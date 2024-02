Ces 7 habitudes vont vous rendre heureux dès le matin

Qu’est-ce que le bonheur ? Être heureux, c’est un ensemble de petits moments dans la vie qui vous procure du plaisir. Tous ces petits moments ajoutés forment le sentiment de joie, d’être apaisé, d’être quelqu’un de complet. Et parmi les meilleurs moyens de cultiver le bonheur au quotidien, il y a ces 7 habitudes à mettre en place dès le matin et qui peuvent vous aider à appréhender la journée avec sérénité.

Faire de l’exercice dès le matin pour cultiver le bonheur

Première habitude à mettre en place dès le matin : faire du sport. Attention, nous ne disons pas qu’il faut absolument faire de l’exercice pendant une heure dès le réveil. L’idée est de bouger son corps, si possible, pas trop longtemps après le levé.

Vous pouvez par exemple aller faire une petite marche après le déjeuner, ou bien faire des étirements, des exercices de souplesse, du yoga… Le sport doux est à privilégier le matin pour se relaxer avant d’aller vers une journée de travail fatigante.

Pratiquer la gratitude dès le réveil

Nous vous avons déjà parlé de la technique de la gratitude. Eh bien, montrer de la reconnaissance envers ses proches, envers soi ou juste être gentil avec autrui dès le matin est un formidable moyen de cultiver le bonheur pour la journée.

Exemple : préparer le petit déjeuner à votre moitié pour le rendre heureux, vous regarder dans le miroir et trouver des choses que vous aimez chez vous…

En passant, n’oubliez pas de vous plaire dès le matin en vous coiffant comme vous le désirez, de vous habiller pour vous plaire, c’est idéal pour accroitre sa confiance. Prenez le temps de vous préparer le matin, même s’il faut se lever un peu plus tôt.

Aérer sa chambre dès le matin pour être heureux

C’est peut-être anodin, mais aérer son intérieur aide à être heureux au quotidien. Pourquoi ? Non seulement parce que changer l’air de la pièce permet de mentalement vous aérer, mais aussi parce que c’est une bonne manière de lutter contre les acariens, la poussière, l’humidité excessive de la chambre.

Autre conseil : pensez aussi à laisser pénétrer le soleil dans votre intérieur en ouvrant les volets dès le réveil. L’idée est de faire le plein de vitamines, de vous apaiser avec ses rayons sur votre visage et, là aussi, cela permet d’éloigner les acariens.

Et n’aérez pas que la chambre, laissez entrer le soleil et l’air dans toutes les pièces si possible. En général, 15 minutes d’aération suffit, mais vous pouvez faire davantage.

Miser sur la douche du matin que sur celle du soir

De nombreuses études révèlent que se doucher le matin est plus efficace pour se nettoyer, mais aussi pour être heureux. Pour cause, la douche du matin permet de bien se réveiller et de stimuler son corps, on sort alors de l’état d’endormissement. L’idéal étant de passer de l’eau sur son visage.

Et pour le nettoyage de la peau, mais aussi des cheveux, sachez que le matin, les pores permettent un meilleur nettoyage car les tissus sont davantage durs que le soir où les tissus sont plus mous.

Boire un grand verre d’eau dès le réveil

Il faut boire un minimum d’1,5 litre d’eau par jour. Et c’est un minimum, 2 litres, c’est encore mieux. Et prendre un verre d’eau fraiche dès le matin, avant même de manger, c’est une très bonne manière d’hydrater son corps et de se réveiller. Vous allez ainsi stimuler le corps et booster votre réactivité, mais aussi, vous allez apporter de l’hydratation après une longue période sans boire (la nuit).

Éviter les écrans et les notifications dès le réveil

Les écrans avant de dormir et après le réveil ne sont pas idéaux et cela vaut pour le téléphone ou encore la télévision. Mais pourquoi ? Le soir, cela permet de mettre votre cerveau en condition en lui imposant moins de lumière. C’est une question de relaxation avant de dormir.

Et pour le matin, cela aide pour deux bonnes raisons : non seulement, ne pas regarder ses notifications permet d’éviter le stress dès le matin. Mais aussi, cela vous oblige à faire autre chose, c’est-à-dire rien. Prenez le temps de vous réveiller, de déjeuner, en ne faisant juste rien, simplement en pensant, en n’ayant pas de distraction.

Pour être heureux, faites votre lit au bon moment

Il est recommandé de faire son lit 30 minutes après le réveil au minimum. Faire son lit, c’est une bonne manière d’accroitre le bonheur pour notamment avoir une impression d’un intérieur rangé et sain. Un intérieur rangé permet aussi d’avoir un esprit rangé.

Mais aussi, il faut éviter de le faire dès le réveil car justement cela encourage les poussières, les acariens, l’accumulation d’humidité. 30 minutes après, c’est bien, mais vous pouvez attendre plus longtemps aussi.

