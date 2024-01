Le « small talk », cette technique qui accroitrait le bonheur

C’est quoi le Small Talk ? Avant de se lancer dans cette explication, il faut comprendre autre chose : Qu’est-ce que le bonheur ? Le bonheur peut se traduire par plusieurs moments accumulés de joie, de plaisir, de bien-être. Ces moments de joie sont alors plus nombreux que les moments de détresse, de déprime ou encore de malheur, et c’est ainsi qu’on peut dire « être heureux ».

Mais comment être heureux ? C’est un peu la quête de toute une vie. Cela dépend un peu de chacun car nous n’avons pas tous les mêmes préférences, pas les mêmes degrés de bonheur vis-à-vis d’un élément ou d’une situation.

On ne relâche pas de la dopamine pareil. Mais, d’après de nombreuses études, il semble qu’il existe des traits et des techniques communes qui peuvent accroitre le bonheur, peu importe de qui il s’agit.

Par exemple, d’après une théorie scientifique, ces 5 traits de caractère favoriseraient le bonheur au quotidien. Pour être heureux, il faudrait donc les cultiver. Mais, toujours selon une théorie scientifique, il existerait une technique qui n’a l’air de rien, mais qui encouragerait le bonheur chez ceux qui la pratique. C’est le Small Talk.

Les interactions sociales, une pression sociale constante que vous ignorez

Le stress est parfois bénéfique, notamment pour apprendre et grandir, cultiver le courage et aller plus loin que ses limites. Mais, le stress a aussi des effets très néfastes lorsqu’il est constant, que ce soit sur la santé physique et mentale. Et l’une des plus grandes sources de stress dans la vie quotidienne, ce sont les interactions sociales.

De manière générale, même si vous ne vous en rendez pas compte, lorsque vous parlez à quelqu’un, vous jouez un rôle, vous adaptez votre discours. Vous cherchez les bons mots en fonction de la personne, vous vous mettez des limites, vous avez parfois peur de dire ou faire quelque chose qui sera mal jugé. À l’extrême, cette peur constante se caractérise par l’anxiété sociale, pouvant induire des comportements à risque et handicapants.

Si ressentir de la joie en toute circonstance est une injonction sociale, il n’en demeure pas moins important d’avoir des moments de bonheur sans prise de tête et sans stress. Dans ce cadre, le small talk peut aider.

Cette technique joue sur deux leviers : à la fois se couper du stress lié aux conversations, et à la fois accepter que transpirer le bonheur et l’intelligence à chaque instant pour faire bonne impression n’est pas sain.

Le small talk, une manière de se délester de ce stress ambiant

C’est quoi du coup ? L’idée du small talk est de ne pas se prendre la tête sur les discussions que vous avez au quotidien. Par exemple, ne pas absolument chercher un sujet de conversation intéressant ou qui vous fera paraitre intelligent. Et ce, que ce soit avec votre partenaire de vie, votre famille, vos amis, vos collègues, ou encore vos voisins.

Dans Pulp Fiction, Mia explique que c’est là qu’on se rend compte qu’on est bien avec une personne ou non, quand les silences ne sont pas gênants. Apprendre à ne pas absolument parler de tout, parler tout court, parler pour parler, c’est à la fois s’enlever cette pression sociale, mais aussi réapprendre la valeur des interactions et des relations.

Le small talk peut se caractériser donc par l’absence d’une longue conversation et l’absence de peur du silence. Mais aussi par des conversations sans profondeur, sans chercher de sujet. Parler de la pluie et du beau temps. Pour le coup, parler de météo est une french touch du small talk !

