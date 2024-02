Chassez votre mauvaise humeur avec ces 2 outils garantis

S’il y a bien une chose qui est sans cesse en mouvement, c’est l’humeur ! En effet, même avec un tempérament plutôt positif, il y a des journées où tout semble aller de travers. En un rien de temps, on peut passer de l’euphorie à la déprime et c’est la descente aux enfers… de la mauvaise humeur ! La loi des séries s’en mêle et on a l’impression d’être englué dans cette spirale de la bougonnerie. Alors, si vous ne voulez pas rentrer dans la catégorie des lunatiques ou des pessimistes, sachez que vous pouvez facilement transformer votre humeur négative en positive. À condition de connaître certains outils, notamment les deux qu’on vous partage dans cet article. Avec cette rééducation, vous allez réussir à reprendre le dessus sur votre humeur, qui n’aura plus le dernier mot !

Mauvaise humeur : le phénomène de l’effet boule de neige

Une récente étude menée par des scientifiques de l’Université de Groningue aux Pays-Bas a mis un lien évident entre l’humeur et les pensées négatives, ainsi que l’accumulation de ces dernières. Sur un panel de 100 personnes testées, les experts ont révélé qu’il était possible de contrôler ses pensées et donc d’améliorer son humeur, particulièrement chez les personnes qui ont une tendance au pessimisme.

La mauvaise humeur n’est donc pas une fatalité ! Mais, comment faire quand on possède une humeur fragile, instable et qui peut vite basculer du rose au gris ? C’est une situation pénible pour les personnes concernées, mais aussi pour leur entourage. Le moindre évènement peut les plomber dans la mauvaise humeur pour le reste de la journée, voire des jours à venir.

Ces personnes n’arrivent pas à dépasser leur contrariété et cette dernière prend toute la place. Comme un effet boule de neige, toutes les pensées vont se concentrer sur l’aspect négatif. Ainsi, le mental se retrouve avec une trame de fond morose qui teinte l’ensemble des pensées en noir. Découvrez nos 2 conseils pour retrouver votre joie de vivre.

1 – L’action comme remède à la mauvaise humeur

Pour rester de bonne humeur au quotidien, vous devez agir en pleine conscience. Vous pensez peut-être que c’est simple, mais pas tant que çà ! En effet, vous devez vous concentrer, mobiliser pleinement votre cerveau sur une seule action et sans laisser vos pensées vagabonder.

Vous l’aurez sûrement remarqué, quand vous effectuez une tâche, encore plus si elle vous plait, vous oubliez vos problèmes (au moins pendant ce temps d’action) et vos pensées sont canalisées. Il y a deux points positifs : votre cerveau a pris des vacances sans ruminations et vous avez de fortes chances d’être satisfaits par votre réalisation. En effet, l’action mène à la satisfaction du devoir accompli et bien fait, et donc mène aussi plus naturellement au bonheur et à la bonne humeur.

De plus, n’avez-vous jamais remarqué que votre esprit s’éparpille quand vous vous ennuyez et que vous n’avez rien à faire ? Certaines personnes trouveront toujours des activités pour s’occuper, mais d’autres ont tendance à se laisser aller et à rentrer dans le cercle infernal de l’errance mentale. Alors, si vous avez un naturel sensible, mélancolique, nostalgique, qui vous amène souvent à une humeur plus négative, cette errance mentale ne vous sera pas bénéfique et renforcera la dépression. Une des clés, c’est de vous mettre en action par n’importe quel moyen.

2 – La rêverie positive 10 minutes par jour

Ensuite, il existe une autre astuce qui a énormément de bienfaits et que vous pouvez pratiquer aussi souvent que possible. Plutôt que de laisser les pensées négatives s’installer, créant votre mauvaise humeur, essayez de diriger vos pensées vers un univers imaginaire à votre goût ! En effet, imposez-vous 10 minutes par jour pour vous télétransporter vers un lieu que vous adorez ou avec des personnes que vous aimez.

L’étude a réalisé ce test avec les participants qui ont tous ressenti un grand bien-être après ces quelques minutes hors du temps. Le rêve et l’imagination ont le pouvoir de faire basculer votre humeur et vous encourager à retrouver votre état d’esprit positif, comme un shoot de bonheur.

Ces deux outils accessibles à tous paraissent banals, pourtant ils sont puissants si vous les appliquez régulièrement. L’ordonnance de la bonne humeur consiste donc à agir en pleine conscience et à imaginer un monde de rêve. En route ?

