Blues hivernal : 7 conseils pour passer la saison d’hiver sans déprimer

La disparition du soleil vous attriste ? Vous n’avez aucune motivation et vous êtes sans cesse fatigué ? Vous souffrez peut-être d’un blues hivernal ! Si l’hiver vous déprime et que vous avez le moral dans les chaussettes, ne culpabilisez pas, car vous êtes loin d’être le seul. Hélas, le printemps ne va pas pointer le bout de son nez tout de suite. Alors, pour traverser au mieux cette période morose, on vous partage nos 7 conseils ! La clé, c’est de vous adapter et d’accepter de changer un peu vos habitudes !

1) Le cocooning n’est pas un vilain défaut

L’hiver met le corps à rude épreuve. Il a besoin de repos, de calme et de flemmardise. En effet, vous avez le droit d’avoir une baisse de motivation et de vouloir rester chez vous bien au chaud. Finalement, pour éviter le blues hivernal, il faut accepter de ralentir le rythme et pourquoi pas de s’ennuyer !

Le plus important, c’est d’être à l’aise dans son logement. Alors, soignez votre décoration ! N’hésitez pas à aménager votre logement à votre goût et à apporter des éléments qui invitent au cocooning : des bougies, des plaids, des plantes… Faire une pause pendant l’hiver vous permettra de réduire votre stress.

2) La lecture, un allié anti-déprime

Si vous avez peur de vous ennuyer durant l’hiver, la lecture est un merveilleux passe-temps. Cette activité est divertissante, elle vous permet de vous évader et de voyager en un clin d’œil. Le temps est glacial à l’extérieur ? Optez pour un roman qui vous emmène sur des terres chaudes. Vous serez télétransporté dans un autre univers sans bouger le petit doigt !

L’hiver est la saison parfaite pour rattraper votre retard de lecture.

De plus, les bienfaits de la lecture sur les neurones sont connus et reconnus. En effet, on sait tous que lire permet de faire travailler le cerveau, de diminuer le stress et de ressentir une sensation de plaisir instantané. Pendant l’espace d’un instant, vous oublierez tous vos soucis et votre blues hivernal sera bien loin.

3) Dormez pour laisser votre corps récupérer

En hiver, la fatigue s’incruste et c’est inévitable. Les températures qui baissent et l’absence de lumière épuisent votre organisme. Alors, c’est le bon moment pour installer de nouvelles habitudes et reprendre une bonne routine de sommeil. Essayez de vous coucher plus tôt, mais aussi de vous lever relativement tôt et de sortir pour vous aérer et vous exposer au soleil.

En effet, une bonne nuit de sommeil vous permettra de récupérer et la lumière du jour vous boostera. Cela vous mettra dans de bonnes conditions pour traverser vos journées et éloigner le blues hivernal. Deux petits conseils : essayez de sortir au plein air un minimum et ne surchauffez pas votre logement et encore moins votre chambre à coucher. En effet, vous dormirez mieux dans une pièce fraîche.

4) Restez derrière les fourneaux !

La cuisine est une autre activité que vous pouvez prendre plaisir à faire en hiver. Vous ne pouvez pas sortir, car le temps est horrible ? Profitez-en pour concocter de bons repas pour vous et votre famille. Cela aura le mérite de vous faire passer le temps, vous pourrez tester des recettes et vous améliorer et surtout, vous pourrez aussi choisir de faire des menus nutritifs.

L’alimentation joue un rôle clé pour éviter le blues hivernal. En effet, choisissez des aliments riches en omégas 3 qu’on retrouve dans les noix, les poissons gras ou encore l’huile de colza. Ne buvez pas trop de café pour camoufler votre fatigue et mangez des légumes et des fruits frais et de saison !

5) Méditez et respirez pour éloigner le blues hivernal

Puisque vous allez passer plus de temps chez vous, pourquoi ne pas vous lancer dans la méditation ? En effet, l’hiver est la saison parfaite pour se recentrer sur soi et faire preuve d’introspection. Si c’est une première et que vous ne savez pas par où commencer, de nombreuses applications peuvent vous aider.

Sinon, une chose qui est essentielle et simple à faire, c’est de se concentrer sur sa respiration. Respirez en pleine conscience vous apportera beaucoup de bienfaits et vous permettra de lâcher-prise. De plus, en oxygénant bien votre corps, vous éviterez sûrement le blues hivernal.

6) Le patinage, le sport idéal contre le blues hivernal

S’il y a bien un sport qu’on ne peut pratiquer qu’en hiver, c’est le patin à glace ! Alors, si vous avez envie de bouger et que vous cherchez une activité amusante et relativement facile, passez la journée à la patinoire. Cela vous réconciliera avec la saison hivernale à coup sûr ! Et profitez-en pour y aller avec vos enfants, vos amis ou votre moitié !

7) Savourez les petits plaisirs du quotidien

Pour terminer, que ce soit en été ou en hiver, il est important de profiter de l’instant présent et de tous les petits riens que la vie vous offre. Le bonheur ne tient pas à grande chose, mais encore faut-il savoir ouvrir les yeux ! Un bon café chaud, un déjeuner avec votre meilleur ami, le câlin de votre enfant… Accrochez-vous à ces petites pépites qui accompagnent votre quotidien. Avoir de la gratitude envers la vie est la meilleure façon de ne pas tomber dans le blues hivernal.

Maintenant qu’on vous a partagé tous nos conseils pour éviter le blues hivernal, vous n’avez plus qu’à les appliquer ! Sinon, faites preuve de patience et attendez quelques mois pour que le printemps revienne. Et vous, appréciez-vous l’hiver ?

