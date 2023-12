Rester assis longtemps, une mauvaise habitude pour la santé ?

En télétravail, mais aussi simplement à la maison devant la télé, les humains restent de plus en plus longtemps assis au cours de la journée et pendant de longues heures dans la même position. Un gros problème pour la santé puisque cette habitude a un impact direct sur la santé cardiaque, sur les cervicales, mais aussi sur votre humeur.

La sédentarité, un facteur à risque entrainant l’obésité

Vous le savez, pour rester en forme, il faut manger sainement et bouger suffisamment. Mais, nos modes de vie ont changé et il est vrai que nous ne bougeons pas assez (en plus de ne pas toujours manger très sain).

Tant de facteurs qui encouragent les problèmes de santé liés à l’obésité ou au surpoids. Être en surpoids ne veut pas toujours dire qu’on est en mauvaise santé. Toutefois, lorsque le surpoids est important, il peut arriver que ce dernier entraîne des maladies, des difficultés respiratoires, des pathologies chroniques, etc.

Et la sédentarité est une des causes de l’obésité (laquelle est multifactorielle). Autrement dit, elle favorise l’obésité et ses désagréments.

Un impact fort sur les muscles, les os, les articulations et les organes

Rester dans la même position, assis, pendant des heures est très mauvais pour tout le corps de manière générale. Une fois de temps en temps à jouer devant l’ordinateur, ça va.

Mais, tous les jours pendant 8 heures au bureau, c’est pas top. Nous, les humains, somment fait pour chasser et cueillir, pas vraiment pour rester statique.

Rester trop longtemps assis tasse les muscles, entraine des douleurs musculaires à cause du manque d’étirements, ne fait pas travailler les articulations, mais aussi étouffe les organes et vous empêche de travailler votre cœur et vos poumons.

Rester assis longtemps : quel impact sur votre santé mentale ?

Rester assis longtemps aurait aussi des désavantages sur votre santé mentale et plus particulièrement sur votre humeur.

En général, les personnes qui sont sédentaires sont davantage irritables que les personnes qui se dépensent un peu plus. Pour cause, bouger a clairement des avantages sur le cerveau, notamment pour son oxygénation.

Cela permet aussi de se défouler, de réfléchir à sa vie en s’activant, de découvrir des choses et vous faire relâcher de la dopamine.

VOIR AUSSI : Comment se débarrasser des douleurs de dos ? Nos meilleurs conseils !

La solution : bouger tout au long de la journée et ne pas demeurer dans la même position longtemps

Voici quelques conseils pour éviter la sédentarité :

Les étirements : toutes les heures, étirez-vous les muscles du dos, des jambes, de la nuque… Tout !

: toutes les heures, étirez-vous les muscles du dos, des jambes, de la nuque… Tout ! Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur, marchez au lieu de prendre la voiture…

au lieu de l’ascenseur, au lieu de prendre la voiture… Allez promener votre chien plus souvent.

plus souvent. Changez régulièrement de position lorsque vous êtes sédentaire, par exemple au boulot.

lorsque vous êtes sédentaire, par exemple au boulot. Partez en balade, marchez 30 minutes , faites du vélo, de la randonnée, du vélo d’appartement en regardant une série.

, faites du vélo, de la randonnée, du vélo d’appartement en regardant une série. Faites la méthode NEAT .

. Adoptez le Cozy Cardio.

Faites des pauses toutes les heures pour vous lever de votre bureau / canapé.

pour vous lever de votre bureau / canapé. Faire plus de mouvements quand vous cuisinez .

. Faites plus de mouvements en faisant le ménage, le repassage.

Essayez de faire au moins 2000 pas par jour, puis 5000, puis 10 000.

Notez cet article