisant des jeux de réflexion.

Prendre du temps avec les gens que vous aimez

Le but n’est jamais de se forcer à quoi que ce soit. Si vous n’êtes pas du genre à vouloir toujours voir toujours vos amis ou votre famille, ne vous forcez pas. Mais, dans cette étude, il semble que c’est un pilier du bonheur : partager des moments d’exception avec ceux que vous aimez.

