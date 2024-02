Le bonheur selon les Finlandais : trois habitudes à adopter

Les pays du nord ont bonne réputation en matière de bien-être. En effet, ce sont des endroits dans lesquels il fait bon vivre pour un tas de raisons différentes. On y observe une faible criminalité, peu d’inégalités, une gratuité de l’éducation et du système médical, une confiance envers le gouvernement. Ainsi, la vie semble y être plus douce avec moins de pression. C’est le cas de la Finlande qui a été reconnu comme le pays le plus heureux du monde par le World Happiness Report, et cela, pour la sixième fois. Pourtant, en dehors des avantages cités ci-dessus, on ne peut pas dire que les Finlandais sont épargnés de tout problème.

Deuil, maladie, etc. Sans oublier que ce pays a aussi des inconvénients de taille : le manque de luminosité et le froid… nous sommes loin des plages idylliques et des cocotiers ! Alors, qu’est-ce qui fait la différence pour ces 5,56 millions de Finlandais ? Ils prennent soin de leur santé mentale. S’ils sont heureux, c’est parce qu’ils y mettent l’intention de l’être. Découvrez les 3 habitudes finlandaises que tout le monde devrait adopter pour les rejoindre dans leur bonheur !

1. Nature : se connecter avec son environnement

Plusieurs études ont montré que se rapprocher de la nature avait le pouvoir d’améliorer notre état de santé, que ce soit physique ou mental. Les Finlandais l’ont bien compris, alors malgré leur climat parfois rude, ils essayent de passer le plus de temps possible à l’extérieur de chez eux. Parc, forêt, lac, montagne ou simplement jardin, n’importe quel endroit peut être profitable si vous prenez le temps d’observer le décor qui vous entoure, de sentir, d’écouter…

On prend conscience qu’on est finalement tout petit par rapport à l’immensité de la nature, mais qu’on en fait quand même partie. Si vous réalisez vos balades en pleine conscience et que vous vous laissez aller vraiment à cette immersion dans la nature, vous serez dans une sorte d’état méditatif. Vous aurez lâché votre mental et donc aussi vos problèmes ! C’est également un moment d’intériorité rien qu’à vous, qui n’a rien à voir avec la solitude, mais qui vous permettra de vous reconnecter à vous-mêmes. Une chose est sûre, les Finlandais appliquent ce rituel tous les jours et ils ont de quoi faire ! Le pays est recouvert à 70% de forêt, avec des paysages vallonnés et près de 60 000 lacs.

2. Gratitude : apprécier ce que l’on a

Les Finlandais ont un autre secret. Ils privilégient l’équilibre et la gratitude plutôt que l’ego. Ce dernier nous pousse toujours à vouloir « plus », à faire « mieux » que les autres, à être dans la notion de « il faut ». Hélas, cet état d’esprit n’entraîne souvent que compétition, stress, frustration… car c’est une course sans fin vers un idéal et une perfection. Mais est-ce qu’ils sont réellement atteignables et est-ce qu’on peut vraiment être un jour satisfaits ?

Parfois, il est important de retrouver un équilibre, comme le ying et le yang. D’appuyer sur le bouton pause et de faire preuve de gratitude envers soi-même et envers tout ce que la vie offre, notamment dans les périodes de tempêtes. Finalement, vous possédez assez pour être heureux et vous êtes tout simplement « assez » avec vos atouts et vos failles. Avec ses hauts et ses bas, si la vie répond à certains de vos besoins, c’est déjà une belle victoire ! Appréciez-la.

3. Consommation : acheter et consommer responsable

Achats compulsifs et pulsions en tout genre… Nous avons tous déjà été victimes de ces comportements excessifs qui traduisent un mal plus profond. En effet, quand on n’arrive pas à résister et qu’on achète tout et n’importe quoi sur un coup de tête, c’est souvent pour camoufler un manque, une peur, un chagrin… Les Finlandais essayent de faire exception à la règle, car ils ont bien compris que la surconsommation ne leur serait pas bénéfique.

Alors, ils prônent l’achat responsable, le do it yourself et le fait-maison pour créer de la valeur. En effet, plutôt que d’acheter le sac dernier cri qui vaut une fortune, le confectionner vous-même ou l’acheter à une créatrice qui est aussi une amie le rendra inestimable. L’achat sera guidé par sa valeur sentimentale plutôt que par l’apparence qu’il peut renvoyer dans la société. C’est dans la continuité du principe de savoir se satisfaire de ce que l’on a. De ne pas avoir des envies démesurées ou déconnectées qui ne vous apporteront qu’un bonheur éphémère. Ainsi, les Finlandais adorent créer et fabriquer de manière générale, rendant leurs objets uniques et bien plus précieux que tous les autres.

Les Finlandais ont donc une philosophie de vie assez simple. Même dans leurs contrées froides et sombres, le bonheur est à portée de main ! Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 3 habitudes ?

