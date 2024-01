Le bonheur, cet horizon que chacun d’entre nous poursuit à sa façon… Et si la clé de notre épanouissement résidait en partie dans notre personnalité ? C’est ce que révèle une étude menée aux Pays-Bas auprès de plus de 9000 participants, tous âgés de 16 à 95 ans. Pendant onze ans, ces individus ont été régulièrement interrogés sur divers aspects de leur vie. Cela inclut leurs satisfactions professionnelles, leurs traits de personnalité et leurs interactions sociales. Le résultat a ensuite été publié dans le Journal of Personality and Social Psychology. Cette recherche suggère que le bonheur pourrait se trouver dans la culture de cinq traits psychologiques, qui composent le modèle Big Five. Quels sont-ils ? C’est ce qu’on va voir ensemble dans cet article.

Comprendre le bonheur et ses complexités

Voyez le bonheur comme un long voyage plutôt qu’un court instant de plaisir. Plus qu’un éclat de rire ou de bien-être éphémère, il s’agit d’un épanouissement durable, de cette joie qu’on veut ressentir encore et encore. Un peu comme lorsqu’on écoute sa chanson préférée où les notes nous transportent à chaque audition. C’est aussi cette petite lumière intérieure qui, malgré les tempêtes, continue de briller, parfois faiblement, jamais éteinte complètement.

Chaque être vivant a sa propre définition du bonheur, façonnée par ses expériences, ses désirs et ses objectifs. Ce qui illumine la journée de l’un peut ne pas toucher l’autre de la même manière. C’est pourquoi suivre vos rêves importe plus que de copier ceux de votre entourage. Chacun a sa propre recette du bonheur, et c’est en poursuivant ce qui compte vraiment pour soi qu’on trouve cette joie profonde.

Le chemin menant vers le bonheur n’est pas sans embûches. Souvent, on croit que pour être heureux, il suffit d’obtenir tout ce qu’on désire. Pourtant, les désirs sont comme une faim qui ne se termine jamais. Plus on a, plus on veut et cette quête incessante peut parfois nous éloigner du vrai épanouissement. C’est un peu comme courir après quelque chose qui bouge tout le temps.

Pour certaines d’entre nous, le véritable bonheur vient quand on trouve un équilibre entre vouloir des choses et être content de ce qu’on a.

Les 5 traits de caractère à avoir pour atteindre le bonheur selon les perspectives scientifiques

L’essence du bonheur demeure difficile à appréhender, jusqu’à ce que la science nous guide vers des qualités personnelles propices à son accomplissement. Qu’ils soient innés ou cultivés, ces attributs nous orienteraient vers une existence épanouie, faite de plaisirs simples et de joies durables. D’après la recherche, les gens dotés d’un score élevé sur la dimension des cinq caractères sont plus susceptibles d’être plus heureux.

À présent, allons voir comment la théorie du Big Five OCÉAN peut contribuer à notre quête d’épanouissement.

L’ouverture d’esprit

On dit que l’ouverture d’esprit ouvre des portes, et c’est tout à fait vrai. Les curieux de nature aiment découvrir de nouvelles choses. Ils se lancent souvent dans des aventures hors de leur zone de confort. C’est ce souffle de curiosité qui rend leur vie plus riche et plus intéressante. Prenons l’exemple de quelqu’un qui voyage beaucoup, qui aime essayer de nouveaux plats. Il est toujours partant pour apprendre quelque chose de nouveau. Étant animé par son imagination et sa créativité, il augmente ses chances de vivre des moments de bonheur.

La conscience

Avoir de la conscience, c’est comme être pilote de sa vie en étant organisé, autodiscipliné et orienté vers des objectifs. En effet, les personnes consciencieuses réalisent plus facilement leurs ambitions grâce à leur sens des responsabilités et leur détermination. Elles éprouvent un sentiment d’accomplissement individuel, une estime d’elles-mêmes aboutissant à une grande satisfaction.

L’extraversion

Les extravertis brillent en société. Ils aiment rencontrer des gens pour y partager des moments. Ce sont des individus qui, lors d’une soirée, parlent à tout le monde et se font de nouveaux amis facilement. Ce n’est pas juste être au centre de l’attention ; c’est aussi établir des liens qui nourrissent leur bonheur. Même si vous êtes naturellement plus réservé, sachez que l’introversion n’est pas un obstacle pour être heureux. Il suffit de vous ouvrir un peu plus aux autres pour enrichir votre vie de façon inattendue.

L’amabilité

Être aimable, c’est-à-dire être altruiste, coopératif et empathique, joue aussi un rôle important dans la quête du bonheur. L’amabilité attire la bienveillance ; les actes de gentillesse créent des liens forts et un réseau de soutien solide. En ayant un impact positif sur leur entourage, les individus avec ce trait en retirent une profonde satisfaction intérieure.

La stabilité émotionnelle

La stabilité émotionnelle, c’est cette aptitude à comprendre et bien accueillir ses émotions, tout en faisant preuve de résilience face aux défis. Être de bonne humeur est essentiel pour savourer les petits plaisirs du quotidien. Et avoir moins de nervosité ne fait que rendre la vie plus sereine. Les gens stables émotionnellement traversent les hauts et les bas de la vie avec beaucoup d’assurance. Autrement dit, elles ne se laissent pas submerger par l’anxiété, la colère, la tristesse, le stress, etc.

Chaque trait est loin d’être un remède miracle ; c’est la pièce du puzzle qui mène vers une vie heureuse. Bien entendu, ces cinq qualités interagissent et se renforcent mutuellement. Une personne extravertie, mais peu aimable ne trouvera pas le même épanouissement qu’un individu cumulant extraversion, altruisme et curiosité intellectuelle. Il n’y a rien d’inquiétant dans cela, car on peut tous les cultiver avec le temps. De quoi faire de notre quête du bonheur en une belle aventure !

Cette vidéo résume bien, avec des illustrations, le Big 5 :

Les limites des cinq traits de caractère sur la quête du bonheur

Le modèle Big Five OCÉAN nous offre un cadre précieux pour comprendre les attributs psychologiques liés à l’épanouissement durable. Néanmoins, gardez à l’esprit que le bonheur est un tableau plus complexe et nuancé. Ces attributs ne sont que des pinceaux parmi tant d’autres dans l’art de peindre une vie heureuse.

Il y a bien d’autres aspects importants à prendre en compte

Le bonheur, c’est plus que ce qu’on est à l’intérieur. C’est pourquoi un individu extraverti vivant dans la pauvreté ou ayant traversé une période difficile peut connaître un profond mal-être. Tout ça pour vous dire que d’autres facteurs influencent indéniablement notre bien-être. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les événements marquants de l’existence, les conditions matérielles d’une vie décente ou encore notre culture. Par exemple, avoir un bon travail, une famille aimante ou des amis sur qui compter peut nous rendre très heureux. Tout cela compte autant, sinon plus que nos traits de personnalité.

Il y a une interaction complexe entre nos traits de caractère et les situations environnantes

Il se peut aussi que les interactions entre nos attributs psychologiques et les situations vécues s’avèrent complexes. Sachez qu’ils interagissent avec tout ce qui nous entoure. Par exemple, une personne introvertie peut trouver son bonheur dans la tranquillité. En revanche, un être vivant consciencieux endurant de lourds revers professionnels verra immanquablement son moral affecté, quelle que soit sa force de caractère.

Chacun a sa propre vision du bonheur

La notion même de bonheur revêt une caractéristique hautement subjective. Chacun voit le bonheur différemment. Pour certains, il peut résider dans l’atteinte de grands objectifs, tandis que pour d’autres, il se trouve dans les plaisirs quotidiens. L’accomplissement pour l’un ne sera pas perçu de la même manière par l’autre. En effet, il n’y a pas une seule façon de vivre le bonheur, et c’est ça qui rend la vie intéressante.

Que pouvez-vous faire pour développer ces traits dans votre propre vie ?

1. Prenez un moment pour vous et un papier. Tracez cinq colonnes, chacune représentant un des traits du Big Five : ouverture d’esprit, conscience, extraversion, amabilité et stabilité émotionnelle.

2. Faites le bilan. Sous chaque manière d’agir, vous écrivez comment vous vous percevez dans ce domaine. Soyez honnête, car vous êtes le seul à lire cela. Vous sentez-vous ouvert aux nouvelles expériences ? Êtes-vous quelqu’un de consciencieux ? Comment gérez-vous vos émotions ? À vous de voir !

3. Réfléchissez à vos interactions. Comment chacun de ces attributs influence-t-il vos relations, votre travail, vos loisirs ? Y a-t-il des situations où vous vous sentez plus à l’aise ou d’autres qui vous mettent mal à l’aise en fonction de vos qualités ?

4. Pensez à vos sources de bonheur. Qu’est-ce qui vous rend vraiment heureux ? Comment ces attributs interagissent-ils avec vos sources de bonheur ? Y a-t-il des changements que vous pourriez faire pour vous aligner davantage avec ce qui vous rend heureux ?

5. Agissez en choisissant un petit pas à faire dans la semaine à venir pour vous aligner davantage avec ce qui vous rend heureux. Pour cela, voici quelques pistes concrètes pour développer les traits de personnalité liés au bonheur :

Curiosité : Testez de nouvelles activités, rencontrez différentes personnes, et restez ouvert à de nouvelles idées.

Conscience : Définissez des buts, planifiez votre approche et restez discipliné.

Extraversion : Passez du temps avec vos proches, participez à des événements sociaux et laissez s’exprimer votre créativité.

Amabilité : Faites preuve de gentillesse, offrez votre aide et cherchez le positif autour de vous.

Stabilité émotionnelle : Gérez votre stress, créez des habitudes de bien-être et pratiquez l’auto-indulgence.

